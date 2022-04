¡Atención! Hoy y mañana habrá corte de luz en Lima y Callao: conoce los distritos y horarios

Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que este viernes 22 y sábado 23 de abril habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Viernes 22 de abril

BREÑA 08:00 – 09:00

JR. PÉREZ DE TUDELA CDRAS. 2, 31, 32, JIRÓN CRESPO Y CASTILLO CDRAS. 29, 30, 32, CALLE DEL CASTILLO Y ARRESE CDRAS. 1, 33, JR. B. PALMA PARRAL CDRAS. 2, 29, 30, 31, 32, 33, AV. MEIGGS CDRAS. 2, 29, 30, 31, 32, AV. BAQUÍJANO Y CARRILLO CDRAS. 2, 30, JR. PASCUAL SACO OLIVEROS CDRAS. 2, 30, PSJE CORIS CDRA. 2, PSJE. MINERALES CDRAS. 1, 2, CALLE MELCHOR DE TALAMANTES CDRA. 1

SAN MARTÍN DE PORRES 08:00 – 14:00

ASOC. FILADELFIA MZS. A, B, C, D, E, URB. CASUARINAS DE STA ROSA MZ. I, URB. STA. MARÍA DEL VALLE MZ. D, URB. SAN REMO MZ. D

LOS OLIVOS 08:30 – 17:30

AV. CARLOS A. IZAGUIRRE CDRAS. 11, 12, 38, JR. LOS CASTAÑOS CDRAS. 11, 12, CALLE AGUA MARINA CDRA. 38, JR. ZÁFIRO CDRAS. 12, 38, 39, JR. LAS AZUCENAS CDRAS. 11, 38, 39, 40, 65, JR. LOS AMARANTOS CDRA. 11, JIRÓN AMATISTA CDRA. 11, JR. ÁMBAR CDRAS. 1, 49, JR. EL CUARZO CDRAS. 1, 2, 49, JR. TRITOMA CDRAS. 11, 49, JR. EL AZAFRÁN CDRA. 11, JR. LOS LIMONCILLOS CDRAS. 11, 21, 38, 39, 40, JR. LOS CAFETALES CDRAS. 11, 39, 40, JR. ÓPALO CDRAS. 12, 38, PSJE. GRANATE CDRA. 12, JR. LOS DIAMANTES CDRAS. 3, 15, CALLE LOS RUBÍES CDRA. 3, URB. COVIDA MZS. A, B, C, F, G, H, K, L, M, COOP. HUAYTAPALLANA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, URB. MARISCAL GAMARRA MZS. A, B, C, D, E, F, H, J, K, L, M, O, Z, ASOC. VIRGEN DEL SOL MZS. A, C, G, S, URB. ANGÉLICA GAMARRA DE LEÓN VELARDE MZS. A, B, C, P, Q, S, T, V, A.H. STA. ROSA DE NARANJAL MZ. G, URB. MICAELA BASTIDAS MZS. BL, F

VENTANILLA 09:30 – 11:00

CARRETERA A VENTANILLA KM. 1

VENTANILLA 09:30 – 17:30

A.H. HIROSHIMA MZS. A, B, C, D, I, J, K, R, A.H. LAS CASUARINAS MZ. C, A.H. LOS CEDROS MZS. D, E, F, COOP. G MZS. A, N,

CALLAO 10:00 – 11:30

CALLE S/N CDRA. 1 URB. ZONA INDUSTRIAL, AV. ARGENTINA CDRA. 24

BREÑA 11:00 – 12:00

AV. MAQUINARIAS CDRAS. 6, 7

PUENTE PIEDRA 11:30 – 13:00

ASOC. LOS GRAMADALES MZS. B, D, M, N, O, AV. BUENOS AIRES CDRAS. 11, 12, 13, 14, 15, ASOC. AVENIDA TARAPACÁ MZS. A, B, H, ASOC. EL PORVENIR MZS. A, D, M, N, O, Z, AV. PANAMERICANA NORTE CDRAS. 11, 13, CASA HUERTA LAS CASUARINAS MZ. Z, ASOC. LA GRAMA MZ. N, ASOC. LUCES DEL SOL MZ. D, CALLE NEPTUNO CDRA. 14

CALLAO 12:30 – 14:00

A.H. MCAL RAMON CASTILLA MZS. G, G1, F, F1, J, K, L, M, N, N1, R, AV. ENRIQUE MEIGGS CDRA. 1, AV. NESTOR GAMBETTA C/ LÍNEA FERREA NORTE

CERCADO DE LIMA 13:00 – 14:00

JR. HUANCAVELICA CDRAS. 2, 4, 7, 8, 9, JR. ANGARAES CDRAS. 2, 3, 4, 5, 7, 8, JR. TAYACAJA CDRAS. 3, 4, 5, CALLE S/N CDRAS. 3, 4, 8, 9, JR. ICA CDRAS. 7, 8, 9, PSJE. PRIVADO CDRA. 3, AV. EMANCIPACIÓN CDRA. 8, JR. CAÑETE CDRA. 4

PUENTE PIEDRA 14:30 – 16:00

ASOC. MICAELA BASTIDAS MZS. 25C, A, B, C, D, D1, D2, D3, AV. BUENOS AIRES CDRAS. 1, 7, 15, 20, 26, ASOC. LA LÍNEA MZ. A, ASOC. TAMBO INGA MZ. A, ASOC. HIJOS DE HUARAZ MZ. A, ASOC. TRES REGIONES MZ. A, ASOC. EL PORVENIR MZ. C, ASOC. DEL PREDIO 170 MZ. E

CERCADO DE LIMA 15:00 – 16:00

JR. CAÑETE CDRA. 6, JR. CONDE DE SUPERUNDA CDRA. 1, JR. CHANCAY CDRA. 6, CALLE S/N CDRA. 6, PSJE. PRIVADO CDRA. 6, VÍA EXPRESA LÍNEA AMARILLA CDRA. 6

CALLAO 15:00 – 16:30

URB. STA CRUZ MZS. A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, P, Q, R

Sábado 23 de abril

VENTANILLA 08:30 – 17:30

A.H. LOS LICENCIADOS MZS. A, K, S5, V, V3, V5, W, W3, W5, X3, Y3, Z, A.H. LAS LOMAS DE LOS LICENCIADOS MZS. A, B, C, D, F, G, H, I, A.H. MONTES DE SION MZS. A, B, A.H. LA PLANICIE MZ. A, A.H. PROYECCIÓN INTEGRAL 28 DE JULIO MZS. A, B, C, D, E, F, A.H. KUMAMOTO MZS. B, B2, C, D, E, F, G, H, H2, I, I2, J, J2, K, K2, L, LL, M, M2, N, N2, O, O2, P, R, S, Q, V3, A.H. 24 DE JUNIO MZS. A, B, C, D, Q6A, Q7, A.H. ANGAMOS MZS. Q, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q6A, Q7, Q8, Q9, Q10, R, R1, R2, R3, R9, R10, R11, R16, T, T1, T2, T3, T8, A.H. ALFONSO UGARTE MZS. A, B, C, D, E, E2, F, G, G2, H, A.H. LOS HIJOS DE GRAU MZS. R1, R16, V, A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA MZ. W3.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 15:00

URB. EL PACÍFICO MZS. B, C, E, F, JR. JOSÉ PAYET CDRA. 32, AV. SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO CDRA. 17

CERCADO DE LIMA 09:00 – 10:00

JR. CALLAO CDRAS. 1, 2, 5, 6, 7, JR. CHANCAY CDRAS. 2, 3, 4, 5, 7, JR. CAÑETE CDRAS. 1, 2, 3, 7, JR. ICA CDRAS. 2, 3, 4, 5, 6, 7, AV. TACNA CDRAS. 2, 3, JR. CONDE DE SUPERUNDA CDRA. 1, 5, 6, CALLE S/N CDRA. 7

PUENTE PIEDRA 09:30 – 11:00

ASOC. LOS LIRIOS DEL GRAMADAL MZS. A, A1, A2, C, D, E, ASOC. LAS PALMAS DE COPACABANA MZS. S/N, A, Z, ASOC. LA LÍNEA MZ. A, ASOC. DEL PREDIO 170 MZ. A, ASOC. GRAMADAL MZ. A

CALLAO 10:00 – 11:30

AV. ARGENTINA CDRAS. 17, 18, 19, 20, A.H. EX HACIENDA LA CHALACA MZ. B, D, CALLE S/N CDRA. 18, URB. ZONA INDUSTRIAL MZS. A, C, Z

SAN JUAN DE LURIGANCHO 10:00 – 16:00

CALLE LAS MERCEDES CDRAS. 8, 9, 41, JR. SAN AURELIO CDRA. 8

CERCADO DE LIMA 11:00 – 12:00

JR. MOQUEGUA CDRAS. 3, 4, 5, 6, JR. JOSÉ RUFINO TORRICO DE M CDRA. 6, AV. TACNA CDRA. 5