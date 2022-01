Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: AFP

La empresa Enel informó que desde hoy, jueves 20 de enero, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 23 de enero.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Jueves 20 de enero

SAN MARTIN DE PORRES 08:00 – 18:00

URB. PERU AV. PERU CDRA 38, JR. HUANCAYO CDRA 39, JR. HUARAZ CDRA 5, PASAJE PERU CDRA 38.

SAN MARTIN DE PORRES 08:00 – 18:00

JR. BOCANEGRA CDRA 7, URB. PERU AV. LIMA CDRA 41, AV. PERU CDRA 41, 42, 43, 44, 45, 48, JR. APURIMAC CDRA 42, JR. AREQUIPA CDRA 42, JR. AYACUCHO CDRA 42, JR. CHICLAYO CDRA 4, 5, 6, JR. HUANCAVELICA CDRA 6, 41, 42, JR. HUANUCO CDRA 40, 41, JR. ICA CDRA 41, 42, JR. JUNIN CDRA 41, JR. PASCO CDRA 41, JR. SALAVERRY CDRA 3, 4, 5, 6, 7, 42, PASAJE PRIVADO CDRA 42, A.H. BOCANEGRA MZ A36, D, OD, D1, D2, D3, D4, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, D31, D32, D33, D34, D35, D36, Z, AV. QUILCA CDRA 5, 6, 7, 12, A.H. FRATERNIDAD BOCANEGRA MZ F, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F15, F16, CALLE 18 DE OCTUBRE CDRA 20.

VENTANILLA 08:30 – 17:30

CIUDADELA PACHACUTEC MZ M, N, N1, O, P, Q, Q1, R, R1, S, S1, S2, T, T1, T2, U, U1, U2, V, V1, W, W1, W2, X, X1, Y, Z, Z1, A.H. JAIME YOSHIYAMA MZ A, A1, A2, A3, H, I, J, K, L, M, N, N2, O, P, Q, R, S, T, T1, U, U1, U2, V, V1, V2, W, W1, X, Y, Z, Z2

MAGDALENA 09:00 – 16:00

URB. PERSHING JR. RODOLFO RUTTE CDRA 2, 3, 9, PARQUE FRANCISCO GRAÑA CDRA 2, 3.

CARABAYLLO 09:00 – 17:30

URB. SANTA MARIA IV ETAPA AV. ALAMEDA PRINCIPAL MZ D1, E, E3, CALLE LAS AMAPOLAS MZ D3, D4, CALLE LAS GARDENIAS MZ E4, E5, CALLE LAS ROSAS MZ E1, CALLE LOS CLAVELES MZ D, D2, CALLE LOS GIRASOLES MZ D4, E5, E6.

VENTANILLA 09:00 – 18:00

ASOC. SANTA MARGARITA AV. CONCORDIA MZ A, B, G, AV. LOS ÁRBOLES MZ D, E, F, CALLE 10 MZ C, D, CALLE 12 MZ A, E, CALLE 3 MZ F, CALLE 5 MZ G.

Viernes 21 de enero

INDEPENDENCIA 06:00 – 17:00

JR. INDUSTRIAL CDRA 3 - 33 (URB. PANAMERICANA NORTE)

PUEBLO LIBRE 08:00 – 17:00

URB. COLMENARES AV. CIPRIANO DULANTO CDRA 9, 10, 11, 12, AV. SUCRE CDRA 7, CALLE ACEVEDO CDRA 1, 2, CALLE VIDAL CDRA 1, JR. ELEAZAR BLANCO CDRA 1, JR. RAMON PIZARRO CDRA 12, 13, 14, 15, 16, JR. TORRES MALARIN CDRA 1, 3, PARQUE GIANOLI CDRA 1, PARQUE LA PUENTE Y CORTEZ CDRA 1.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

URB. AZCARRUNZ BAJO CALLE LAS MERCEDES CDRA 10, CALLE SAN FRANCISCO CDRA 7, 8, MZ B, D, JR. SAN ENRIQUE CDRA 11.

SAN MARTIN DE PORRES 09:00 – 18:00

COOPERATIVA SAN JUAN SALINAS MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, Ñ, O, ASOC. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ A, B, C, N, Ñ, O, P, Q, R, R1, S, URB. VIRGEN DEL ROSARIO MZ G, H, ASOC. LAS MERCEDES AV. LOS OLIVOS CDRA 11, 12, MZ A, B, C, D, E, G, H, ASOC. PINOS DEL NORTE MZ A, B, C, H, ASOC. VIRGEN DE LAS NIEVES MZ A, B, C, D, E, F, G, ASOC. OJIHUA MZ A, C, E, ASOC. MONTE AZUL MZ D, E, F, ASOC. JUAN PABLO II MZ E, F, G, H, L, Z, ASOC. VILLA EL AMAUTA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, URB. LOS ALISOS MZ E, G, H, I, J, K, L, M, COOPERATIVA HUANASPAMPA MZ A.

Sábado 22 de enero

CERCADO DE LIMA 08:00 – 18:00

AV. GUILLERMO DANSEY CDRA 20, 21, AV. LUIS BRAILLE CDRA 4, AV. OSCAR R. BENAVIDES, CDRA 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, AV. VICTOR SARRIA CDRA 11, 23, CALLE ANGEL CDRA 1, 2, 3, AV. VICTOR REYNEL CDRA 10, PASAJE PRIVADO CDRA 2, 3, 4.

CARABAYLLO 08:30 – 16:30

URB. EL PROGRESO AV. MANUEL PRADO OESTE CDRA 4, MZ C, J5, K5, K8, JR. AYACUCHO CDRA 8, 9, JR. BILLINGHURST CDRA 3, 4, MZ H2, H3, I, I3, JR. BUSTAMANTE RIVERO OESTE CDRA 3, 4, MZ J, J2, JR. CANDAMO OESTE CDRA 3, 4, MZ H, H2, HR. HUAYLAS CDRA 1, 4, MZ H, H3, JR. MICAELA BASTIDAS CDRA 7, 8, MZ A, I, I2, I3, J2, J3, K5, JR. SAMANEZ OCAMPO CDRA 3, 4, MZ I2, I3, J2, PASAJE ALFA MZ K4, K5, PASAJE BETA MZ K, K3, K4, PASAJE DELTA MZ K2, K3, PASAJE ERRANTES MZ A, J5, K6

CALLAO 08:30 – 16:00

URB. PLAYA RIMAC AV. DOS DE MAYO CDRA 0, 1, 2, 4, MZ H, AV. RAMÓN CASTILLA CDRA 1, 2, 3, MZ F, CALLE MIGUEL GRAU CDRA 2, MZ F, G, JR. CESAR VALLEJO CDRA 1, 2, JR. CIRO ALEGRÍA CDRA 3, 4, JR. FRANCISCO BOLOGNESI CDRA 1, 2, 3, MZ E, G, H, JR. JOSE OLAYA CDRA 1, 3, JR. JOSE SANTOS CHOCANO CDRA 1.

SAN MIGUEL 09:00 – 17:00

URB. PANDO CALLE LAS CASUARINAS MZ F, H, I, J, CALLE LAS GARDENIAS MZ D, E, F, K, L, R, S1, CALLE LAS PONCIANAS MZ L, LL, Q, CALLE LAS ROSAS MZ E, F, I, J, J1, K, R, CALLE LOS ALAMOS MZ A, F, G, H, CALLE LOS CARDOS MZ Q, CALLE LOS CEDROS MZ F, H, I, J, K, L, LL, CALLE LOS CIRUELOS MZ K, CALLE LOS CLAVELES MZ A, D, K, S, CALLE LOS GIRASOLES MZ C, D, E, R, S, CALLE LOS NOGALES MZ E, F, J, PASAJE CAMBIO 90 MZ A, B, PASAJE LAS VIÑAS MZ I, PASAJE LOS FRESNOS MZ A.

CARABAYLLO 09:00 – 18:00

AMPLIACIÓN PRADERAS DE CARABAYLLO O URB. SANTA INÉS MZ A, B, C, D, M, N, N1, Ñ, O.

COMAS 09:30 – 17:30

P.J. EL CARMEN ALTO CALLE RICARDO BENTIN CDRA 5, 6, MZ O, P, P1, P2, Q, Q1, Q2, R, R2, S3, S, S1, T4, PASAJE HUAYNA CAPAC CDRA 1, 2, 3, MZ A, P, P1, Q, Q1, R, PASAJE LIBERTAD MZ P, P4, PASAJE PACHACUTEC MZ S, T, Q, Q1, R, R1, R3, PASAJE SINCHI ROCA MZ O2, R, R2, R4, R4A, R5, S, S2, PROLONGACIÓN SIERRA MAESTRA CDRA 1, MZ Q, R, S, S1.

Domingo 23 de enero

CARABAYLLO 09:00 – 17:00

P.J. RAUL PORRAS BARRENECHEA AV. IGNACIO MERINO CDRA 1, 2, AV. TUPAC AMARU CDRA 15, 16, MZ 21, JR. AREQUIPA CDRA 1, 2, MZ A, JR. CUSCO CDRA 1, MZ 21, 22, A, JR. LEONCIO PRADO CDRA 1, 2, MZ 24, 25, 26, JR. LIMA CDRA 1, 2, 3, MZ 14, 23, 24, JR. MIGUEL GRAU CDRA 1, 2, 3, JR. PUNO CDRA 1, MZ A.