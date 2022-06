¡Atención! Desde hoy hasta el sábado habrá corte de luz en Lima y Callao: conoce los distritos y horarios

Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que desde hoy, jueves 2 de junio, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el sábado, 4 de junio.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Jueves 2 de junio

VENTANILLA 08:30 – 18:30

A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA MZS. A, A5, B, B4, B5, C, C4, C5, D, D4, D5, E, E4, E5, F, F4, F5, G, G5, H1, H4, I, I4, J4, K4, L, L4, M4, N, N4, O, O4, P4, Q4, R, R4, S, S4, T, T4, W4, X4, Y, Y4, Z, Z4, A.H. VALLE VERDE MZS. C, D, E, G5, J.

MAGDALENA DEL MAR 08:30 – 13:30

AV. ARICA CDRAS. 1, 2, 3, JR. DANIEL ALCIDES CARRIÓN CDRAS. 1, 2, JR. INCLÁN CDRA. 3, JR. LARCO HERRERA CDRAS. 1, 6, JR. MOORE CDRAS. 1, 2, 3, JR. RAYMONDI CDRA. 6, JR. ROQUE SÁENZ PEÑA CDRAS. 1, 3, 4, CALLE S/N CDRAS. 1, 3, 6, AV. BRASIL CDRA. 39

COMAS 09:00 – 18:00

AV. 9 DE OCTUBRE CDRA. 1, JR. ANCASH CDRAS. 1, 2, 4, 31, JR. AREQUIPA CDRAS. 1, 20, 80, JR. CAHUIDE CDRA. 1, JR. CAJAMARCA CDRAS. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, JR. CESAR VALLEJO CDRA. 12, JR. CIRO ALEGRÍA CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, JR. CUZCO CDRA. 2, JR. HÚSARES DE JUNÍN CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, JR. JORGE CHÁVEZ CDRAS. 1, 2, JR. JULIO CÉSAR TELLO CDRA. 1, JR. LIMA CDRAS. 1, 2, 3, 31, JR. LORETO CDRAS. 6, 7, 8, 9, 10, 11, JR. LOS CLAVELES CDRA. 1, JR. PIURA CDRA.S 1, 4, 28, JR. STA. ROSA CDRA. 1, A.H. 1 DE MAYO MZS. A, B, A.H. NUEVA GENERACIÓN MZS. A, B, C, D, E, E1, E3, F, G2, J P.J. COLLIQUE MZS. A, A3, A4, B, B3, C, C3, D, E, E1, E2, E3, F3, G2, G3, I, I2, H2, H3, J, J3, K2, L, L3, M2, M3, N, N2, N3, O2, U, U1, U3, X, X3, Y2, Z2, A.H. VILLA DE JESÚS MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, A.H. LLOS CLAVELES MZS. A, B, C, G, G3, G4, H3, K, K3, K4, K5, L3, Q4, A.H. NUEVO PORVENIR MZS. B, D, G, A.H. CRISTO REY MZS. A, B, C, E, F, G3, H, I, A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZS. A, B, B2, C, D, E, A.H. VILLA DISCIPLINA MZS. A, B, A.H. NUEVO AMANECER MZS. A, C, A. H. LAS PRIMAVERAS MZS. A, B, C, D, E, E3, F, G.

CARABAYLLO 10:00 – 16:00

AV. ABRAHAM VALDELOMAR CDRA. 1, JR. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS CDRAS. 1, 2, JR. M. RICARDO PALMA SORIANO CDRAS. 1, 2, JR. VÍCTOR HUMAREDA CDRAS. 1, 2, URB. LUCYANA MZS. F, G, H, I, N.

SANTA ROSA 10:00 – 18:00

URB. STA. ROSA MZS. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, CALLE 4 CDRAS. 2, 3, 5, 7, CALLE 5 CDRAS. 1, 3, 4, 5, 6, 7, CALLE 6 CDRAS. 1, 6, 7, CALLE 16 CDRA. 1, CALLE 17 CDRA. 4, CALLE 18 CDRAS. 5, 6, 9, CALLE 19 CDRA. 6, CALLE 20 CDRAS. 4, 6.

VENTANILLA 09:30 – 16:30

ASOC. TALLER SEÑOR DE LOS MILAGROS MZS. B4, B5, B6, B9, B11, B12, B13, A.H. PEDRO A. LABARTE MZS. K, N.

ACOS 09:00 – 14:00

COMUNIDAD CAMPESINA DE COTO, EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACOS; COMUNIDAD CAMPESINA DE CANCHAPILCA, CARAC Y COTO

Viernes 3 de junio

VENTANILLA 08:30 – 17:30

A.H. HIJOS DE MI PERÚ MZS. A, B, D, E, F, A.H. VILLA DEL MAR MZS. A, B, C, D, D6, E, F, G, H, I, J, K, L, M1, O, Z, A.H. LAS COLINAS MZS. A, B, C, D, E, F, G, A.H. CAMINILLO MZS. A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, S, T, A.H. VILLA ESCUDERO MZS. A, D, G, H, O, P, Q, A.H. ISRAEL EL MAESTRO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N, O, P, Q, R, S, T, U, AMPLIACIÓN EL ARENAL MZ. U, A.H. VILLA EMILIA MZS. I1, J1, K1, L1, M, M1, N, N1, O1, P1, S1, T1, A.H. CHAVINILLA MZ. B, C, D, F, H, M, O, A.H. NUEVO PACHACÚTEC MZ. B.

JESÚS MARÍA 08:30 – 12:30

AV. HUÁSCAR CDRAS. 7, 15, 16, 17, JR. HUIRACOCHA CDRA. 16, JR. LLOQUE YUPANQUI CDRAS. 1, 11, 15, 16, 17, JR. LUIS M. SÁNCHEZ CERRO CDRAS. 8, 16, 17, JR. MCAL. LUZURIAGA CDRAS. 7, 11, 15, JR. PACHACÚTEC CDRA. 17, AV. HÚSARES DE JUNÍN CDRAS. 6, 8, 9, 10, 16, 17, AV. MELLO FRANCO CDRAS. 6, 7, 8, 12, 15, AV. RICARDO TIZÓN Y BUENO CDRA. 7, CALLE OLAVEGOYA CDRA. 18, CALLE S/N CDRAS. 16.

JESÚS MARÍA 09:00 – 16:00

AV. DANIEL OLAECHEA CDRAS. 21, JR. HUÁSCAR CDRA. 21, JR. HUIRACOCHA CDRAS. 2, 4, 19, 20, 21, 22, 23, AV. GUISEPPE GARIBALDI CDRAS. 3, AV. GREGORIO ESCOBEDO CDRA. 21

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:30 – 13:00

ASOC MAGISTERIAL CANTO GRANDE MZS. A, B, C, PSJE. LOS DURAZNOS CDRA. 7

CARABAYLLO 09:30 – 17:30

URB. LUCYANA DE CARABAYLLO MZS. A, D, D1, D2, E, E2, F2, G2, J, J2, K, K1, L, L1, U, Z, URB. VILLA CORPAC MZ. E2, CALLE CAPITÁN LEONARDO ALVARIÑO HERR MZ. J, CALLE MAYOR BALTAZAR MONTOYA MZ. J, CALLE 20 MZ. M2

COMAS 10:00 – 17:00

AGRUPACIÓN AEROPUERTO DE COLLIQUE MZ. G (CONSORCIO DHMONT & CG & M SAC), URB. LOS PARQUES DE COMAS (VIVA G Y M S.A.), CA 03 CON PASAJE 08 EDIF 09, (VIVA G Y M S.A.)

HUARAL 09:00 – 15:00

AV. PERU CUADRA 1 A 3; AV. CHANCAY CUADRA 3 Y 4; AV. ARGENTINA; PASAJE LIMA; CALLE CALLAO; CALLE MANCO CAPAC; AV. TUPAC AMARU CUADRA 3 A 6; URB. MILAGRO II; LOTIZADORA DELGADO; AV. REPUBLICA DE CHILE; ASOC. VIVIENDA SAN VALENTIN; URB. ANGELICA MORALES; CC.PP. JULIO COLAN II; CENTRO POBLADO LA CAPORALA I Y II; CAMINO VIEJO A SAN MARTÍN DE RETES.

Sábado 4 de junio

CALLAO 08:30 – 17:30

AV. ALFONSO UGARTE CDRAS. 5, 6, 8, JR. CAHUIDE CDRA. 3, JR. ELÍAS AGUIRRE CDRA. 6, JR. FRANCISCO BOLOGNESI CDRA. 9, JR. JOSÉ OLAYA CDRAS. 4, 5, 6, JR. MARANGA CDRAS. 4, 5, 6, 7, JR. MIGUEL GRAU CDRAS. 5, 6, 7, 8, 9, CALLE TÚPAC AMARU CDRAS. 3, 4, 5, 8, 9, AV. JOSÉ GÁLVEZ CDRAS. 3, 4, 5.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 16:00

A.H. JOSE CARLOS MARIATEGUI MZ A, A1, A2, A3, B, C, C2, C3, D, D1, D2, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, R, S, Q, V, T, U, V5, V5A, V5B, V5C, V5D, V5E, V5F, V5G, V5H, V5I, V5J, V5K V5M, V5N, V5Ñ, V5H, V5O, V6B.

SANTA ROSA 09:00 – 17:00

URB. STA. ROSA CALLE 4 CDRAS. 2, 3, 5, 7, CALLE 5 CDRAS. 1, 3, 4, 5, 6, 7, CALLE 6 CDRAS. 1, 6, 7, CALLE 16 CDRA. 1, CALLE 17 CDRA. 4, CALLE 18 CDRAS. 5, 6, 9, CALLE 19 CDRA. 6, CALLE 20 CDRAS. 4, 6.

COMAS 09:00 – 18:00

A.H. CESAR VALLEJO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, A.H. SANTA ROSA DE COLLIQUE MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, A.H. VIRGEN DE LAS MERCEDES MZ A, B, C, D, E, F, G, A.H. SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, A.H. LOMAS DE SANTA ROSA MZ A, B.