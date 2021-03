Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: AFP

La empresa Enel informó que desde hoy, miércoles 31 de marzo, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el sábado, 3 de abril.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Miércoles 31 de marzo

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

JR LUIS PARDO MZ 18BM, LL, JR JORGE CHAVEZ MZ K2, L, LL, M, AV SAN ANT0NIO MZ G, JR LAS TUNAS MZ E, K2, ASOC AGRUP VEC SCT NORTE ANEXO 8 MZ E, F, G, ASOC DE COMUNEROS DE JICAMARCA MZ 16, CA LA UNION MZ M, LOS PINOS MZ J2.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:30 – 17:30

P.J MARISCAL CACERES MZ G, H, M, L, LL, S, O-2, Q, LOS ANGELES II NUEVA ALIANZA MZ A, D, E, AHM CIUDAD DE LOS CONSTRUCTORES 1 ETP MZ N, M, Q, T, V, X, PROVIV CIUDAD MRCAL CACERES SCT II BARRIO 3 GRUPO RESIDENCIAL MZ R11, AV CENTRAL MZ R-6, AV CIRCUNVALACION MZ O-2, ORG VEC LA NUEVA AGRUPACION LOS JARDINES MZ A, B, C, D, E, H, I, J, K1, M, A.H. LOS LIBERTADORES MZ A, B, D, E, AH CRDNL JN LANDAZURI RIKETTS MZ A, B, C, E, AGRUP.FAM.25 DE DICIEMBRE MZ A, B, E, AH. INDOAMERICA-MZ. R5, A.H. ASOC SERV SOC PUEBLO MONTE DE SION MZ B, C, E, F, AGRUP. FAM JUVENTUD RENACIENTE MZ E, F, CONJ. HAB. MARISCAL CACERES MZ O6, O7, O8, A.H. ALBERTO FUJIMORI LOS CONSTRUCTORES MZ M, N, N1, LL, A.H. CIUDAD DE LOS CONSTRUCTORES C.D LOS CONSTRUCTORES MZ X, Z, JR AGUSTO B LEGUIA MZ. O-11.

CALLAO 09:30 – 17:30

TRANSEL S.A.C. FUNDO EX BOCANEGRA, ETAPA II, ZONA 6 CA B, PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. CA UNO ESQ. CALLE B M E - L 4 Y LT. ACUM 5A FUNDO BOCANEGRA ALTO ZONA 6. GRUPO TRANSPESA S.A.C.CA B HABILITACION INDUSTRIAL 2 ETP M C- L 7-D FUNDO BOCANEGRA ALTO, ALMACENES BOCANEGRA S A CA UNO 383 URB. INDUSTRIAL BOCANEGRA.

SANTA ROSA DE QUIVES 09:00 – 17:00

CR LIMA CANTA KM 55-PAY PAY BAJO, KM 56. FUNDO ALTOS DE HAUNCAYO VALLE DE YANGAS, AV SAN MARCELO M B, D, M, A.H. HUANCAYO ALTO YANGAS MZ A, CLL STA.ROSA KM 56 CARRET A CANTA YANGAS, AA. HH VIS MZ A, B, C, D ASOC. DE POBLADORES DE VISTA ALEGRE SCT YANGAS CAMINO CARROZABLE MZ A, B, D, AV EL CEMENTERIO C.P. YANGAS KM.55.5 CARRET.LIMA-CANTA MZ M, KM.55 CARR.CANTA-YANGAS MZ A, EL RECODO CAMPIN KM.55 YANGAS FUNDO EL TRONQUITO II-YANGAS, CA YAHUAR HUACA 7359 MZ M, OTROS PREDIO LOS PALTOS, UBICACION RURAL SECTOR YANGAS, VALLE CHILLON, GESTION EMPRESARIAL Y DESARROLLO INMOBILIARI AV SAN MARCELO PARCELA 8.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 17:00

SANTA JOSEFINA KM. 30

PUENTE PIEDRA 09:00 – 18:00

A.H. MZ Y MUNICIPAL PILOTO LADERAS DE CHILLON III ETP MZ Y, AV. 25 DE SETIEMBRE MZ L-1, URB.LOS JARDINES DE SHANGRILLA MZ I1, J1, P1, ASOC VIV JARDINES DE SHANGRILA MZ Q1, K1.

SAN MIGUEL 08:30 – 17:00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA MA COSTA VERDE. ALT.ALUMB.ORNAMENTAL.ALTPTE EXISTENTE, TELEFONICA DEL PERU S.A.A AV CIRCUITO DE PLAYAS-CICLOVIA COSTA VERDE SAM 14725, MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA MA COSTA VERDE.ALUM ORNAMENT.BAJAD AV UNIVERSITARIA, VIETTEL PERU S.A.C OTROS CIRCUITO DE PLAYAS PIE DE POSTE SAM 14725 MALECON COSTA VERDE TRAMO SAN MIGUEL, AMERICA MOVIL PERU S.A.C OTROS CIRCUITO DE PLAYA COSTA VERDE PIE SAB 14725A, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL AV COSTA VERDE-PROYECTO JUEGOS PANAMERICANOS.

SUPE 07:00 A 18:00

C.P. Venturosa Baja, C.P. Liman, C.P. Pulanchi, C.P. Venturosa Alta, C.P. Pando, Cruce de Rio Supe, C.P. Llamahuaca, C.P. Pueblo Nuevo, C.P. Alpacoto1 y 2, C.P. Caral, Campamento de Arqueologos de Caral, Camino Caral cerca del rio Supe; ubicados en el distrito de Supe.

Sábado 3 de abril

SAN JUAN DE LURIGANCHO 10:00 – 15:00

AGRUP. FAM. V.R. HAYA DE LA TORRE AMP. BAYOVAR MZ A, B, C, D, E, F, A.H BAYOBAR-AMPLIACION PARCELA A III ZONA MZ R2, A.H. BAYOVAR-AMPLIACION - PARCELA A SCT SANTA ROSA MZ A, AH. BAYOVAR 3 SECT MZ 38, 38C, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 55, A.H. JOSE SABOGAL MZ A, AGRUP FAM SANTA ROSA DE LIMA MZ B, C, D, AGRUP. BAYOBAR AMP LOS DOS OLIVOS MZ R3, SAB3515 AH. BAYOBAR S: A.H. BAYOVAR 3ER SECTOR AMPLIAC MZ R1.

CARABAYLLO 09:00 – 17:30

LIMATAMBO II ETAPA II MZ. H, I, J, K, L, AV. ECOLOGICO CDRA 1, ASOC LOS CEDROS DE CARABAYLLO MZ A, B, F, G, K, H, I, M, N, ASOC.VIV.PRADERAS DE CARABAYLLO MZ G, H, ASOC.VIV LAS BEGONIAS DE CARABAYLLO MZ A, B, C, ASOC. VIV LOS ALAMOS DEL NORTE MZ A, B, C, D.