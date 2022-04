Familias acampan en exteriores de nosocomio y aguardan una cita para sus hijos. | Fuente: Andina

Alberto Huerta, jefe de la oficina de Lima de la Defensoría del Pueblo, se refirió en torno a las denuncias que brindaron las familias instaladas en los exteriores del Hospital del Niño quienes señalaron que los albergues a los que han acudido les han pedido pagar por noche entre 10 a 15 soles.

En conversación con La Rotativa del Aire, este alertó que los albergues promovidos tanto por el Hospital del Niño como por las Damas Voluntarias no demandan de ningún cobro. Sin embargo, indicó que no se ajustan a la necesidad de las familias.

“Hay dos tipos, el que promueve el Hospital del Niño ubicado en la cuadra 9 de la avenida Arequipa que no tiene cobro y el que está al costado de las Damas Voluntarias que tampoco tiene cobro. Ayer hemos ido y nos han dicho que les han ofrecido quedarse a bajo costo, son particulares. Pero estos no son albergues, sino alquileres de cuarto que estas personas no pueden solventar”, expresó.

“Los albergues gratuitos que promueve el Hospital no se ajusta a la necesidad de las personas. A las 7 de la noche ingresan y a las 6 de la mañana tienen que salir, dónde estarán, dónde comerán. Son personas que vienen de lejos y viven una situación particular”, agregó.

Soluciones

Como solución a esta problemática, desde la Defensoría se viene coordinando con el Hospital para acelerar los casos de los menores que necesiten atención urgente. “Vamos recogiendo casos y entrevistamos a las personas para ver si han avanzado con sus citas médicas, si les han dado cita, tratamiento, etc”, dijo.

Por otro lado, dijo que coordinaran con la Municipalidad de Breña para evitar el desalojo de estas familias quienes, para este último jueves, estaba programada su salida en la zona y se han colocado rejas y macetas para evitar su retorno.

“Hemos indicado que esta acción no era lo más conveniente, sino el retiro progresivo en base a la atención de las personas atendidas”, indicó. “Vamos a reunirnos con la Municipalidad para explicarles el problema, pero vamos a insistir en que se les brinde un trato humano”, agregó.