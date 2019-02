Los padres exigen que el colegio cumpla con su promesa de una beca por haber logrado el primer puesto de su grado. | Fuente: RPP

Unos padres de familia denunciaron una presunta publicidad engañosa en el Consorcio Educativo Ingeniería, en Comas, ya que -aseguraron- la institución se niega a otorgarle a su hijo la beca que ganó por obtener el primer puesto de su grado.

A través del Rotafono, Augusto Santa María explicó que el año pasado inscribió a su hijo en este colegio, donde le ofrecieron una beca integral si es que conseguía el primer puesto, algo que con mucho esfuerzo consiguió.

Sin embargo, cuando el hombre acudió al colegio a inscribir a su hijo, descubrió que no le habían dado la beca prometida. Según dijo, se ha reunido hasta en tres oportunidades con representantes del colegio y le han dado respuestas “confusas”.

“En las tres reuniones me dan respuestas incoherentes, como que la beca es para alumnos nuevos que obtuvieron el primer puesto en un colegio anterior. Luego, me dicen que el consorcio evaluará si le otorga (a mi hijo) un cuarto de beca o media beca como máximo, ya no la beca que se le ofreció”, comentó.

“Esto es publicidad engañosa, un delito contra la fe pública, y le están ocasionando a mi hijo un daño moral, porque él se ha creado la expectativa. Está frustrado”, se quejó el padre.

Santa María aseguró que una de las representantes le dijo que el ofrecimiento era “una simple publicidad, que eso lo hacen muchas empresas para atraer a los clientes”. “Así de atrevida fue su respuesta”, sostuvo.

El hombre dijo que llevará su caso a Indecopi, para lo cual ya ha logrado asesoría de un par de abogados.