Denuncian que EsSalud enfrenta deudas millonarias con empresas proveedoras desde 2020

Representantes de estas empresas que distribuyen de medicamentos y dispositivos reclaman todos los días en la sede central para que la institución pague por sus servicios. Así lo señaló 'Punto Final'.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El programa 'Punto Final' informó este domingo en un reportaje que el Seguro Social de Salud (EsSalud) debe millones de soles a empresas proveedoras que brindan productos médicos, así como servicios de vigilancia, a su red de hospitales.

Katherine Rodríguez, representante de las empresas proveedoras, advirtió en el reportaje que estas deudas impagas por parte de EsSalud rompe la cadena de suministros a los centros médicos y ponen en riesgo la atención de los pacientes.

"Si alguna vez van a una farmacia y no hay medicinas, pues y saben que no es porque EsSalud no tiene dinero sino porque no ha pagado al proveedor y este probablemente ya no quiera atender o no tenga cómo hacerlo", expresó Rodríguez.

'Punto Final' mostró que una de las empresas afectadas es Medical Audicion, que reclama nueve millones de soles a EsSalud por la colocación de más de 100 implantes cocleares en hospitales que están bajo dicha institución.

Postura de EsSalud

El reportaje no recoge la versión de alguna autoridad de EsSalud pues, según el dominical, se negaron a dar una entrevista para abordar este tema.

La entidad solo emitió un comunicado en el cual menciona que la gestión actual viene reuniéndose con los proveedores para conseguir una solución. Sin embargo, no precisan a cuánto estaría llegando esta millonaria deuda.

"EsSalud cuenta con la disponibilidad financiera necesaria para atender dichos pagos. A la fecha, se ha cumplido con aproximadamente el 98 % de los requerimientos correspondientes al periodo de la pandemia, según verificación de la Gerencia de Gestión Financiera", indica el pronunciamiento.