La empresa Enel informó que desde hoy, jueves 15 de abril, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 18 de abril.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Jueves 15 de abril

EL AGUSTINO 08:00 – 18:00

U.V. LOS LIBERTADORES MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, JR FORTALEZA Y JR LOS AMAUTAS (PARQUE INCA GARCILAZO DE LA VEGA) URB. ZARATE COMUNA 3, COOP. TALAVERA MZ. A, B, C, D, E, F, G, CHAVIN DE HUANTAR CDRA.13,14,15 AV CHIMU / JR. HARAVICU ZARATE, JR. HARAVICU CDRA. 2, 3, CA LOS JAZMINES CDRA. 2, 4, 13, AV MALECON DE LA AMISTAD ESTE CDRA. 6, 7, AV MALECON DE LA AMISTAD M F - L 2 PISO 2, AV. LOS AMAUTAS 1560 URB. ZARATE - JR LA FORTALEZA CDRA. 3, PASAJE S/NOMBRE-13310 MZ E LT 37 COOP. TALAV - COOP. TALAVERA, CA LOS JAZMINES S/N URB. LA TALAVERA, PSJ SIMON BOLIVAR MZ. K, PSJE GENERAL CORDOVA MZ C.

SAN MIGUEL 08:30 – 16:30

ANDRES RAZURI CDRA. 2, 3, AMERICO VESPUCIO 245 SAN MIGUEL MARANGA - URB. MARANGA, CA GUTIERREZ, QUINTANILLA CDRA.1, CA HERNANDO DE MAGALLANES CDRA.2, CA MANCO II CDRA. 6, 7, CALLE NAYLAMP CDRA. 1, PAITITI CDRA.2, 3, CA ROSA MERINO CDRA. 2, 3, CA JOSE GABRIEL AGUILAR CDRA.5, CALLE SOLITARIO DE SAYAN CDRA. 4.

LOS OLIVOS 10:00 – 17:00

URB. PREVI MZ. 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 32, 33, VILLARAN Y LOLI, MANUEL MZ.20 Lte.02 URB. PRE.

COMAS 09:00 – 17:30

ALVARADO CDRA.3,4, JR AREQUIPA CDRA. 5, 6, 7, 8, PL DE ARMAS S/N-AV ESPAÑA CDRA 4 (POLICLINICO MUNICIPAL) - ESPANA Y UNION 601 LIBERTAD, AV. ESPAÑA CDRA 6 S/N, RICARDO PALMA CDRA.4,6,7, JIRON SANTA ROSA CDRA. 4, 5, BOLIVAR CDRA. 4, 8, LIMA CDRA. 3, 4, 5, LOS PINOS CDRA. 4, 5, UNION 498 MZ FD LT 1, P.J. PAMPA DE COMAS MZ. B, F.

COMAS 09:00 – 17:00

M L SUB LOTE 18-H URB. ALAMEDA DEL PINAR - URB. ALAMEDA DEL PINAR, CA 1. ASOC. EL PARAISO PARCELACION FUNDO LA ESPERANZA LT 18-B ASOC, OTROS FUNDO LA ESPERANZA LT 19-I, CA 1. ASOC. EL PARAISO PARCELACION FUNDO LA ESPERANZA LT 18-B ASOC, CA CAROZABLE LT.15 FUNDO LA ESPERANZA, PARCELACION FUNDO LA ESPERANZA LT. 13, 13-A, 14, 15, 16, 18-A, 18-B, 18-C, 18-D, 18-E, 18-F, 18-G, 18-H, 19-A, 19-D, 19-H, 19-I, 19-E, 20, FUNDO LAS CORRIENTES LT.19E 0 DPTO 0, LT 01 FUNDO LAS CORRIENTE, FUNDO LOS CORRIENTES MZ. A, B, C, Ñ, STA MARCELINA 01 02 SEC.CHACRA CERRO ALT.

ANCÓN 10:00 – 14:30

BAHIA BLANCA MZ. A9 PRIMA, A10, A12, A13, A14 PRIMA, A15, A16, A17, CALLE MZ. U3 LT.14 PROLG.LOS SAU FASE 1, A.H. AMPLIACION LOS ALAMOS MZ. PB, B3, AA.HH. AMPLIACION LA PAZ MZ. U1, U3, U4, U5, U6, AA.HH. LA PAZ II ETAPA MZ. U2, U3, U4, U5, U6, U8, U9, A.H. LA PAZ II y III MZ. U2, U8, M A9 - L 2B P.J. P.I.M. PAN. NORTE SCT I GRUPO A - P.J., A.H. LA PAZ MZ. U1, U2, U3, U4, U5, U6, U8, U9, M A10 - L 10 P.J. P.I.M PAN. NORTE I ETAPA - P.J, CALLE S/NOMBRE-18301 MZ U1 LT 12 A.H. L.

HUARAL 08:30 A 17:30

C.P. Huarangal, A.H. Huarangal Mz. A-B-C-D-E-F-G-H-I-J, Camino a Jesus del Valle, Jesus del Valle, CR. Huaral - Lima - Sector Jesus del Valle, Ca. Trilce con Calle Jose M. Seguren, Coop. El Amauta, Ca. San Jorge, Ca. Sta. Elena, Otros Fundo Jesus del Valle, Ca. J.C. Mariategui, Ca. los Delfines, Ps. Jose Carlos Mariátegui, Ca. San Jorge, ubicados en el distrito de Huaral.

SUPE 07:00 A 18:00

C.P. Venturosa Baja, C.P. Liman, C.P. Pulanchi, C.P. Venturosa Alta, C.P. Pando, Cruce de Rio Supe, C.P. Llamahuaca, C.P. Pueblo Nuevo, C.P. Alpacoto1 y 2, C.P. Caral, Campamento de Arqueologos de Caral, Camino Caral cerca del rio Supe; ubicados en el distrito de Supe.

Viernes 16 de abril

PUEBLO LIBRE 09:00 – 15:00

PARQUE BORGOÑA CDRA.1, MAMA OCLLO 156 CDRA.1, 2, PARQUE GRAU CDRA.0, CASTROVIRREYNA CDRA. 4, EL CONDAL CDRA.1,2, AV COLOMBIA CDRA. 2, 5, 6, 7, CA EL GONDAL CDRA.1,2, CA GRAL.VARELA CDRA.19,20, J PAZOS CDRA.1,2,3, PQUE BOLOGNESI CDRA. 0, 1, PQUE BAHIA CDRA.1,2, CA MANUEL BELGRANO CDRA.1,3, BRASILIA CDRA.1, MAIPU CDRA. 3, 4, 5, 6, CA BAHIA INTERSECCION CALLE MAIPU (POSTE), RIVADAVIA CDRA.1, PQ OSORES CDRA. 1, AV LA PAZ 2551 URB. MIRAMAR, AV MARIANO CORNEJO CON AV DEL RIO JTO AL POSTE 447236 URB. LA ESPERANZA, CA PEDRO RUIZ GALLO CDRA.3,4, PQ MALDONADO CDRA.1, RIO GRANDE CDRA. 1, 2, 3, SALTA CDRA.1, BARRANQUILLA CDRA.3, CA EL GONDAL Y BARRANQUILLA M A – L 10 DEPTO 101, CA SIMON CONDORI CDRA.1,2,4, COPACABANA CDRA. 1, 2, CA FRANCISCO GRAÑA CDRA. 3, TERUEL CDRA.1,2, AV DEL RIO CDRA.1,2,3, OTROS PARQUE BOLOGNESI, OTROS BARRANQUILLA 380 DPTO 202, JR MAIPU ESQ PARQUE BAHIA CDRA.1, JR MAIPU 531 ESQ CALLE RIVADAVIA164, JR JIRON MAIPI 535 ESQ CALLE RIVADAVIA 172.

CALLAO 08:30 – 14:00

A.H. PASAJE BAQUIJANO MZ. A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, OTROS A. H. MARGINAL PSJE BAQUIJANO MZ C LOTE 01 2DO PISO CALLAO, URB. PILARES AZULES MZ. A1, B, B1, URB. LOS PILARES II ETAPA MZ. B, URB. LOS PILARES MZ. A, A1, B, B1, CENTRAL JTO AL 190 UR 10 DE JUNIO CALLAO - URB. LOS PILARES, COOP. DE VIV.CIUDAD DEL PESCADOR LTDA. - URB. JUAN PABLO II, URB. JUAN PABLO II MZ. A, B, C, C1, D, E, F, G, H, I, J, SAN FERNANDO MZ. B, C, D, E, F, G, I, J, K, M, PQ SAN FERNANDO FTE MZ F LOTE 06 SN URB. SAN FERNANDO, COOP. TRABAJADORES UNIDOS MZ. A, URB. 10 DE JUNIO MZ. A, AV PEREZ SALMON CDRA. 1, 7, 9, CA CIRO ALEGRIA CDRA.1,2, AV. CENTRAL CDRA. 1, FD. CHALACA MZ. M, COOP. CIUDAD DEL PESCADOR MZ. B, C, D, E, G, J, COOP. DE VIV.CIUDAD DEL PESCADOR LTDA, AV COMANDANTE PEREZ SALMON CUADRA 7 (POSTE 415684) P. LIBRE, AV SANTA ROSA ESQ AV PEREZ SALMON (SEMAFORO) REF. POSTE AP 411756, AV CMDT. L. PEREZ SALMON UNIDAD INMOBILIARIA N.º 3 982 PISO 4, CALLE LOS DIAMANTES [URB.-2 DE JULIO] URB. J, AV SANTA ROSA / ABRAHAM VALDELOMAR 466, CA LUIS PARDO DPTO.3ER P MZ.B LT 22, AVENIDA SANTA ROSA, JIRON RICARDO PALMA MZ C LT 14, BAQUIJANO ESQ C.VALLEJO MZ G LT 1 - URB. SAN FERNANDO, CA LUIS PARDO CDRA. 1, JR ABRAHAM VALDELOMAR CDRA.1, CA C. VALLEJO CDRA. 1,2 , AV CENTRAL S/N MZ D Lte.16 Urb.COOP. DE VIV, CA RICARDO PALMA CON AV CENTRAL S/N.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 19:00

AV EL MURO MZ M-08, M-09, N-7, J-2, K1, CALLE 56 MZ P- 7, JR INTERMEDIO MZ J-4, J-9, J-10, M-08, P-6, M3, CALLE 42 MZ J-9, CALLE 41 MZ J-10, CALLE 49 MZ M-9, JR DEL CRUCE MZ M-2, P-8, CA 45 MZ J-6, CA 52 MZ M-5, CA 53 MZ M-4, CA 56 MZ P-7, CA 47 MZ J-5, CA 54 MZ M-3, M-2, CA 55 MZ P-8, CA 50 MZ M-7, CA 51 MZ M-5, CA 48 MZ K-1, J-20, CA 41 MZ J-11, GRUPO RESIDENCIAL P BARRIO 3 PROG. CUIDAD MRCAL CACERES SCT II MZ P6, N1, JR ANTUNEZ DE MAYOLO MZ J-7, C.H. MARISCAL ANDRES A. CACERES MZ Q10, MCAL CACERES II SECTOR MZ K12, K13, K14, K15, N3, N4, JR ROQUE SAENZ PEÑA MZ N3, JR GUERRA MZ J-11, JR ANDRES BELLO MZ Q11, CA CIRO ALEGRIA MZ J8

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

ALTA PALOMA CAMPOY MZ. A, B, C, D, E, F, F1, G, N5, A.H. ALTA PALOMA SECTOR I MZ. N, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, A.H. ALTA PALOMA MZ. A, A1, B, B1, D, E, F, F1, G, N3, N5, N6, OTROS A.H. ALTA PALOMA - ASOC. DE PROP. SAN BENITO GRANDE - AGRUP. FAM. LOS HIGALES DE CAMPOY, ASOC DE VIV VILLA TALAVERA MZ. A, A.H. 3 DE MAYO MZ. A, B, C, D, E, AH. VILLA LOS ANDES MZ. B1, AGRUP.FAMILIAR LOS HIGALES DE CAMPOY MZ.C, A.H. LA LIBERTAD DE CAMPOY MZ. D, A.H. ALTA PALO MZ. A.

CARABAYLLO 09:00 – 18:00

URB. TORREBLANCA MZ. 62, 66, 70, 71, 75, 78, 78A, 78B, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 92, 93, 94, 95, AV MICAELA BASTIDAS M B - L 4A URB. TORRE BLANCA, PROVIV LA FLORESTA DE CARABAYLLO MZ. 94, OTROS FINAL DE MZ 88 PIE DE POSTE 306297 LT 30 ASOC. SAN ANTONIO – ASOC, ASOC. DE PROPIETARIOS VIRGEN DE FATIMA MZ. B, H, URB SAN ANTONIO MZ. B.

VÉGUETA 09:00 A 17:00

Av. Emancipación, Ca. Emancipación – Frente Estadio Municipal, Av. Emancipación S/N Sct Liseras, Ps. Lucia Ramirez, Ca. Independencia, Ca. S/N Piscina Municipal, ubicado en el distrito de Végueta.

Sábado 17 de abril

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:00 – 18:00

CA LOS CIRUELOS CDRA 4, AV WIESE CDRA 1, AV PROCERES DE LA INDEPENDENCIA MZ J

VENTANILLA 08:00 – 17:30

AHM MI PERU SCT LOS ROSALES MZ H20, AHM VIRGEN DEL ROSARIO MZ H20A, H24A, AHM SANTA ROSA MZ C, D, AHM HIJOS DE MI PERU MZ A, B, G, AHM SR DEL MAR MZ H23, AHM COMITE LOS ROSALES MZ H17, H19, AHM ASOC ALFREDO R FLORES MZ H16A, AHM COMITÉ LOS ROSALES MZ H17, H18, H19, H20, H21A.

CARABAYLLO 09:00 – 18:00

ASOC DE VIV Y USOS PECUARIOS LA CAMPANA MZ A, C, D, E.

SANTA MARÍA 08:00 A 13:00

Pampa De Jopto Sector 1; ubicado en el distrito de Santa Maria.

ATAVILLOS ALTOS 08:00 A 16:00

Comunidad San Juan de Uchucuanico, Comunidad de Huascoy ubicados en el distrito de San Miguel de Acos; Comunidad de Cormo, Comunidad de Huaroquin ubicados en el distrito de Atavillos Altos.

Domingo 18 de abril

SAYÁN 08:00 A 16:00

Centro Poblado Menor de Humaya, Distrito de Sayan, Sector de Irrigación Santa Rosa.

SAN MIGUEL DE ACOS 08:00 A 16:30

Centro Poblado de San Miguel de Acos, Comunidad de Canchapilca, Lampian, Carac, Coto; ubicados en el distrito de San Miguel de Acos.