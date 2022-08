¡Atención! Desde hoy hasta el domingo habrá corte de luz en Lima y Callao: conoce los distritos y horarios

Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que desde hoy, viernes 19 de agosto, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 21 de agosto.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Viernes 19 de agosto

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:30 – 17:30

A.H. LAS PALMERAS MZ. A, A.H. AGUAS GASIFICADAS MZ. F, A.H. LA LIBERTAD MZ. A, ASOC. JUAN PABLO AMIGO MZS. A1, AI, U, U15, URB. CANTO GRANDE MZS. A, A1, B, C, C1, D, E, M, T, U, U15, V, V15, URB. CIUDAD SATÉLITE CTO. GRANDE MZ. C12.

VENTANILLA 08:30 – 18:00

A.H. 1RO DE MAYO VILLAMOTO MZ. H, A.H. VILLAMOTO MZS. A, B, C, D, E, E2, F, G, H, I, J, K, L, L PRIMA, L1, M, M1, N, N PRIMA, Ñ, O, O1, P, Q, R, R1, S, T, U, V, W, Z, AMP. VILLAMOTO MZS. K, L1.

BARRANCA 09:00 – 17:30

URB. LA FLORIDA MZ: E, F, K, L, O, P, Q, UBICADO EN EL DISTRITO DE PATIVILCA.

Sábado 20 de agosto

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:30 – 18:00

A.H. ARENAL ALTO MZ. J, A.H. LAS LOMAS DE CANTO GRANDE MZ. B, A.H. VILLA MERCEDES MZS. A, C, ASOC. EL PORVENIR MZS. 19, A, A10, B, C, D, E, H, J, COOP. SAGRADA FAMILIA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, J, Z, URB. CANTO GRANDE MZS. 17, 17A, 2, A, A1, B, B1, B2, C, C8, D, E, E3, F, G, H, I, N, N1, PARC, V, AV. STA. ROSA CDRA. 6, AV. LURIGANCHO CDRA. 8, CALLE MELLEAS CDRAS. 5, 6, CALLE LOS GRANADOS CDRAS. 1, 6, 8, CALLE LOS MOLLES CDRA. 1, CALLE MELLET CDRA. 6, PSJE. PRIVADO CDRA. 6, JR. LA LOMA CDRAS. 2, 3.

Domingo 21 de agosto

CALLAO 09:00 – 17:00

FUNDO BOCANEGRA - CA. A, AV. ELMER FAUCETT 3486, AV. BOCANEGRA CDRA.1, AV. BOCANEGRA 476 URB.BOCANEGRA, JR.LAS MAQUINARIAS 282

CALLAO 10:00 – 16:00

CR VENTANILLA KM. 7.5 PLAYA OQUENDO, PSJE.CAPRICORNIO ALT.KM.14.5 CARRETERA VENTANILLA.