Una conmovedora historia es la que protagonizan Hilda, una trabajadora de limpieza del distrito de Cieneguilla, y su mascota ‘Chato’, un perrito de aproximadamente seis años que ha cautivado las redes sociales por vestirse con un uniforme similar al de su dueña.

La mujer detalló a RPP Noticias que a mediados de 2021 vio al can deambulando en pésimo estado por las inmediaciones de la Plaza de Armas de Cieneguilla. Hilda no lo pensó dos veces y decidió adoptar al perrito.

Ambos se han convertido en dos compañeros inseparables, pues el can acompaña diariamente a Hilda en sus labores de limpieza. Mientras ella barre las calles del distrito, ‘Chato’ la sigue para darle su ‘aliento incondicional’.

La jornada de trabajo empieza a las 04:00 a.m., hora en que el sol aún no ilumina las calles de Cieneguilla. Para que ‘Chatito’ sea notado por los conductores lechuceros, Hilda le mandó a confeccionar un trajecito naranja que lleva una cinta reflectiva para evitar que el can sea arrollado.

Desde que ‘Chato’ trabaja junto a Hilda, la mujer lleva dos loncheras: una con sus propios alimentos y otra con las croquetas del can.

Hilda y 'Chato' se han convertido en dos amigos inseparables.

No pensaban ser virales

La historia de los compañeros inseparables fue difundida por los vecinos de Cieneguilla, quienes captaron la escena para subirla a la plataforma de videos Tik Tok.

La mujer confiesa a RPP Noticias que nunca pensó que su historia se viralizaría en menos de una semana. Afirma que ella y ‘Chato’ se emocionaron cuando vieron los centenares de ‘likes’ que recibió el video.

“No pensaba salir en redes sociales, no lo imaginaba. Para mí fue emocionante saber que había salido en redes sociales. Me sentí muy feliz con ‘Chatito’, los dos nos abrazamos porque ya se hizo famoso el ‘Chatito’. Felices, felices nos sentimos”, declaró.

Hilda aprovecha su 'momento de fama' para pedirle a la ciudadanía que opten por la adopción y así darle una segunda oportunidad a los canes que deambulan por las calles.





