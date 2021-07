Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: EFE

La empresa Enel informó que desde hoy, martes 20 de julio, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 25 de julio.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Martes 20 de julio

MAGDALENA 09:00 – 17:00

JUSTO VIGIL CDRA 4, JR. COMANDANTE JIMENEZ CDRA 1, 2, 3, 4, CALLE FELIX DIBOS CDRA 7, 8, AV. ALBERTO DEL CAMPO CDRA 7, 8, JR. ALMIRANTE ARAMBURU (EX TRUJILLO) CDRA 3, 4, AV. JAVIER PRADO OESTE CDRA 6

CARABAYLLO 11:00 – 16:00

COOP. VIV. SANTA TERESA MZ F, ASOC. VIV. MARIA REYNA MZ A, D, G, H, I, J, K, ROMA BAJA SUB 02 COOP AGRARIA GALLINAZO, LA ROMA BAJA LT B, LA ROMA BAJA PARC.10343, PARCELA 8 ZN 4 SECT 6 - L 0 COOP. ROMA BAJA, M A1 - LT 7 COOP. AGRARIA GALLINAZO.

SANTA ROSA 09:00 – 13:30

BERTELLO CDRA 1, CA 5 CASA NRO 3 105 - 109 URB. COUNTRY CLUB BALNEARIO DE SANTA ROSA, MZ D LT D1 URB COUNTRY CLUB STA ROSA, PARC C - L C1 ASOC. RES. COUNTRY CLUB BALNEARIO, PARCELA CH - L 2 URB. COUNTRY CLUB, FTE.A LA PISCINA MUNICIPAL STA.R0SA.

SANTA ROSA 14:00 – 18:00

CALLE 12 MZ-55 LT 1A, 2A BALNEARIO STA.ROSA, NUMERO 1B Mz.55 URB. CONTRY CLUB, MZ N, Ñ, Ñ2.

VÉGUETA 07:30 A 17:30

Av. Panamericana Norte KM.161; ubicados en el distrito de Végueta.

CHANCAY 09:00 A 17:00

Panamericana norte km 84, ubicado en el distrito de Chancay.

Miércoles 21 de julio

CARABAYLLO 11:00 – 16:00

URB. TUNGASUCA II Y III ETAPA MZ A, D, CH, F, G, H, I, J, JR. MIGUEL ANCO CDRA 1, CALLE JOSE AMARO CDRA 1, CALLE GREGORIA SISA CDRA 1, CALLE VENTURA MONJARAS CDRA 1, 2, LOTIZACIÓN LAS MERCEDES MZ A, B.

JESÚS MARÍA 08:00 – 19:00

CALLE MARISCAL LUZURIAGA CDRA 4, 5, 6, CALLE HUSARES DE JUNIN CDRA 3, 4, 5, AV. HORACIO URTEAGA CDRA 13, 14, 15, 16, CALLE TIZO Y BUENO CDRA 3, 4, 5, 6, JR. HUAMACHUCO CDRA 13, 14, 15, 16, 17, AV. MARIATEGUI CDRA 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, JR. HUIRACOCHA CDRA 13, 14, 15, 16, 17, AV. MELLO FRANCO CDRA 3, 4, 5, 6, AV. REPUBLICA DOMINICANA CDRA 4, 5, JR. CORONEL ZEGARRA CDRA 10, 11, 12, 13, JR. HUASCAR CDRA 13, 14, 15, 18, JR. CAYETANO HEREDIA CDRA 5, AV. CUBA CDRA 10, 11, 12, JR. LIZARDO MONTERO CDRA 12, CALLE LLOQUE YUPANQUI CDRA 13, 14, JR. PACHACUTEC CDRA 13, 14, AV. ARNALDO MARQUEZ CDRA 15.

CANTA 09:00 – 18:00

CR CANTA KM 65.5 SN, M KM.64.5 - L 6 VALLE DE CHILLON, PARCELA GARBANZAL ALTO STA ROSA DE QUIVES, C.P SANTA ROSA DE QUIVES MZ B, C, D, G, K, M, AV GERMAN FERNANDEZ CONCHA MZ C, D, CA SAN MARTIN DE PORRES MZ A, C, G, JR STO TORIBIO DE MOGROVEJO MZ D, CR KM 64 EL MIRADOR DE QUIVES, CARR A ARAHUAY MZ A, CARRETERA A OBRAJILLO, JR SANGRAS C.P LACHAQUI, PROLOG JOSE CARLOS MARIATEGUI MZ N, PS 16 DE ENERO MZ T AV 15 DE ENERO S/N, JR AUGUSTO B LEGUIA CDRA 1 LACHAQUI, PROLOG VIRGEN DEL CARMEN S/N, JR DE LA CARIDAD CDRA 3, PLZA DE ARMAS CDRA 2 LACHAQUI, JR SAN FCO DE ASIS CDRA 3, JR 25 DE ABRIL CDRA 1,2,3 LACHAQUI, CA PRINCIPAL S/N PARIAMARCA, PS A MZ C URB CIRCUNVALACION, CA BELEN CDRA 4, AV LOS ROSALES MZ 63, AV AUTOPISTA CHILLON TRAPICHE, AV 23 DE OCTUBRE MZ E1, JR SAN BERNARDO DE CLARAVAL MZ K1, CA CESAR OYAGUE MZ T, PS JUSTO MEJIA MZ D, CA MARCO VILLALTA MZ A, JR A UGARTE S/N CARHUA CANTA, URB EL ROSAL DE SANTA ROSA MZ A, ASOC RESIDENCIAL DE VIV LA ALBORADA MZ H, JR SANTA ROSA MZ 2, JR TRUJILLO SAN JOSE CANTA, JR TRUJILLO 3304, CARHUA CANTA MZ B, PROG DE VIV VENECIA MZ E, FUNDICION MCAL CACERES MZ A, JR SANTA ROSA 206-208 LOCALIDAD DE CARHUA, CP SAN JOSE DE CABALLERO MZ C, AV ESTANCIA SIRHUAYO CARRETERA CANTA KM 10 MZ D LT 5 YANGAS, CA SAN MIGUEL S/N, REVOLUCION CDRA 1, 2, 6, 7, SANTA ROSA CDRA 6, JR SAN MIGUEL S/N CA OSCAR BARRENECHEA CDRA 5, CA ESTADIO MUNICIPAL REF POSTE 374681, AV GRAU CDRA 4, AV NUEVA, PROLONGACION CON JR GRAU OTROS CANTA, AV CAYETANO QUIROS CDRA 0, 2, 3, AV 26 DE JUNIO CDRA 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, CARRETERA PACCHACRUZ, JR CAYETANO KM 104.1, ESQUINA JR TARAPACA Y BOLOGNESI, BOLOGNESI CDRA 2, JR INDEPENDENCIA Y JR CAYETANO M 125 L SB LT 10, CARRETERA OBRAJILLO, CIRCUNVALACION CDRA 0, 1, 2, 6, JR SANGARARA CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, JR TARAPACA CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, JR INDEPENDENCIA CDRA 1, 2, 3, 4, JR GRAU CDRA 1, 2, 3, 4, 5, CENTRO POBLADO CANTA MZ 126, 127, 127B, 134, 142, 143, CA CANCAY, JR PROLONG INDEPENDENCIA LT 07, JR BOLOGNESI CDRA 0, 1, 2, 3, 4, VALLE CHILLON BAJO CARRETERA CANCAY, PS EL CARMEN MZ 134, SANTA ROSA MZ D LT 4, JR PROLONG. SANGARARA S N CANTA, PJE OLAYA CDRA 0, 4, JR EL CARMEN 114, ARICA CDRA 4, 6, AV CHILLON CDRA 2, 3, 4, AV NUEVA CDRA 0, 1, AV INDEPENDENCIA CDRA 2, 3, AV TARAPACA MZ 130 LT 17, AV TACNA CDRA 3, AV SAN FRANCISCO, CA CASTILLA CDRA 0, CA - VALLE CHILLON BAJO SAN ALEJANDRO HDA. EX FUNDO LA CABANA OBRAJILLO, CA SAN FRANCISCO CDRA 5, CHILLON CDRA 2, 3, 4, , SAN ISIDRO CDRA 2, 3, COMERCIO CDRA 0, 1, 2, MILAGROS CDRA 4, 5, FRATERNIDAD CDRA 4, FUNDO PACHACAMA, FUNDO STA ROSA, CA TACNA CDRA 5, CASTILLA CDRA 0, JR ARICA CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6 , JR ANDRES CACERES CDRA 1, 2, 4, 5, 6, CARRETERA CANTA OBRA, CA LAUREANO ROJAS CDRA 1, JR CANTAMARCA CDRA 1, 2, JR PROLONGACION CDRA 6, JR TACNA CDRA 1, 2, 3, 4, 5, JR MARICAL CASTILLA CDRA 1, 2, OBRAJILLO CDRA 1, JR COMERCIO CDRA 1, LIBERTAD CDRA 2, PROLONG. AV 26 DE JUNIO, PROLONG. TACNA CDRA 6, PSJE ARICA, OTROS CALLE EL ECUADOR, PROLONG. ANDRES A CACERES CDRA 6, PROLONG. INDEPENDENCIA S/N LT 07, PLAZA DE ARMAS CDRA 3, COMUNIDAD CAMPESINA DE OBRAJILLO, PSJE SANTA ROSA CDRA 1, PSJE CHILLON CDRA 3, 4, PUEBLO DE OBRAJILLO, PAMPA LLANTA, PSJE OLAYA CDRA 4, SAN JUAN DE OBRAJILLO, CR CANTA KM 100 OTROS SECTOR INGENIO, CA ARAHUAY LT 08-A C.P. SANTA ROSA DE QUIVES, AV ESTANCIA SIRHUAYO CARRETERA CANTA KM 10.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:30 – 17:30

AGRUP. FAM. 1° DE ABRIL MZ A, A-1, B, C, E, A.H. JUAN PABLO II MZ H, I, J, K, L, M, N, O, P, P-1, Q, R, A.H. JUAN PABLO II SECTOR HIJOS DE JUAN PABLO MZ H1, H2, AGRUP. FAM. VIÑAS DE SAN JOSE MZ D, F, AGRUP. FAM. SAN MARTIN V ETAPA DE JUAN PABLO II MZ B, C, D, AGRUP. FAM. NADINE HEREDIA DE HUMALA AL 2011 MZ A, B, C, D, E, F, AGRUP. FAM. DANIEL ALCIDES CARRION MZ A-1, B2, A.H. JUAN PABLO II SECTOR SANTA ROSA MZ M1, M2, M3, M4, A.H. JUAN PABLO II SECTOR LA ALBORADA MZ I-2, I-3, J-2, J-3.

PACHANGARA 08:00 A 18:00

Centro Poblado Andajes: Calle Progreso, Calle Salaverry, Calle 28 de Julio, Calle 02 de Mayo; Calle Shanahuay, Comunidad de Andajes calles Plaza de Armas, 28 de Julio, Dos de Mayo, calle Grau, Parque Centenario.; ubicados en el distrito de Pachangara.

Jueves 22 de julio

CALLAO 00:00 – 06:00

PROLONG CARLOS IZAGUIRRE JTO. 6311, CDRA 64, 66 (AUTOPISTA A VENTANILLA)

CERCADO DE LIMA 08:30 – 17:30

ZORRITOS CDRA 13, AV. COLONIAL CDRA 11

VENTANILLA 09:00 – 18:00

Av, Revolución mz I

PUENTE PIEDRA 08:30 – 17:30

A.H. KEIKO SOFIA MZ H, I, J, K, N1, M1, R1, S1, T1, U1, V1, A.H. LOMAS DE ZAPALLAL ALTO MZ L1, M1, N1, R1, Y1, Ñ, Ñ1, S1, T1, U1, V1, ASOC. POB. EL MIRADOR DE LAS LOMAS DE ZAPALLAL MZ A, B, C.

SAN MIGUEL DE ACOS 08:00 A 17:00

Comunidades de San Juan de Uchucuanico, Huascoy del Distrito de San Miguel de Acos; La Florida, Huayopampa, La Perla, Pallac, Piscocoto del distrito de Atavilos Bajos; Comunidad de Cormo, Comunidad de Huaroquin; ubicados en el distrito de Atavillos Altos.

SUPE 07:30 A 17:30

C.P. Venturosa Baja; ubicados en el distrito de Supe.

Viernes 23 de julio

JESÚS MARÍA 09:00 – 17:00

HUIRACOCHA CDRA 23, AV. SALAVERRY CDRA 20, 21, JR. HONDURAS CDRA 1, JR. DANIEL OLAECHEA CDRA 1, 2, CALLE SANCHEZ CERRO CDRA 21, CALLE INCA RIPAC CDRA 3.

PUENTE PIEDRA 08:30 – 18:30

URB. LOS ALAMOS MZ A, B, C, D, E, F, MZ Z1 LT 3-A A.H. SAN PEDRO DE CHOQUE, URB. LAS VEGAS MZ A, B, ASOC. PROP. CASA HUERTA COPACABANA MZ A, ASOC. LA VICTORIA DE COPACABANA MZ B, ASOC. VIV. CHAVIN DE HUANTAR MZ B

HUARAL 13:00 A 17:30

Camino A Huando, Av. Huando, Alameda Huando, Lotiz. Las Delicias, Av. Huando Ex. Cooperativa, Sct. Milagro Bajo Huando, Ca. Los Tulipanes, Hab. Urb. El Portal De Huando, Av. Milagro Bajo; ubicados en el distrito de Huaral.

SAN MIGUEL DE ACOS 08:00 A 17:00

Comunidades de San Juan de Uchucuanico, Huascoy del Distrito de San Miguel de Acos; La Florida, Huayopampa, La Perla, Pallac, Piscocoto del distrito de Atavilos Bajos; Comunidad de Cormo, Comunidad de Huaroquin; ubicados en el distrito de Atavillos Altos.

Sábado 24 de julio

MAGDALENA 09:00 – 15:00

CASTILLA CDRA 1, 2, 3, 4, 6, JR. ALFONSO UGARTE CDRA 4, 5, 6, MZ 25-B, JR. ECHENIQUE CDRA 1, 2, 3, 4, JR. SALAVERRY CDRA 5, 6, CALLE CLEMENTE MARCKAN CDRA 5, 6, JR. COMANDANTE ESPINAR CDRA 5, 6, MALECON CASTAGNOLA CDRA 5, 6, JR. LOPEZ DE SOLIS CDRA 5, 6, PJE. PORVENIR, PJE. PROGRESO, JR. GARCIA GERASIMO CDRA 5, 6, JR. DIEGO FERRE CDRA 5, 6, JR. DIEGO DE AGÜERO CDRA 1, 2, 3, 4, JR. YUNGAY CDRA 1, 2, 3, 4, AV. BERTOLOTO CDRA 1, 2, AV. FEDERICO GALLESI CDRA 1, 2, AV. SAN MIGUEL CDRA 1, 2, JR. SAN MARTIN CDRA 1, 2, 4, 5, JR. ARICA CDRA 1, 2.

INDEPENDENCIA 09:00 – 19:00

URB. TUPAC AMARU CALLE HUAMANTANGA CDRA 1, 2, CALLE 14 CDRA 1, CALLE 15 CDRA 1, MZ A, M, N, O, P, CALLE 16 CDRA 1, CALLE 18 CDRA 1, JR. TUNGASUCA CDRA 1, 2, 3, 4, CALLE 11 CDRA 1, MZ A-11, B-10, C-10, D-10, E-10, F-10, G-10, H-10, I-10, K-10, J-10, L-10, M-10, N-10, Ñ-10, R-10, T-10, S-10, U-10, V-10, W-10, Y-10, X-10, P15, R-15, G-11, H-11, I-11, K-11, L-11, M-11, N-11, O11, Q11, R11, S11, AV. CONDORCANQUI CDRA 5, 6, 7, 11, CALLE MARCO CDRA 2, JR. PAMPACANCHA CDRA 1, 2, 3, 4, CALLE 13 CDRA 2, MZ G, JR. PALLCAMARCA CDRA 1, 2, 3, 4, JR. QUIPACOCHA CDRA 2, 3, JR. HUAYTAPAMPA CDRA 1, 4, 6, CALLE 19 CDRA 1, JR. CAJABAMBA CDRA 2, 3, CALLE 24 CDRA 1, JR. ALCA CDRA 2, JR. ARHUA CDRA 1, 2, 3, A.H. HORACIO ZEVALLOS GOMEZ MZ A, B, C, D, L, A.H. MARIANO MELGAR MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, P, P15, Q15, CALLE 28 CDRA 1, CALLE 29 CDRA 1, A.H. SANTA ROSA MZ A, B, C, D, E, F, A.H. CORAZON DE JESUS MZ A, A1, B, C, D, E, A.H. EL PARAISO DE BELEN MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, A.H. 15 DE NOVIEMBRE MZ A, B, C.

Domingo 25 de julio

CALLAO 08:00 – 18:00

Contralmirante Mora cdra 5

CALLAO 08:00 – 18:00

Av. Nestor Gambeta cdra 9, Jose Carlos Mariategui con autopista a Ventanilla

LOS OLIVOS 09:00 – 18:00

Jr. San Andres cdra 61( Urb. Industrial Molitalia)

LOS OLIVOS 09:00 – 18:00

Av. Universitaria

COMAS 09:00 – 18:00

A.H. ROSA DE AMERICA MZ J, K, L, AV. ROSA DE AMERICA CDRA 8, 9, 10, AV. GERARDO UNGER CDRA 59, AV. SANTA ROSA CDRA 9, URB. INDUSTRIAL MOLITALIA MZ C, CALLE SAN ANDRES CDRA 60.

PUENTE PIEDRA 09:30 – 16:30

Leoncio Prado cdra 1