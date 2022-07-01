¡Atención! Desde hoy hasta el domingo habrá corte de luz en Lima y Callao: conoce los distritos y horarios

La empresa Enel informó que desde hoy, viernes 1 julio, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 3 de julio.
En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.
“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.
Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.
Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:
Viernes 1 de julio
CALLAO 08:00 – 17:00
JIRÓN CIRO ALEGRÍA CDRAS. 1, 3, JR. M. RICARDO PALMA SORIANO CDRAS. 1, 2, 3, 4, URB. AEROPUERTO MZS. A, B, C, F, G, I, J, K, L, M, Z, AV. ELMER FAUCETT CDRAS. 1, 64, AV. JORGE CHÁVEZ CDRAS. 1, 2, 29, AV. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI CDRAS. 1, 2, CALLE GRAL. FELIPE SALAVERRY CDRA. 1, CALLE STA. ROSA CDRA. 1,
SAN ANTONIO DE CHACLLA 08:30 – 16:30
ASOC. CRNEL. FRANCISCO BOLOGNESI MZS. BY, BY1, BY2, BY2A, BY19, BY22, BZ, BZ4, BZ5, BZ6, BZ7, CB, CC, OY, T2.
ANCÓN 08:30 – 17:30
MALECÓN MIRAMAR, PANAMERICANA NORTE PEAJE SERPENTÍN, NORVIAL, PLAYA LAS CONCHITAS, ASOC. SAN FRANCISCO DEL NORTE MZ. A
VENTANILLA / SANTA ROSA 09:00 – 18:00
ASOC. PROFAM MZS. 51, A, A2, A16, A18, A19, A20, A21, B, B17, B18, C, C2, C6, C9, D, D2, D6, D8, D14, D15, D16, E, E6, F, F8, F9, F10, F21, G, G4, G6, G7, G8, G9, G11, G12, G14, H, H6, H10, H12, I, J, J7, J9, J10, J11, J15, J21, J23, J31, J32, K, K9, L, M, M1, O, P, Q, R, R2, S, T, T11, U, U2, V, V5, V7, V13, V18, V19, W, X, X2, Y, Y2, Z, ASOC. DE VIV. AMP. HIJOS DE PROFAM PERÚ MZS. A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, K1, M, N, Ñ, O, P, A.H. LEANDRA ORTEGA CALLE S/N, A.H. BUENOS AIRES MZS. A, A1, A3, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, G, I, J, K, L, M, M1, N, O, O1.
CARABAYLLO 09:30 – 17:30
URB. SANTO DOMINGO MZS. 13, 13A, A, A1, B1, CC, D1, E1, F, F1, H, HI, H1, I, I1, J1, L, M, Ñ, O, P, Q, T, U, V, W, X.
ANCÓN 10:00 – 18:00
A.H. LAS ESTERAS MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, Z, COOP. VIRGEN DEL ROSARIO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, AV. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI CDRA. 5, URB. SAN MARTÍN SAN JOSÉ MZ. M
VENTANILLA 11:00 – 12:30
URB. SATÉLITE MZS. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 667, V, V65, V74, Z, URB. LOS PRÓCERES MZS. B, C, D, E, P, CALLE JOSÉ DE LA RIVA AGÜERO CDRAS. 1, 3, A.H. JUAN PABLO II MZ. 99
PUENTE PIEDRA 13:30 – 15:00
PANAMERICANA NORTE CDRAS. 1, 4, 5, 6, 7, 11, CALLE HIGUERAS CDRA. 1, CALLE LAS ROSAS CDRA. 1, CALLE RODRÍGUEZ SARMIENTO CDRAS. 1, 2, 3, 11, JR. M. RICARDO PALMA SORIANO CDRA. 4, C.P. CERCADO DE PUENTE PIEDRA MZS. A, B, ASOC. EL PORVENIR LA GRAMA MZ. A, ASOC. LA CAMPIÑA MZS. A, X.
BARRANCA 11:00 – 17:00
ANTIGUA PAN. NORTE CALLES: CALLAO – LAS FLORES – TUPAC AMARU – VIRGEN DE LAS MERCEDES, UBICADO EN EL DISTRITO DE SUPE.
Sábado 2 de julio
VENTANILLA 08:30 – 17:30
A.H. VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE MZS. A, A1, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Z1.
MAGDALENA DEL MAR 08:30 – 16:00
AVENIDA JUAN DE ALIAGA CDRA. 4 (INMOBILIARIA NOJA SAC)
SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 17:00
URB. BRISAS DE STA. ROSA MZS. A, B, D, E, F, URB. SAN REMO MZ. A, ASOC. FILADELFIA MZ. L
CARABAYLLO 09:00 – 17:00
URB. STA. INÉS MZS. A, B, C, D, L, M, N, N1, Ñ, O, URB. LOS JAZMINES MZ. A, B, C, D, L, M, N, N1, Ñ, O
PUENTE PIEDRA 09:00 – 18:00
C.P. ZAPALLAL MZS. B, C, C2, E, I1, M, M4, S, S1, JR. EL ZAPALLAL CDRA. 5, CALLE JOSÉ DÁVILA CDRAS. 0, 1, CALLE
Domingo 3 de julio
CALLAO 08:00 – 15:00
AV. NESTOR GAMBETTA CARRETERA VENTANILLA KM 8.5