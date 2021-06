Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: AFP

La empresa Enel informó que desde hoy, miércoles 16 de junio, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el sábado 19.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Miércoles 16 de junio

LIMA CERCADO 08:00 – 18:00

ARGENTINA CDRA 58, 59, 60, 61, ENRIQUE MEIGGS CDRA 3.

SAN ISIDRO-MAGDALENA DEL MAR 09:00 – 17:00

AV GENERAL SALAVERRY CDRA 28, 29, AV JAVIER PRADO CDRA 21, AV JAVIER PRADO OESTE CDRA 21, AV.J. DELEPIANI S/N CDRA-1-2, BALTAZAR LA TORRE CDRA 2, 3, 4, CA MAIMONIDES MOSHE BEN MAIMON CDRA 2, CALLE GODOFREDO GARCIA (EX PARACAS) CDRA 1, ELESPURU CDRA 3, 4, 5, LOS MANZANOS CDRA 1, 2, M GONZALES DE LA ROSA CDRA 2, UGARTE Y MOSCOSO CDRA 3, 4, VALLE RIESTRA CDRA 1.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

A.H. COMERCIANTES Y ARTESANOS MZ D1, D8, A.H. EDUARDO DE LA PINELLA MZ C2, C3, C13, D1, D8, D9, AV. WIESE CUADRA 38, AV. PROCERES DE INDEPENDENCIA CDRA 38, C.D. MARISCAL CACERES MZ C13, D1, HUANCARAY MZ C-2 LT4, JR ANTROPOLOGOS CDRA 1, JR BUENOS AIRES CDRA 1, JR LOS INGENIEROS CDRA 38, OTROS ESQ.AV WIESSE AV STA ROSA MCDO STA COLONIA, PROG CIUDAD MRCAL CACERES SCT I 2DA ETAPA MZ C3, C13, D1, D8, D9.

VENTANILLA 09:00 – 16:00

ASOC. PARQUE PORCINO MZ D, 15, 16, 21, 22, 113, M ZONA 12, JR AYACUCHO CDRA 4, URB. PARQUE PORCINO DE LA PAMPA DE LOS PERROS MZ 17.

Jueves 17 de junio

VENTANILLA 08:30 – 17:30

A.H. 16 DE ABRIL MZ B, A.H. AMP GR RES A4 PROY PILOTO PACHACUTEC MZ Y10, Y11, A.H. AMPLIACION 15 DE ABRIL MZ B, A.H. AMPLIACION A4 MZ H, G, GRUP RES. A4 A.H. PYO. PILOTO NUEVO PACHACUTEC MZ Z3, NUEVO PACHACUTEC SECT C2 GR D3 MZ C3, OTROS PROYECTO PILOTO PACHACUTEC- MZ C3, P.J. NUEVO PACHACUTEC SCT A MZ Z3, PPN PACHACUTEC MZ E6, PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC SCT C MZ B3, B6, C6, D3, E3, RESERVORIO RP4 PROY. PACHACUTEC, SEC C GR C1 PILOTO PACHACUTEC MZ A4, A5, B4, B5, B6, C4, C5, C6, D4, D6, E4, E5, E6, SEC C GR C2 PILOTO PACHACUTEC MZ A3, B3, C2, C3, D3, E2, E3, SECTOR C PACHACUTEC MZ A3.

PUENTE PIEDRA 11:00 – 17:00

LEONCIO PRADO CDRA 9, 10, 11, CENTRO POBLADO ZAPALLAL MZ C1, D1, E1, P1.

HUARAL 09:00 A 17:00

Prolongación El Palmo; Lotizadora Ismael Colan Mz A B C E G H I; Urb. Antonio Graña; ubicados en el distrito de Huaral.

Viernes 18 de junio

VENTANILLA 08:30 – 17:30

SECTOR B3 PACHACUTEC MZ A2, A3, A4, W3, X2, X3, Y2, Y3, Z2, Z3.

LOS OLIVOS 09:00 – 17:00

CA SAN HECTOR CON CALLE SAN LINO (CAM. VIG) FTE PST 234741 URB. SANTA LUISA ETP II, JR SAN HECTOR CDRA 1, 2, SAN ERNESTO CDRA 62, SAN HERNAN 260 CDRA 1, 2, SAN LINO CDRA 63, SAN LINO ESQUINA SAN HECTOR 100, S.M.P, SAN RODOLFO CDRA 62, URB. SANTA LUISA 2DA. ETAPA MZ 2D, 2E, 2F, 2G, 2L.

VÉGUETA 08:30 A 13:30

A.H. Santa Cruz, Barrio La Chilampa; ubicados en el distrito de Végueta.

Sábado 19 de junio

CALLAO 08:30 – 18:00

ENTEL PERU S.A. CA 9 Y CARRETERA NESTOR GAMBETTA - POSTE 401565 URB. IND. OQUENDO