Hallan muerto a principal sospechoso de desaparición de una profesora en El Agustino

Lima El Agustino: buscan a profesora que desapareció tras pelea con su pareja

Roberto Palomino Romero, el principal sospechoso de la desaparición de la profesora Leyla Yaneli Cristóbal Penadillo, fue hallado muerto en la carceleta de la Comisaría PNP San Cayetano, en el distrito limeño de El Agustino.

El hombre fue trasladado esta madrugada a la dependencia policial tras brindar su manifestación ante la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (Depincri), así lo indicó Zoraida Padilla, madre de la joven desaparecida.

“Lo han llevado a declarar, pero no ha dicho nada. Lo han devuelto a la una (de la mañana) acá y hoy amanece muerto. Ahorcado. Dicen que agarró una silla, rompió la sábana y con eso se ha ahorcado. Él no ha dicho nada, no ha hablado nada. No se sabe nada. Ya se fue la Dirincri a la casa del chico a hacer las pruebas”, dijo a RPP.

Familia sigue buscando a la joven profesora

Roberto Palomino fue detenido, luego de que los familiares de Leyla Cristóbal lo denunciaran por ser la última persona que vio a la joven, de 27 años.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa, del pasado 31 de diciembre, se observa cómo Roberto Palomino agredió a la joven y, luego, ella va detrás de él. Desde ese día, se desconoce el paradero de Leyla Cristóbal y su familia aún la está buscando.

Cabe señalar que Jairo Cristóbal se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir que las autoridades intensifiquen la búsqueda de su hermana, quien salió de su casa la noche del 30 de diciembre y, hasta el momento, no regresa a su hogar.