Comandante de los bomberos exhorta a denunciar almacenes clandestinos: “Los afectados son los propios vecinos”

El comandante general de los bomberos, Juan Carlos Morales, exhortó a los vecinos a denunciar cualquier inmueble que opere como almacén clandestino tras el incendio de gran magnitud que se ha registrado en el jirón Junín, en Barrios Altos.

“A todos los vecinos, denuncien donde haya depósitos clandestinos, donde almacenen de todo porque el día que se prenda, como hoy día, va a ser incontrolable y los afectados van a hacer los propios vecinos”, expresó.

Las llamas aún no han podido ser controladas tras más de 24 horas de arduo trabajo de los bomberos. En ese sentido, Morales alertó que estima que el incendio sea controlado en su totalidad en “por lo menos” dos días más.

“Estamos haciendo una labor de contención para que esto no se propague a más áreas de la vecindad, pero tenemos para largo”, acotó.

Asimismo, Juan Carlos Morales señaló a RPP que se han movilizado 45 unidades y un promedio de 300 bomberos para atender la emergencia en el Cercado de Lima.

“Son como seis edificios los que se han visto comprometidos, edificios de almacenamiento de mercadería de todo tipo, de todo origen. […] Inclusive, se ha visto residuos de batería de litio, que eso es lo que ha ocasionado que, junto con el agua, se haya propagado mucho más el incendio”, manifestó.

Además, el comandante general de los bomberos hizo un llamado a las autoridades para que se fiscalicen este tipo de almacenes y así se evite que una tragedia de la misma magnitud se repita.

“Un llamado a las autoridades que tienen que fiscalizar este tipo de almacenes. No es posible que hoy en día esto venga sucediendo recurrentemente en almacenes supuestamente clandestinos, pero que son vistosos. No se pueden estar haciendo de la vista gorda en no fiscalizar porque a nosotros y a la población nos ponen en grave riesgo”, concluyó.

Bomberos afectados por el incendio

Juan Carlos Morales también informó que 17 bomberos resultaron afectados por la inhalación de humo debido a la falta de equipamiento adecuado para atender la emergencia.

“[Los bomberos afectados] han sido atendidos por nosotros mismos, no han sido evacuados a ningún hospital y están en plena recuperación en sus domicilios”, concluyó.