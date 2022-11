Coronel Hildebrando Delgado Prado | Fuente: Facebook

La señora Gladys Guevara denunció a su expareja, identificada como José Soriano, por agresión física. De acuerdo con la víctima, el hombre llegó ebrio a su vivienda, ubicada en el distrito de Lurigancho-Chosica, y la golpeó salvajemente.

Guevara tuvo que ser trasladada al Hospital José Agurto Tello de Chosica. Tras ello, la mujer presentó su denuncia en la comisaría, donde el coronel de la PNP Hildebrando Delgado tomó el caso.

Sin embargo, el efectivo de la Policía declaró ante la prensa que los golpes serían maquillados, pese a que no contaba con ningún informe médico legal para sustentar su afirmación.

"Me gustaría mostrarles el video de cómo se encuentra en este momento (la víctima). Hay algunos videos que he visto por la prensa y parece que han sido maquillados. En las imágenes que tenemos nosotros no tiene ningún moretón, sí un ramillón en la nariz", expresó.

Además, Hildebrando Delgado invalidó la denuncia de la víctima diciendo que el hermano de la víctima no tenía conocimiento de que Gladys Guevara sufría de violencia, solo de amenazas.

"Su hermano de la víctima también nos ha dado referencia de que anteriormente haya sido agredida, pero sí han habido amenazas por carácter de celos. Pero agresión, violencia, golpes contra esta persona, su familiar indica no tener conocimiento", manifestó.

Finalmente, al ser consultado en RPP Noticias, el coronel de la PNP refirió que "lo que aparece en las fotografías que están las redes parecen que están maquilladas. La señora no tiene moretones, tiene excoriaciones".