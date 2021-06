Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: AFP

La empresa Enel informó que desde hoy, miércoles 23 de junio, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo 27.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Miércoles 23 de junio

JESÚS MARÍA 08:00 – 17:00

AV SAN FELIPE CDRA 5, 6, CA ESTADOS UNIDOS CDRA 6, CALLE WIRACOCHA CDRA 21, HUIRACOCHA CDRA 19, 20, 21, JR NICARAGUA CDRA 1.

CALLAO 09:00 – 16:30

CALLE EPSILON ESQ. AV. OMICRON, CA OMICRON CDRA 3, EPSILON CDRA 2.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 16:00

ASOC. JUAN VELASCO ALVARADO MZ C, BENJAMIN QUIROGA CDRA 3, 4, CA M. CUMPA PUINGA CDRA 9, CALLE ELOY REATEGUI CDRA 8, 9, COHAILA CDRA 8, 9, JESUS VERA CDRA 9, JR EUSEBIO GALVEZ CDRA 3, MELCHOR CUMPA CDRA 8, 9, URB. SAN GERMAN 2DA ETAPA MZ A1, B1, C1, D1, E1, Y, Z, URB. SAN GERMAN MZ A1, B1, C1, D1, E1, Y, Z, VENTURA HUAMAN CDRA 8, 9.

PUENTE PIEDRA 08:30 – 17:30

A.H. CENTRO AGROPECUARIO MZ A, B, C, AH. ASOC VIÑAS DEL NACER MZ A, B, C, AH. CP.SAN ANTONIO P. PIEDRA MZ B, ASOC DE PROP VILLA LOS ROBLES DE PUENTE PIEDRA MZ A, B, C, D, ASOC DE VIV LAS PALMAS DE COPACABANA MZ A, B, E, F, ASOC DE VIV LOS FRUTALES DEL NORTE MZ A, B, D, F, G, H, I, I1, ASOC. COPACABANA MZ 5, ASOC. DE PROP. LOS PORTALES DE PUENTE PIEDRA MZ A, B, C, D, ASOC. PROP LOS PORTALES MZ A, B, C, D, ASOC. PROP. PORTALES DE COPACABANA MZ A, B, D, ASOC. VIRGEN DE COPACABANA MZ B, C, D, E, F, G, H, ASOC. VIV. CENTRO AGROP. LA GRAMA MZ A, ASOC. PROP. HUERTOS DE COPACABANA MZ B, C, CA LAS FRESAS CDRA 1,3, CENTRO AGROPECUARIO COPACABANA MZ A, B, COOP. COPACABANAMZ A, C, M PARCELA 2 - L UNICO EX COPACABANA VALLE CHILLON, PROVIV ROSARIO DE COPACABANA MZ A, B, D, E, PROVIV SANTA BEATRIZ II ETP MZ C, D, AV MARIATEGUI 1237.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 18:00

A.H EL HUASCARAN MZ A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K1, L1, LL1, M1, A.H. AMPLIACION BELEN MZ P, Q, A.H. HIJOS DE JERUSALEN MZ A, B, D, F, H, I, L, M, P, A.H. PUEBLO UNIFICADOS SCT SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO MZ E, E1, E2, A.H. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO MZ A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, A.H. VIRGEN DE FATIMA DE JERUSALEM MZ J, L, M, ASOC DE VIV FELIZ AMANECER MZ A, B, C, OTROS PUEBLOS UNIFICADOS SECT SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO MZ A, P.I. HIJOS DE JERUSALEN SCT STGO ANTUNEZ DE MAYOLO MZ A, B, C, D, H, I, J, K, M, N, P, Q, R, S, PS HAYA DE LA TORRE CDRA 1.

Jueves 24 de junio

CALLAO 09:00 – 15:30

ANTARES CDRA 3, 4, 5, ANTARES NORTE CDRA 3, 4, 5, ANTARES SUR CDRA 3, 4, 5, CA ADRIANA BUENDIA CDRA 1, CALLE LORENZO DE VILLASECA CDRA 2, 3, 4, 5, CERES CDRA 1 ,2, L DE VILLASECA NORTE CDRA 5, L DE VILLASECA SUR CDRA 5, LA PEDRERA CDRA 1, 2, 3, LAS ESTRELLAS CDRA 1, MERCADO VENTURA ROSSI PUESTO 82 ZONA A, MONITOR HUASCAR CDRA 2, 3, 4, 5, MONITOR HUASCAR NORTE CDRA 2, 5, 6, MONITOR HUASCAR SUR CDRA 2, 5, 6, MORRO DE ARICA CDRA 5, MORRO SOLAR CDRA 1, PASEO LAS ESTRELLAS CDRA 1, RICARDO BENTIN CDRA 6, SAN ANTONIO CDRA 2, 3, 4, 5, SAN ANTONIO ESTE CDRA 5, SAN ANTONIO OESTE CDRA 5, SAN LUCAS CDRA 2, 3, UB.V.ROSSI PJE.DON SANTIAGO CDRA 1.

VENTANILLA 08:30 – 17:30

A.H. CUEVA LOS TALLOS MZ A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, K, L, M, Q, R, S, T, U, V, W, X, Z, A.H. EL GOLFO DE VENTANILLA MZ I, AA HH EL GOLFO MZ F.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 17:00

ASOC. LA SOLEDAD MZ B, ASOC. SOLEDAD BAJA MZ A, ASOC.LOT.SOLEDAD MARGEN DERECHO MZ A, B, AV PUENTE PIEDRA SUR CDRA 12, FUNDO TAMBO INGA KM 29, FUNDO TAMBO INGA MZ C, OTROS RUSTICA TAMBO INGA UND. CATASTRAL N°10272.

Viernes 25 de junio

VENTANILLA 08:30 – 18:30

A.H. 12 DE OCTUBRE MZ A, A1, A2, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K, K1, L, L1, M, M1, N, N1, Ñ, O, O1, P, P1, Q, Q1, R, R1, R2, S, S1, T1, U, U1, V, V1, W, W1, X, X1, Y, Y1Z, Z, Z1, Z2, A.H. AMP EL GOLFO DE VENTANILLA MZ Y, Y1, Y2, A.H. FELIX MORENO CABALLERO II MZ M, A.H. HIJOS DE LUYA 1RA. ETAPA MZ Q, V, A.H. MONTE SION MZ A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, A.H. NUEVO PROGRESO MZ A, A1, A2, B, C, C1, C2, D, D1, D2, E, E1, E2, F, F1, F2, G, G1, G2, H, H1, I, I1, I2, J, J1, J2, K2, L, L2, M, M2, O, P, Q, S, T, T1, U, U1, V, V1, W, X, X1, Y, Y1, Z, Z1, A.H. VILLA LOS REYES 4TO SECTOR MZ A, A1, B, B1, C, D, E, A.H.M. VILLA LOS REYES II ET. MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, Ñ, A.H.M. VILLA LOS REYES MZ A, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, N1, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Z1, Z2, ASOC. LAS DALIAS MZ B, AV CUATRO CDRA 5.

SUPE 07:00 A 18:00

C.P. Venturosa Baja, C.P. Liman, C.P. Pulanchi, C.P. Venturosa Alta, C.P. Pando, Cruce de Rio Supe, C.P. Llamahuaca, C.P. Pueblo Nuevo, C.P. Alpacoto1 y 2, C.P. Caral, Campamento de Arqueologos de Caral, Camino Caral cerca del rio Supe; ubicados en el distrito de Supe.

Sábado 26 de junio



SAN MARTÍN DE PORRES 08:30 – 17:30

ASOC. TRAB. ESTABLO MZ C, HC, AUGUSTO AGUIRRE CDRA 35, 36, 37, AV JOSE GRANDA CDRA 33, 34, 35, 36, CALLE MARISCAL LUZURIAGA CDRA 1, CONDEVILLA CDRA 5, JOSE MARIA BARRETO CDRA 3, JR PEDRO SILVA CDRA 0, 2, JR OSCAR BARNECHEA CDRA 2, JUAN LUIS HAGUE CDRA 35, 36, M CASTRO CDRA 2, MANUEL BONILLA CDRA 2,3 SERGIO BERNALES CDRA 2, THOMAS ALEJANDRO COCHRANE CDRA 33, 34, 35, 36, ZOILA CACERES CDRA 2.

CALLAO 08:00 – 18:00

A.H. BOCANEGRA MZ E, E1, E2, E3, E4, E15, F7, G1, G2, G5, G6, G8, G9, G10, G13, G14, G15, G19, G39, G40, G41, G42, G43, G55, G57, G59, G60, G61, G62, G63, A.H. BOCANEGRA SCT FRATERNIDAD MZ E, E1, E2, E4, E15, F7, F8, A.H.M. BOCA NEGRA SECTOR 5 MZ G1, G2, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G13, G14, G15, G19, G39, G40, G41, G42, G43, G55, G56, G57, G59, G60, G61, G62, G63, AGRUP. DE POBLACION CECILIA DE LA PEÑA WOLL MZ B, AV TOMAS VALLE CDRA 40, AV E FAUCETT ESQ. CON AV T VALLE CENTRO AEREO COMERCIAL, AV EL OLIVAR CDRA 2, AV ELEMER FAUCETT ESQ. CON AV TOMAS VALLE CENTRO AEREO COMERCIAOL SECTOR E S/N MODULO E, AV ELMER FAUCETT CDRA 1, 2, AV ELMER FAUCETT S/N SCT B MOD B OTROS CENTRO AEREO COMERCIAL, AV ELMER FAUCETT Y AV. TOMAS VALLE AREA E1 CENTRO AEREO COMERCIAL, AV ELMER FAUCETT Y AV. TOMAS VALLE MODULO A, AV FAUCET C AEROCOMERCIAL OF 208 SCT B 2ET MDLO A URB. MARANGA, AV FAUCETT ESQ TOMAS VALLE CDRA 1, 2, AV FAUCETT Y AV TOMAS VALLE SCTOR B II ETP , AV T.VALLE ESQ FAUCETT MOD A, AV T.VALLE ESQ FAUCETT MOD C, AV ELMER FAUCETT ESQ. TOMAS CDRA.1 AV.E.FAUCETT/T.VALLE, CA MERCEDES GALLAGUER DE PARK CDRA 2, CADMIO CDRA 1, CALLE CARBONO CDRA.1,2 CALLE CROMO CDRA 2, CIRCONIO CDRA 1, FAUCETT ESQ T. VALLE SCTR E CASETA DE SALID, P.J. GAMBETA BAJA MZ.C URB. GRIMANESA MZ A, B, B1, C, D, URB. INDUSTRIAL AEROPUERTO MZ C, URB. PERU MZ E3, URB AEROPUERTO MZ D, CALLE CARBONO 189 URB GRIMANESA CALLAO A.H. BOCANEGRA, CALLE CARBONO 213-215, AV TOMAS VALLE ESQ CON ELMER FAUCETT, CALLE 3 MZ B LT 2 GRIMANESA, CALLE 5 URB GRIMANESA CALLAO M C - L 1, MZ D LT 4 URB. GRIMANESA, CALLE 4 MZ C LT 05 URB. GRIMANESA, CA CALCIO 125 URB. LA GRIMANESA, CALLE 6 URB GRIMANESA MZ D LT 24.

SAN MIGUEL DE ACOS 08:00 A 17:00

Comunidades de San Juan de Uchucuanico, Huascoy del Distrito de San Miguel de Acos; La Florida, Huayopampa, La Perla, Pallac, Piscocoto del distrito de Atavilos Bajos; Comunidad de Cormo, Comunidad de Huaroquin ubicados en el distrito de Atavillos Altos.

Domingo 27 de junio

SAN MIGUEL DE ACOS 08:00 A 17:00

Centro Poblado de San Miguel de Acos, Comunidad de Canchapilca, Lampian, Carac, Coto; ubicados en el distrito de San Miguel de Acos.