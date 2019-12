| Fuente: RPP

Deja volar tu creatividad en la cocina y envíanos tu mejor receta para cocinar el pavo, ingresando al Facebook de RPP Noticias.

Si tu receta es seleccionada, podrás participar en Encendidos, junto a Mabel Huertas y Mauricio Fernandini; te llevarás una canasta navideña y un vale de pavo.

Serán 10 ganadores; no dejes de participar.

MECANISMO Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN

RPP Noticias te premia con un vale de pavo de 9kg, una canasta con víveres y la oportunidad de conocer a los conductores del programa Encendidos en la cabina de la radio, Para participar deberás ubicar la publicación sobre la promoción y seguir los siguientes pasos:

1- Ingresa a https://www.facebook.com/rppnoticias/ y ubica la publicación de la presente promoción.

2- Comenta en la publicación la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la mejor la receta para cocinar el pavo en esta navidad?

Para conocer a los ganadores, un jurado conformado por los conductores del programa “Encendidos” elegirían a los ganadores tomando en cuenta la creatividad y originalidad de las 10 mejores recetas.

DATOS DE LOS PREMIOS

Cada ganador se llevará los artículos que se detallan a continuación:

NOMBRE O DENOMINACIÓN DE PREMIOS CARACTERÍSTICAS PRECIO UNIDAD CANTIDAD Vale sólo por pavo San Fernando de 9 kilos Términos y Condiciones del Vale de Pavo San Fernando en el Anexo N° 1, documento que es parte del presente documento. S/96.39 10 Canasta con Víveres Leche evap. Gloria azul 400 Gr.

Jugo Watts durazno 1lt.

Gelatina universal fresa 150 gr.

Choc. Taza Sol Del Cusco c/canela 90 gr. Filete de atún Florida 170gr c/abre fácil Durazno en mitades con agua 822 gr.

Azúcar blanca Costeño bolsa 1kg.

Fideos Marcopolo spaghetti 32 500 gr.

Pop corn Cosecha Andina 500 gr.

Vino Finca Hidalgo Borgoña 750 ml.

Galleta Chocodonuts estuche 222 gr.

Chocolate Costa Vizzio 72 gr.

Mermelada Fanny dulcera 200 gr.

Caja organizadora #35 t/c Qplast.

Avena 3 Ositos premium 300 gr.

Panetón Costa bolsa 900 gr.

Manzanilla Del Valle x 25.

Anís Del Valle x 25 und.

Hierba luisa Del Valle x 25 und. S/94.40 10

Los ganadores serán anunciados el lunes 24 de diciembre durante el programa Encendidos.



CONDICIONES Y/O RESTRICCIONES

1. Solo podrán participar personas mayores de edad.

2. Podrán participar de la promoción todas las personas naturales con nacionalidad peruana y residencia en el Perú.

3. Si el ganador es de provincia, GRUPORPP S.A.C. no se hará responsable de los gastos de traslado de los ganadores ni él envió de los premios.

4. El Meet & Greet y la entrega de los premios se realizarán el 24 de diciembre del 2019 a las 10:00 horas durante la transmisión del programa “Encendidos” por RPP Noticias Previamente personal de GRUPORPP se pondrá en contacto con los ganadores para su debida coordinación. Los ganadores deberán identificarse brindando su DNI o Carné de Extranjería de ser el caso.

5. En caso el ganador no pueda recoger las entradas en la fecha establecida, mediante carta poder simple, podrá designar a otra persona para el recojo.

6. Los ganadores no podrán solicitar la variación del premio que reciban. Los premios no podrán ser canjeados por ningún otro bien o servicio distinto al descrito anteriormente. Asimismo, no podrá exigirse el canje del premio total o parcial por dinero en efectivo, ni por ninguna otra prestación, aun cuando el ganador no pueda gozar del premio total o parcialmente por cualquier causa.

7. No participan de la promoción colaboradores de GRUPORPP S.A.C. ni familiares hasta de tercera generación, ni cualquier persona implicada laboralmente en la producción, promoción, difusión y administración de esta. Bajo ningún concepto se reemplazará el premio que se haya perdido o robado o dañado luego de haber sido entregado satisfactoriamente al ganador.

Al participar de la promoción, se acepta el contenido de estas bases integralmente.

De conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (“Ley”) y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, el participante de la presente promoción otorga expresamente su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, que sean obtenidos a través de la información proporcionada a GRUPORPP S.A.C. en la presente campaña.

El participante otorga consentimiento para que sus datos personales sean utilizados en la gestión administrativa y comercial que GRUPORPP S.A.C. realice, relacionadas a actividades que realiza.

Anexo N° 1

1. Cada Vale San Fernando por sólo pavo de 9 kilos tiene una vigencia de consumo hasta el 31/07/2020.

No se atiende el 25 de diciembre de 2019 y el 01 de enero de 2020. Los horarios y fechas de atención de las tiendas Multimarket podrían estar sujetas a variación durante días festivos y otros. Revisar en la página web de San Fernando.

2. Los Vales San Fernando por sólo pavo de 9 kilos funcionan como dinero en efectivo es por ello, que si lo pierde el ganador, cualquier persona puede hacerlo efectivo.

3. Los Vales San Fernando por sólo pavo de 9 kilos no podrán ser cambiados o canjeados por otro bien o artículo en los centros de canje San Fernando a nivel nacional.

4. Revisa www.san-fernando.com.pe para conocer los lugares, fechas y horarios de canje de la ciudad en la que te encuentres.

5. Para canjear este vale, tengan en cuenta lo siguiente:

- El portador es el único responsable por la pérdida o deterioro del vale.

- El pavo empacado tiene un rango de peso referencial. Los productos se encuentran sujetos a stock por el periodo de atención fijado en el anverso del vale, el cual podrá ser consultado en el programa de abastecimiento local.

- El vale sólo tendrá validez si se encuentra en buen estado (sin sello o refrendo alguno).

- Con el fin de complementar el peso consignado en el anverso del vale, se podrá incorporar dentro del empaque un corte adicional de muslo o de pechuga casera de pavo dentro del empaque.

- Este vale no es reembolsable por dinero en efectivo, ni por producto distinto al pavo entero marinado congelado.

- Las demás condiciones para ejercer los derechos que otorga el presente documento, se circunscriben a lo establecido en el contrato de compra-venta que da origen al presente vale.

- La información sobre el producto pavo, su canje y establecimientos autorizados para tal efecto y otros términos y condiciones, se encuentran en la página web www.san-fernando.com.pe/puntosdecanje o podrán llamar a la línea de atención al cliente (01) 213-5300