Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: AFP

La empresa Enel informó que desde hoy, miércoles 30 de junio, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 4 de julio.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Miércoles 30 de junio

JESUS MARÍA 08:00 – 19:00

AV CUBA CDRA 10, 11, 12, AV HORACIO URTEAGA CDRA 14, 15, 16, AV HUSARES DE JUNIN CDRA 3, 4, 5, AV JAVIER FRANCISCO MARIATEGUI CDRA 10, 11, 12, 13, 14, 15, AV MELLO FRANCO CDRA 3, 4, 5, 6, AV REPUBLICA DOMINICANA CDRA 5, AV. ARNALDO MARQUEZ CDRA 15, CA MARISCAL LUZURIAGA CDRA 4, 5, 6, CA WIRACOCHA CDRA 13, 14, 15, 16, 17, CALLE TIZON Y BUENO CDRA 4, 5, 6, CAYETANO HEREDIA CDRA 5, CORONEL ZEGARRA CDRA 10, 11, 12, HUAMACHUCO CDRA 13, 14, 15, 16, 17, HUAMACHUCO ESQ. HUSARES DE JUNIN, HUASCAR CDRA 13, 14, 15, 18, HUIRACOCHA CDRA 13, 14, 15, 16, 17, JR HUASCAR ESQ FELIX BLOQ A, B, C, JR HUASCAR FTE 1372, JR LLOQUE YUPANQUI CDRA 13, 14, LIZARDO MONTERO CDRA 12, PACHACUTEC BLOK 2, 3, 4, 5, PACHACUTEC CDRA 13, 14, T. Y BUENO ESQ.HUASCAR FTE 687, AV MARIATEGUI 1237.

CALLAO 08:30 – 17:30

AREQUIPA NORTE CDRA 4, 5, 6, AYACUCHO CDRA 11, 12, GARCIA CALDERON CDRA 7, JR LAZARETO CON ESQ TACNA NORTE 395, JR MONTEZUMA CDRA 10, LAZARETO CDRA 10, 11, MANUEL RAYGADA CDRA 10, 11, MIRANAVES CDRA.1,2 MIROQUEZADA CDRA 10, 11, 12, PS JOSE FLORES GUERRA CDRA 1, TACNA NORTE CDRA 1, 2, 3, 4, 5.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 15:00

A.H. CORAZON DE JESUS MZ A, B, C, D, E, F, A.H. CRUZ DE MOTUPE ETP 2DA GRUP 7 MZ. I1, A.H. CRUZ DE MOTUPE MZ I, A.H. INTEGRACION MANOS UNIDAS MZ B, F, I, K, A.H. INTEGRACION MANOS UNIDAS SCT CORAZON DE JESUS II MZ A1, B, E1, G1, A.H. MANOS UNIDAS SECT LOS ANGELES MZ A, B, C, D, E1, F, G, H, I, J, K, AGRUP FAM CUNA DE EMPRENDEDORES MZ N, AGRUP FAM EL BUEN PASTOR MZ A, AGRUP. FAM. PATRIA UNIDA MZ A, B, C, D, E, AGRUP. FAMILIAR DE VIVIENDA CORAZON DE JESUS AMPLIACION II ETAPA MZ A, B, B1, E1, H1, I, AGRUP. FAMILIAR DE VIVIVENDA CORAZON DE JESUS AMPLIACION III ETAPA MZ A, B, C, AH.LOS ANGELES MZ A, B, C, D, E, F, G, H, ASOC. DE AGRUPACION FAMILIAR PILLCOMOSO DE LA LIBERTAD ANEXO 22 JICAMARCA MZ N, O, R.

CANTA 09:00 – 18:00

CR CANTA KM 65.5 SN, M KM.64.5 - L 6 VALLE DE CHILLON, PARCELA GARBANZAL ALTO STA ROSA DE QUIVES, C.P SANTA ROSA DE QUIVES MZ B, C, D, G, K, M, AV GERMAN FERNANDEZ CONCHA MZ C, D, CA SAN MARTIN DE PORRES MZ A, C, G, JR STO TORIBIO DE MOGROVEJO MZ D, CR KM 64 EL MIRADOR DE QUIVES, CARR A ARAHUAY MZ A, CARRETERA A OBRAJILLO, JR SANGRAS C.P LACHAQUI, PROLOG JOSE CARLOS MARIATEGUI MZ N, PS 16 DE ENERO MZ T AV 15 DE ENERO S/N, JR AUGUSTO B LEGUIA CDRA 1 LACHAQUI, PROLOG VIRGEN DEL CARMEN S/N, JR DE LA CARIDAD CDRA 3, PLZA DE ARMAS CDRA 2 LACHAQUI, JR SAN FCO DE ASIS CDRA 3, JR 25 DE ABRIL CDRA 1,2,3 LACHAQUI, CA PRINCIPAL S/N PARIAMARCA, PS A MZ C URB CIRCUNVALACION, CA BELEN CDRA 4, AV LOS ROSALES MZ 63, AV AUTOPISTA CHILLON TRAPICHE, AV 23 DE OCTUBRE MZ E1, JR SAN BERNARDO DE CLARAVAL MZ K1, CA CESAR OYAGUE MZ T, PS JUSTO MEJIA MZ D, CA MARCO VILLALTA MZ A, JR A UGARTE S/N CARHUA CANTA, URB EL ROSAL DE SANTA ROSA MZ A, ASOC RESIDENCIAL DE VIV LA ALBORADA MZ H, JR SANTA ROSA MZ 2, JR TRUJILLO SAN JOSE CANTA, JR TRUJILLO 3304, CARHUA CANTA MZ B, PROG DE VIV VENECIA MZ E, FUNDICION MCAL CACERES MZ A, JR SANTA ROSA 206-208 LOCALIDAD DE CARHUA, CP SAN JOSE DE CABALLERO MZ C, AV ESTANCIA SIRHUAYO CARRETERA CANTA KM 10 MZ D LT 5 YANGAS, CA SAN MIGUEL S/N, REVOLUCION CDRA 1, 2, 6, 7, SANTA ROSA CDRA 6, JR SAN MIGUEL S/N CA OSCAR BARRENECHEA CDRA 5, CA ESTADIO MUNICIPAL REF POSTE 374681, AV GRAU CDRA 4, AV NUEVA, PROLONGACION CON JR GRAU OTROS CANTA, AV CAYETANO QUIROS CDRA 0, 2, 3, AV 26 DE JUNIO CDRA 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, CARRETERA PACCHACRUZ, JR CAYETANO KM 104.1, ESQUINA JR TARAPACA Y BOLOGNESI, BOLOGNESI CDRA 2, JR INDEPENDENCIA Y JR CAYETANO M 125 L SB LT 10, CARRETERA OBRAJILLO, CIRCUNVALACION CDRA 0, 1, 2, 6, JR SANGARARA CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, JR TARAPACA CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, JR INDEPENDENCIA CDRA 1, 2, 3, 4, JR GRAU CDRA 1, 2, 3, 4, 5, CENTRO POBLADO CANTA MZ 126, 127, 127B, 134, 142, 143, CA CANCAY, JR PROLONG INDEPENDENCIA LT 07, JR BOLOGNESI CDRA 0, 1, 2, 3, 4, VALLE CHILLON BAJO CARRETERA CANCAY, PS EL CARMEN MZ 134, SANTA ROSA MZ D LT 4, JR PROLONG. SANGARARA S N CANTA, PJE OLAYA CDRA 0, 4, JR EL CARMEN 114, ARICA CDRA 4, 6, AV CHILLON CDRA 2, 3, 4, AV NUEVA CDRA 0, 1, AV INDEPENDENCIA CDRA 2, 3, AV TARAPACA MZ 130 LT 17, AV TACNA CDRA 3, AV SAN FRANCISCO, CA CASTILLA CDRA 0, CA - VALLE CHILLON BAJO SAN ALEJANDRO HDA. EX FUNDO LA CABANA OBRAJILLO, CA SAN FRANCISCO CDRA 5, CHILLON CDRA 2, 3, 4, , SAN ISIDRO CDRA 2, 3, COMERCIO CDRA 0, 1, 2, MILAGROS CDRA 4, 5, FRATERNIDAD CDRA 4, FUNDO PACHACAMA, FUNDO STA ROSA, CA TACNA CDRA 5, CASTILLA CDRA 0, JR ARICA CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6 , JR ANDRES CACERES CDRA 1, 2, 4, 5, 6, CARRETERA CANTA OBRA, CA LAUREANO ROJAS CDRA 1, JR CANTAMARCA CDRA 1, 2, JR PROLONGACION CDRA 6, JR TACNA CDRA 1, 2, 3, 4, 5, JR MARICAL CASTILLA CDRA 1, 2, OBRAJILLO CDRA 1, JR COMERCIO CDRA 1, LIBERTAD CDRA 2, PROLONG. AV 26 DE JUNIO, PROLONG. TACNA CDRA 6, PSJE ARICA, OTROS CALLE EL ECUADOR, PROLONG. ANDRES A CACERES CDRA 6, PROLONG. INDEPENDENCIA S/N LT 07, PLAZA DE ARMAS CDRA 3, COMUNIDAD CAMPESINA DE OBRAJILLO, PSJE SANTA ROSA CDRA 1, PSJE CHILLON CDRA 3, 4, PUEBLO DE OBRAJILLO, PAMPA LLANTA, PSJE OLAYA CDRA 4, SAN JUAN DE OBRAJILLO, CR CANTA KM 100 OTROS SECTOR INGENIO, CA ARAHUAY LT 08-A C.P. SANTA ROSA DE QUIVES, AV ESTANCIA SIRHUAYO CARRETERA CANTA KM 10.

CHURÍN 08:00 A 18:00

Calle Leoncio Prado, Av. Miguel Grau cuadra 1 y 2, Calle Larco Herrera cuadra 1 y 2; Calle Mariscal Castilla cuadra 1 y 2; A.H. Cruz de Mayo; Prolongación Larco Herrera, Prolongación Grau; Prolongación Castilla; Centro Poblado La Chimba, Urb. La Merced de la Chimba, ubicados en el distrito de Churin.

VÉGUETA 09:30 A 17:30

A.H. Santa Cruz Mz H, Barrio La Chilampa Lote 25, ubicados en el distrito de Végueta.

Jueves 1 de julio

LIMA CERCADO 08:30 – 17:30

AV COLONIAL CDRA 11, AV CAQUETA CDRA 8, JR ZORRITOS CDRA 13.

CALLAO 09:00 – 17:30

BOLOGNESI CDRA 5, 6, COLINA CDRA 2, 3, 4, 5, COMANDANTE ESPINAR CDRA 3, 4, ELIAS AGUIRRE CDRA 2, 5, FRANCISCO PIZARRO CDRA 1, 3, 4, 5, PS DIEGO DE ALMAGRO CDRA 1, VICTOR FAJARDO CDRA 4, JR VICTOR FAJARDO 576.

SANTA ROSA DE QUIVES 10:00 – 17:00

ALT KM 56 CARRETERA CANTA YANGAS, AV PREDIO RURAL PAMPA GRANDE-LAGUNA. SCT YANGAS PROY YANGAS, CA CREPUSCULO CDRA 1, FDO MAGDALENA YANGAS MZ A, B, FUNDO BENDITA MAGDALENA MZ A, B, FUNDO MAGDALENA MZ A, B, C, KM.57 CARRETERA CANTA FDO MAGDALENA, AV YANGAS S/N URB. MAGDALENA.

COMAS 11:00 – 16:00

A.H. COLLIQUE 4TA ZONA MZ A3, C3, D3, L3, M3, N3, A.H. COLLIQUE 5TA ZONA MZ A4, E2, CIRO ALEGRIA CDRA 4, 5, HUSARES JUNIN CDRA 2, 3, 4, 5, 6, JR ANCASH CDRA 1, JR CUZCO CDRA 2, 4, LIMA CDRA 1, 2.

HUARAL 08:00 A 17:30

Camino A Huando, Av. Huando, Alameda Huando, Lotiz. Las Delicias, Av. Huando Ex. Cooperativa, Sct. Milagro Bajo Huando, Ca. Los Tulipanes, Hab. Urb. El Portal De Huando, Av. Milagro Bajo; ubicados en el distrito de Huaral.

PACHANGARA 08:00 A 18:00

Centro Poblado Andajes: Calle Progreso, Calle Salaverry, Calle 28 de Julio, Calle 02 de Mayo; Calle Shanahuay, Comunidad de Andajes calles Plaza de Armas, 28 de Julio, Dos de Mayo, calle Grau, Parque Centenario.; ubicados en el distrito de Pachangara.

Viernes 2 de julio

LOS OLIVOS 08:30 – 17:30

AV SANTA ELVIRA CDRA 63, MERCADO SANTA LUISA 2DA. ETAP.STA.LUI, MZ. 2-O LT.1 AV. CENTRAL Y AV.STA. ELVIRA, PARC.H.PRO 3ER SECT MZ. E, STA LUISA 2ET MZ. 2- O, URB. SAN ELIAS MZ C, E.

EL AGUSTINO 09:00 – 17:30

AA.HH. MARGINAL PRO MZ E, ANTONIO BAZO CDRA 1, BARR. SANTOYO MZ 41, CHIQUIAN CDRA 25, 26, 27, ESPERANZA OSORES CDRA 2, 3, P.J. PRO VIVIENDA EL AGUSTINO ETP II MZ B1, PROG.VIV. EL AGUSTINO 3 ETP MZ B, C, D, E, F, J, O, PSJ BELEN CDRA 12, 13, PSJE. CHAVIÑA CDRA 11.

EL RÍMAC 09:00 – 17:30

AV DE LOS PROCERES CDRA 1, 2, AV FRANCISCO PIZARRO CDRA 5, 6, AV MARISCAL RAMON CASTILLA CDRA 1, JAIME TOMAS VIDAL CDRA 1, JR VIRU CDRA 6, JR GENERAL GAMARRA CDRA 2, MCAL GAMARRA CDRA 1, PASAJE EL AGUILA CDRA 1, SERVULO GUTIERREZ CDRA 1, TOTORITA CDRA 1, VILLACAMPA CDRA 1, 2, YANEZ CDRA 1.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 18:00

ASOC. DE PROP. DE VIV. LOS NARANJOS MZ A, ASOC. DE VIV. VIÑAS DEL OLIVAR DE PUENTE PIEDRA MZ A, ASOC. SEÑOR DE LA SOLEDAD MZ A, B, C, D, E, F, G, H, ASOC. VIRGEN DEL CARMEN HUAC MZ B, ASOC. VIV LAS FLORES ETP 4 MZ A, B, ASOC. VIV. LAS FLORES MZ A, B, FUNDO SAN PEDRO URB VILLA CAJAMARCA, LAS FLORES DE PUENTE PIEDRA MZ A, B, M. - L. PARCELAS 10257 Y 10253 PREDIO RUSTICO TAMBO INGA, PROG.VIV.CHAVIN DE HUANTAR MZ A, B, PROVIV RESI CHAVIN DE HUANTAR ETP 4 MZ A, B, C, URB. CHAVIN DE HUANTAR II MZ A, FUNDO SAN JUAN BAUTISTA LT7 C, OTROS PANAMERICANA NORTE KM 29.5.

VENTANILLA 08:00 – 17:00

A.H. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE MZ A, A1, A2, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Z1, A.H. HIJOS DE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE AMP MZ A2.

PUENTE PIEDRA 11:00 – 16:00

LOS CIPRECES MZ I LT 36 LOT.CHILLON, MZ I LT 36 CALL CIPRESES PARC SEM RUSTICA, LOS CIPRESES S/N MZ I LT 36A LOTIZACION CHILL,

Sábado 3 de julio

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:00 – 18:00

A.H. HUANTA III MZ CM CIRUELO CDRA 4, 5, 6M, LOS DURAZNOS CDRA 5, 6, OTROS PARCELACION SEMIRUSTICA CANTO GRANDE MZ F, J, URB CANTO GRANDE ETP I MZ C, F, OTROS OTE N.º 20, MZ J - PARCELACION SEMIRUSTICA CANTO GRANDE, AV LOS CIRUELOS 535 M J - L 9ª, AV. LOS CIRUELOS 571 MZ J LT 8 URB CANTO, JR LOS CIRUELOS 548 MZ F LT 29, JIRON LOS DURAZNOS 551 A.H. HUANTA III, JR LOS DURAZNOS 540.

LIMA CERCADO 09:00 – 17:00

ARGENTINA CDRA 58, 59, 60, 61, ENRIQUE MEIGGS CDRA 3.

VENTANILLA 09:00 – 18:00

REVOLUCION MZ. I

Domingo 4 de julio

BELLAVISTA 09:00 – 18:00

AV OSCAR R. BENAVIDES CDRA 27, 28, AV COLONIAL CDRA 27, 28, CA CESAR MIRO CDRA 1, CA NICOMEDES STA CRUZ CDRA 1, 2, CALLE H ESQ CALLE 17, CA JULIA S. DE CARRILLO M B2 - L 1, UNID INMB 2, JOSE PARODI CDRA 3, 4, SMITH DE CARRILLO CDRA 1, TABOADITA - BARR. BELLAVISTA MZ A2, B2, C2, S, S1, URB. LA TABOADITA MZ. A2, B2, C2, R, R1, S1, URB. LOS PILARES ADUANEROS MZ O1, P1, URB. LOS PILARES AZULES MZ P1, URB. LOS PILARES MZ L1, O1, P1, URB. STELLA MARIS 2DA ETAPA MZ A2, B2, URB. STELLA MARIS MZ A2, B2.