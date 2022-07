Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que desde hoy, martes 5 de julio, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el sábado, 9 de julio.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Martes 5 de julio

RIMAC 08:00 – 15:30

AV. PROLONGACION ALCAZAR

PUENTE PIEDRA 08:30 – 16:30

ASOCIACIÓN EL HARAS DE CHILLÓN MZS. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, Z.

MAGDALENA DEL MAR 09:00 – 15:00

AV. CUSCO CDRAS. 8, 9, JR. ECHENIQUE CDRA. 8, JR. SAN MARTÍN CDRAS. 7, 8

ANCÓN 09:00 – 18:00

00954S

URB. INCA GARCILASO DE LA VEGA AV. ANCON CDRA 2, URB. STELLA MARIS CALLE ALMEJAS CDRA 1, MZ L, CALLE BERGANTIN CDRA 1, MZ R, CALLE CABRILLAS S/N CALLE CANGREJOS CDRAS 1, 8, MZ A, CALLE CARABELA MZ A, B, C, C1, E, I, CALLE CHUITAS CDRAS 1, 2, 3, MZ C, L, CALLE COLINAS CDRAS 1, 2, 3, 4, MZ N, R, CALLE DELFINES CDRA 3, MZ M, Z, CALLE EL SARCILLO CDRA 1, CALLE LAS GAVIOTAS CDRAS 3, 4, MZ B, CALLE PELICANOS CDRA 3, CALLE PELICANOS MZ M, L, CALLE PINGUINOS CDRA 2, MZ H, CALLE PIQUEROS CDRAS 1, 2, 6, MZ B, I, BAJADA LOS CANGREJOS PLAYA HERMOSA, CALLE S/N CDRAS 1, 3, 4, CALLE MANUEL PARDO CDRAS 2, 3, MZ A, B, K, J, O, P, S, Z, CALLE MALECON MARINA MZ C, MALECON SAN MARTIN CDRA 8, MZ A, PASAJE PRIVADO CDRAS 1, 2.

CARABAYLLO 09:30 – 17:30

PRO. VIV. SAN FRANCISCO DE CARABAYLLO MZS. A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, F, G, H, PRO. VIV. SAN FRANCISCO DE CARABAYLLO ETP II MZS. A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, F, G, H.

CALLAO 10:00 – 19:00

AV. GUARDIA CHALACA ESQ. AV. CONTRALMIRANTE MORA ESQ. CON MANCO CAPAC

MAGDALENA DEL MAR 10:00 – 11:00

JR. CUSCO CDRAS. 8, JR. JOSÉ DE SUCRE CDRA. 7, JR. MAMA RUNTER CDRA. 8, JR. YUNGAY CDRA. 8, PROLG. CUSCO CDRAS. 1, 2, 8, CALLE SAN MARTÍN CDRA. 1.

ANCÓN 10:30 – 17:30

LAS LOMAS DE ANCÓN MZS. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93

LIMA CERCADO 10:30 – 18:00

CALLE A. VARGAS LT. 1, CALLE MIRONES CDRAS. 1, 2, 25, CALLE PEDRO FARFÁN CDRA. 4, CALLE S/N CDRA. 25, CALLE SAN MIGUEL CDRA. 4, AV. ARICA CDRAS. 13, 24, 52, AV. LUIS BRAILLE CDRAS. 1, 2, 13, 14, 15, AV. REYNALDO SAAVEDRA CDRAS. 16, 24, 25, JR. ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA CDRA. 4, JR. GERALDINO CDRA. 16, JR. J. GUEVARA CDRAS. 3, 4, 5, 13, 25, JR. J. RÍOS CDRA. 16, JR. JOSÉ DEL CARMEN SACO CDRA. 1, JR. NUNA POMPILIO CDRA. 4, JR. PASCUAL FARFÁN CDRA. 13, PSJE. CUSTODIO CDRA. 1, PSJE. JOSÉ DEL CARMEN SACO CDRA. 1, PSJE. SAN GABRIEL CDRA. 1, PSJE. SAN RAFAEL CDRAS. 1, 4, PSJE. SAN VICENTE DE PAÚL CDRA. 1

BARRANCA 08:00 – 12:00

AV. JOSE GALVEZ CUADRA 1 LADO IMPAR, UBICADO EN EL DISTRITO DE BARRANCA.

13:30 – 17:30

MERCADO PROGRESO; JR. PROGRESO CUADRA 1 Y CUADRA 2 HASTA N° 260; CALLE AREQUIPA CUADRA 3 DESDE 355 Y CUADRA 4 LADO PAR, UBICADOS EN EL DISTRITO DE BARRANCA

CHANCAY 08:30 – 17:30

CALLE ALCATRAZ LOTE 2 Y SECTOR G DEL DISTRITO DE CHANCAY

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:00 – 18:00

CALLE ANILLO VIAL MZ BY, CALLE S/N MZ BY, LE, M, BZ, L, LE1, LH1, LI1, LL, LP1, LJ1, LL1, LG1, LA, LB, LF, LG, LC1, LF1, LB1, LQ, LO, LK, LR, LC, LS, LP, LO1

Miércoles 6 de julio

CALLAO 09:30 – 11:00

AV. CHACHAPOYAS CDRA. 2, JR. CHANCAY CDRAS. 1, 2, 3, JR. CHICLAYO CDRAS. S/N, 1, JR. LAMBAYEQUE CDRAS. 1, 2, JR. TALARA CDRA. 1, AV. FEDERICO FERNANDINI CDRAS. 1, 2, 3, AV. GUARDIA CHALACA CDRAS. 1, 13, 14, CALLE BARRANCA CDRAS. 1, 2, URB. FUNDO LA CHALACA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, URB. STA. MARINA SUR MZS. 25, 27, 28, 29.

CALLAO 12:00 – 13:30

AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU CDRAS. 20, 21, 22, AV. ÓSCAR R. BENAVIDES (COLONIAL) CDRAS. 1, 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, AV. PROLG. BUENOS AIRES CDRAS. 20, 22, 23, CALLE ARICA CDRAS. 1, 18, CALLE ESMERALDAS CDRA. 1, CALLE LOS ZAFIROS CDRA. 1, CALLE RUBÍES CDRA. 1, URB. EL CARMEN MZS. A, B, C, D, E, F, PSJE. LAREDO CDRAS. 1, 19, JR. AGUAMARINA CDRAS. 1, 2, 22, 23, JR. LOS TOPACIOS CDRA. 1, URB. SAN ANTONIO MZ. E

CALLAO 15:00 – 16:30

AV. JORGE CHÁVEZ CDRAS. S/N, 1, 3, JR. MANCO CÁPAC CDRAS. S/N, 1, PSJE. REAL FELIPE CDRA. 1, CALLE D. NIETO CDRA. 1, CALLE ADOLFO KING CDRA. 1

BARRANCA 08:00 – 12:00

JR CASTILLA CUADRA 1 DESDE EL N° 193, CUADRA 2, 3 Y 4 HASTA EL N° 438; JR. PROGRESO CUADRA 1 HASTA N° 123; JR. VILELA CUADRA 1; UBICADOS EN EL DISTRITO DE BARRANCA

10:00 – 16:00

PASAJE BOLOGNESI CUADRA 13, UBICADO EN EL DISTRITO DE SUPE PUEBLO.

HUAURA 14:00 – 18:00

CALLE ADÁN ACEVEDO CUADRA 2, CALLE DOMINGO COLOMA CUADRA 1 Y 2, AV. 28 DE JULIO 196, AV. SAN MARTIN 191

Jueves 7 de julio

INDEPENDENCIA 08:00 – 17:00

AV. GERARDO UNGER CDRAS. 1, 10, 44, 45, 46, AV. TÚPAC AMARU CDRA. 44, CALLE LOS TALADROS CDRA. 1, CALLE LAS PRENSAS CDRAS. 1, 4.

VENTANILLA 08:30 – 17:30

A.H. HIJOS DE MI PERU AV. CUSCO MZ A, B, C, D, E, F, CALLE RAFHA MZ B, D, E, A.H. NUEVO PACHACUTEC JR. CUSCO MZ B.

PUENTE PIEDRA 08:30 – 17:30

ASOC. LEONCIO PRADO OESTE MZS. A, D, E, F, F1, G, ASOC. CORSAC MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, C.P. SAN MIGUELITO MZS. A, A1, A2, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, I1, J, J1, K, L, M, CONJ. HAB. KUELAP MZS. C, ASOC. PROGRESISTA MANZANILLA MZS. A, D, E, ASOC. LECONNA MZS. A, B, C, D, E, F, Z, A.H. SAN PEDRO DE CHOQUE MZ. X1, C.P. LOS GIRASOLES DE ZAPALLAL MZS. A, B, C, D, E, F, A.H. VISTA ALEGRE MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, A.H. BELLAVISTA MZS. A, B, C, D, E, F, C.P. ZAPALLAL OESTE MZS. A, B, D.

COMAS 08:30 – 18:00

URB. ALAMEDA DEL PINAR MZS. A, A1, B, C, D, I, L, LL, M, N, R, X, Y, Z

COMAS 09:00 – 17:00

P.J. AÑO NUEVO MZS. A, B, C, C8, C12, C13, C14, C15, C16, C17, D, E, F, G, H, L, A.H. 11 DE JULIO MZS. A, B, C, D, E, F, G, J, A.H. LA JUVENTUD MZS. A, B, C, D, E, F, G, J.

COMAS 09:30 – 11:00

URB. HUAQUILLAY AV. TUPAC AMARU CDRAS 31, 32, 33, 34, 35, 61, 62, 63, 78, 80, MZ A, B, CALLE DANIEL ALCIDES CARRION CDRAS 1, 34, MZ B, JR. BARTOLOME HERRERA CDRA 5, JR. SAN MARTIN CDRAS 0, 1, 3, 5, 33, MZ C, C1, G1.

CALLAO 10:00 – 18:00

AV. GUARDIA CHALACA SED 00341

COMAS 12:00 – 13:30

A.H. FRANCISCO BOLOGNESI AV. GERARDO UNGER CDRA 79, MZ E, F, G, Z, AV. HEROES DEL ALTO CENEPA CDRA 13, CALLE LAS EXPORTACIONES MZ E.

COMAS 15:00 – 16:30

URB. SANTA LUZMILA AV. LOS ANGELES CDRA 1, MZ R, AV. UNIVERSITARIA NORTE CDRAS 11, 12, 68, 69, 73, MZ P, Q, S, JR. HERMILIO VALDIZAN CDRAS 3, 4, MZ Q, R, JR. MANUEL CORBACHO CDRAS 3, 4, MZ P, Q, JR. MARTIN ARANGURI CDRAS 8, 9, MZ R, S, JR. RAFAEL ORELLANA CDRAS 2, 3, MZ S.

Viernes 8 de julio

LA PERLA 08:30 – 18:30

AV. JOSÉ GÁLVEZ CDRA. 16, AV. STA ROSA CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, PSJE. PRIVADO CDRAS. 3, 5, 11, JR. 2 DE MAYO CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, JR. ARICA CDRAS. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, JR. CAHUIDE CDRAS. 11, 12, 30, JR. CAMANÁ CDRA. 8, JR. EMMA DETTMAN DE G. CDRAS. 1, 2, 3, JR. ESPAÑA CDRAS. 1, 3, 4, 6, JR. IQUIQUE CDRA. 1, JR. JOSÉ OLAYA CDRAS. 10, 11, 12, 13, 14, 15, JR. MANUEL GALDÓS CDRAS. 0, 1, JR. MCAL. CASTILLA CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, JR. MELGAR CDRAS. 1, 3, JR. MORRO DE ARICA CDRAS. S/N, 1, 2, 3, 4, 5, JR. PACHACÚTEC CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. TACNA CDRAS. 2, 3, JR. TARATA CDRAS. 1, 2, 4, 5, 10, JR. TÚPAC AMARU CDRAS. 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, JR. UNIÓN CDRA. 6, PSJE. LOS NOGALES CDRA. 1, URB. BENJAMÍN DOIG LOSSIO MZS. 2, 2B, A, A1, A2, B, B1, B2, D, D1, G, H, URB. NELY CHÁVEZ MZS. A, B, E, URB. LA PERLA ALTA MZS. B, C, D, Z, URB. MAGISTERIAL MZS. C, D, E, F, G.

PUEBLO LIBRE 09:00 – 16:00

CALLE ANDALUCÍA CDRAS. 1, 2, 3, 12, CALLE S/N CDRA. 2, CALLE SAN MARCO CDRA. 2, CALLE SEVILLA CDRAS. 1, 2, 3, CALLE TALAVERA CDRAS. 1, 12, CALLE TRIANA CDRAS. 1, 2, 3, CALLE ZARAGOZA CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. GRANADA CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. JUAN JOSÉ PASO CDRAS. 1, 7, PLAZA LA BANDERA CDRA. 1, AV. JOSÉ DE SAN MARTÍN CDRAS. 1, 2, 3, AV. MARIANO CORNEJO CDRAS. 11, 12, 13, PARQUE JOSÉ DE SAN MARTIN CDRAS. 1, 2, 4, PARQUE LA FLORIDA CDRA. 1, ÓVALO ZARAGOZA CDRA. 4

COMAS 09:00 – 18:00

P.J. EL CARMEN ALTO MZS. A, J, J1, J2, J3, J4, J5, J6, K, K1, L, L1, L2, L3, M, M1, M3, M4, M5, M6, N, N1, O, O1, P, P2, CALLE 3 DE OCTUBRE CDRAS. 9, 20, 21, 22, 23, CALLE APURÍMAC CDRAS. 3, 4, CALLE CERRO DE PASCO CDRAS. 9, 10, 11, CALLE PIURA CDRAS. 1, 2, CALLE SAN PEDRO NOLAZCO CDRAS. 1, 2, 3, 5, CALLE SIERRA MAESTRA CDRAS. 1, 2, 3.

VENTANILLA 09:30 – 17:30

AV. AYACUCHO PARQUE PORCINO

PUENTE PIEDRA 09:30 – 11:00

CALLE LOS CEREZOS MZ F,G, ASOSIACION LOTIZACION SEMIRUSTICA CHILLON

CARABAYLLO 12:00 – 13:30

FUNDO SAN BERNARDO O ASOC. LAS GARAS AV. CHILLON TRAPICHE MZ I, URB. TUNGASUCA AV. HEROES DEL ALTO CENEPA MZ A, H, I, AV. MICAELA BASTIDAS CDRA 2, CALLE DIEGO ORTIZOLA CDRA 2, MZ I, L, CALLE FRANCISCO TUPAC AMARU CDRAS 1, 3, MZ I, L, CALLE GREGORIA SISA CDRA 1, MZ A, D, CALLE VENTURA MONJARRAS CDRA 2, MZ A, JR. ESTEBAN BACA CDRA 1, MZ A, B, CALLE MELCHOR ARTEAGA CDRA 3, MZ A, B, H.

CARABAYLLO 14:00 – 17:00

ASOC. BELLO HORIZONTE MZ. D, A.H. JERUSALÉN MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, A.H. LOMAS DE CARABAYLLO MZS. A, B, C, D, E, F, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, A.H. NUEVO JERUSALÉN II MZS. A, B, C, D, E, F, G.

HUARAL 08:30 – 17:30

COMUNIDAD CAMPESINA DE CHAUCA EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE ANDAMARCA.

BARRANCA 10:00 – 15:00

CENTRO POBLADO EL PORVENIR, ALTURA ESCUELA VICTOR PINERA TAG, UBICADO EN EL DISTRITO DE SUPE.

Sábado 9 de julio

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:30

A.H. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI MZS. A, A1, A2, A3, B, C, C2, C3, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, Ñ, O, Q, S, T, U, V, V5, V5A, V5B, V5D, V5E, V5F, V5G, V5H, V5I, V5J, V5K, V5M, V5O, VH5.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 10:00 – 14:00

AV. FRANCISCO BOLOGNESI, MALECON CHECA CUADRA 15, CALLE ARGENTINA. LAS MERCEDES, LOS ALAMOS