¡Atención! Desde hoy hasta el sábado habrá corte de luz en Lima y Callao: conoce los distritos y horarios

Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que desde hoy, miércoles 7 de septiembre, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el sábado, 10 de septiembre.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Miércoles 7 de septiembre

VENTANILLA 09:00 – 18:00

CIUDADELA PACHACÚTEC MZS. 01, 02, A, A’1, A’2, A’3, A’4, A’5, A’8, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B, B1, C, C1, C2, C3, D, D1, D2, D3, D15, I, E, E1, E2, E3, F, F1, F2, F3, G, G1, G2, G3, H, H1, H2, H3, I1, I2, I3, J, J1, J2, J3, K, K1, K2, K3, K4, L1, L2, L3, M1, M2, M3, M4, M5, N, N1, N2, N3, N4, O, O1, O2, O3, O4, P, P1, P2, P3, P4, Q, Q1, Q2, Q3, Q4, R1, R2, R3, R4, S, S1, S2, S3, S4, T2, T3, T4, Z, PROFAM MZS. A, A1, A2, A3, A5, A21, B, B1, B13, C, C1, C2, C5, D, D1, D2, D5, D6, D8, D11, D14, D13, D16, E, E1, E6, F, F5, F8, F9, F10, F21, G, G4, G8, G9, G14, H, H5, H6, H7, I, I8, I16, J, J7, J9, J10, J11, J12, J15, J18, J31, K, K1, K9, L, L6, L7, M, M1, M3, N, Ñ, O, P, P4, Q, Q2, Q19, R, R2, R4, S, S7, T, T2, T9, T10, T11, T15, T19, U, U2, U8, V, V3, V4, V5, V7, V13, V18, V19, W, W2, W5, W7, W11, W19, X, X2, X4, Y, Y2, Y3, Y4, Z.

CARABAYLLO 09:30 – 17:30

PROGRAMA DE VIVIENDA SAN FRANCISCO DE CARABALLO CALLE 5 MZ A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, F, G, H.

CALLAO 10:00 – 13:00

P.J. MARQUEZ AV. 22 DE ENERO MZ 55, 58, 58A, 71, 71A, Z, AV. JOSE C. MARIATEGUI MZ 103, 43, 44, 45, 52, 54, 91, AV. JOSE GALVEZ MZ 55, 57, 58, 59, 71, 90, 91, A, Z, AV. PARAISO MZ 42, 43, 44, 46, AV. SIMON BOLIVAR MZ 53, 54, 55, 57, 58, 58A, 59, 60, 71, 72, 79, 80, CALLE DANIEL ALCIDES CARRION MZ 90, 91, Z, CALLE LAS AMAPOLAS MZ 44, 45, CALLE LAS MAGNOLIAS MZ 44, 45, 46, 51, 52, 53, CALLE MARISCAL RAMON CASTILLA MZ 57, 90, CALLE PAITA MZ 72, 73, CALLE PIMENTEL MZ 72, 73, 74, JR. ANCASH MZ 103, 71, 71A, 72, 73, 74, PASAJE 23 MZ 43, 85, 70, 71, PASAJE ALFONSO UGARTE MZ 53.

SAN ANTONIO DE CHACLLA 10:00 – 15:00

ASOCIACION SANTA ROSA UNIDAD, CALLE S/N MZ G, H, A, B, K, E, S, T, X, Y, C, X, N, E, F, M, N, S, X, Y, N, W, U, V, P, Q, R, O

HUAURA 08:30 – 12:30

CALLE BUENOS AIRES CUADRA 1 Y 2; CALLE MANCO CAPAC CUADRA 1 A 3; JR. HUACHO, JR. LOS JARDINES, JR. CHANCAY, PASAJE INDUSTRIAL; AV. INDUSTRIAL CUADRA 2 A 5; CALLE JORGE CHAVEZ CUADRA 1 HASTA EL N° 148. UBICADOS EN DISTRITO CALETA DE CARQUÍN.

OYÓN 08:30 – 16:30

CENTRO POBLADO YANAMAYO, UBICADO EN DISTRITO DE NAVÁN.

OYÓN 08:30 – 17:30

CENTRO POBLADO MALLAY – SECTOR MASHU, UBICADO EN DISTRITO DE OYÓN.

Jueves 8 de septiembre

SAN MARTÍN DE PORRES 08:00 – 17:00

URB. INGENIERÍA MZ. O1, P, Q1, AV. ALFREDO MENDIOLA CDRA. 1, JR. ALCÍBAR CDRAS. S/N, 1, 4, 5, 6, JR. CARLOS GRAÑA CDRAS. 1, 4, JR. EL CAUCHO CDRAS. 3, 4, 6, JR. GERMÁN FUCHS CDRAS. 1, 4, JR. JOSÉ A. QUIÑONES CDRAS. 3, 4, 5, JR. JULIO RIBEYRO CDRAS. 1, 4, JR. MÁRTIR JOSÉ OLAYA CDRAS. 3, 4, 5, 8, 9, 10, JR. PIEDRITAS CDRAS. 1, 3, 4, CALLE BALCONCILLO CDRA. 1, CALLE BARRANCO CDRA. 1, CALLE LA VICTORIA CDRAS. 1, 2, 8, CALLE LINCE CDRA. 1, CALLE NEMESIO MEZA CDRA. 1, PSJE. JOSÉ CAPITÁN QUIÑONES CDRA. 5, PSJE. MACHU PICCHU CDRA. 8, PSJE. S/N CDRA. 5, URB. ZARUMILLA MZS. 19, 20, A, D, P

CERCADO DE LIMA 08:00 – 17:00

AV. ARGENTINA CDRA. 6, A.H. RAMON CARCAMO MZS. E, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:30 – 18:00

AGRUPACION FAMILIAR 12 DE OCTUBRE, CALLE S/N MZ A, B, C, D, E.

VENTANILLA 09:00 – 17:30

A.H. CORAZÓN DE JESÚS MZS. A, B, C, D, E, H, I, J, K, M, AMP. CORAZÓN DE JESÚS MZS. A, B, C, D, E, F, G, A.H. VILLA LOS REYES NEXO NUEVA GENERACION MZ. O, URB. VILLA LOS REYES MZ. C2, AMP. NUEVA GENERACIÓN MZS. I, I02, I1, I2, J, J02, A.H. SAN JUAN BOSCO MZS. A, B, C, D, H.

CANTA 09:30 – 17:30

HUATOCAY, CALLE S/N MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I.

SAN ANTONIO DE CHACLLA 15:00 – 17:00

AGRUP DE POB. SCT. NORTE PARTE ALTA ANX 8 MZS. N2, P2, COMUNIDAD CAMPESINA JICAMARCA MZS. 20, A, A1, G, L, L2, LL, LL2, M, M2, N, N2, Ñ, O, O2, P, P2, Q, Q2, S, S2, T, T2, U, U2.

HUAURA 14:00 – 18:00

UBR. LEVER PACOCHA MZ C LADO MZ D; MZ D LADO MZ C; MZ B; UBICADOS EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA.

Viernes 9 de septiembre

CERCADO DE LIMA 08:00 – 17:00

URBANIZACION CONDE DE LOS TORRES, JIRON LUIS CASTRO RONCEROS 730, 732, 745, 760, 770, 790, MZ E.

SAN ANTONIO DE CHACLLA 09:30 – 16:30

SAN ANTONIO DE CHACLLA ANEXO 22 MZ. BK

PUENTE PIEDRA 09:30 – 17:30

PUEBLO JOVEN LADERAS DE CHILLÓN 1RA EXPLANADA, AVENIDA 3 DE MAYO MZ Z, CALLE 11 DE MAYO MZ Z1, CALLE 18, CALLE 19, CALLE 21 MZ P, O, CALLE 22, JIRON 1 MZ Z, JIRON 2 MZ Z, JIRON 3, 4, 5, 8, PASAJE 2 MZ, N, Z, PASAJE 3, 4, 5, 6, 7, 8, PROLONGACION 22 MZ , N, P, S.

COMAS 10:00 – 16:00

COOPERATIVA PRIMAVERA, AVENIDA EL RETABLO MZ Ñ, R, T, U, V, AVENIDA LOS CHASQUIS MZ Q, R, S, CALLE 6, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 22, 24, PASAJE 3, 4.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 14:00 – 16:00

SAN ANTONIO DE CHACLLA ANEXO 22 MZS. B, BJ, BK, BK, BS, BT, BT1, BTA, BU, C, DC

HUARAL 09:00 – 17:00

COMUNIDADES CAMPESINAS DE VISCAS Y RAVIRA, UBICADOS EN EL DISTRITO DE PACARAOS.

Sábado 10 de septiembre

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:30 – 18:30

AVENIDA LAS FLORES DE PRIMAVERA PARADERO 13, JIRON LAS CALENDULAS, JIRON LAS ALHUCEMAS, JIRON LAS CELEDONIAS, CALLE LOS ENELDOS, MILENRAMAS, PASAJE LOS NECTANDROS

COMAS 10:00 – 16:00

AVENIDA EL RETABLO MZ F, J, AVENIDA JAMAICA MZ A, B, CALLE 27, 28, CALLE 31, CALLE 4, CALLE 5, CALLE 6, CALLE 7, PASAJE 9. COOPERATIVA PRIMAVERA COMAS