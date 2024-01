¿Cuál es el nivel de la inseguridad ciudadana en Puente Piedra?: esto dijo el alcalde Rennán Espinoza

El alcalde Puente Piedra , Rennán Espinoza, indicó que su municipio tiene como principal misión la prevención , un trabajo a largo plazo que busca generar una mayor utilización del tiempo libre de los adolescentes en actividades deportivas, culturales o relacionadas al arte . “Nosotros trabajamos en la prevención, un trabajo a largo plazo. Un trabajo que nos permite medir la deserción escolar, poder trabajar desde el hogar para que no haya tantos matrimonios disfuncionales”, indico Espinoza.

Espinoza se refirió también al incremento de casos de extorsión y cobro de cupos , indicando que el distrito se ha visto afectado por este tipo de modalidad. “A pesar de que no somos uno de los distritos que está dentro del ranking de los más peligrosos, la extorsión va avanzando cada día más. Extorsionan hasta a los ambulantes, es una modalidad común, cualquier persona que se viste de delincuente, va a extorsionar a cualquier ciudadano”, indicó.

15 Jan 2024 - 01:45

Por otro lado, se refirió a la labor del Ministerio del Interior, del cual dijo que no ha cumplido con sus funciones, ya que son ellos como municipalidad quienes están corriendo con los gastos de equipamiento y movilidad para la Policía del distrito. “Hay un error estructural, lo hacemos (cubrir los gastos) porque el Ministerio del interior no termina de ejecutarnos el presupuesto y por lo tanto la Policía no tiene todas las herramientas tecnológicas”, mencionó el alcalde de Puente Piedra.