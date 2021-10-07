La empresa Enel informó que desde hoy, jueves 7 de octubre, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el sábado, 9 de octubre.
En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.
“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.
Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.
Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:
Jueves 7 de octubre
LOS OLIVOS 08:00 – 18:00
URB. SANTA LUISA, AV. SANTA ELVIRA CDRA 62, 63, AV. SAN FERNANDO CDRA 1, 2, MZ D2, CALLE SAN ERNESTO CDRA 63, AV. SAN HERNÁN CDRA 1, 2, 3, 4, CALLE SAN HÉCTOR CDRA 1, 2, MZ 2A, 2C,2D, 2E, 2H, 2F.
CERCADO DE LIMA 08:30 – 18:00
UNIDAD VECINAL N° 03 BLOCK DEL 48 AL 68.
PUENTE PIEDRA 09:30 – 18:30
A.H. LA ALBORADA MZ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19B, 19C, 19D, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ASOC. DE POB. LA UNION DE ZAPALLAL MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, V, W, X, X1, Y.
PUENTE PIEDRA 08:30 – 18:30
ASOC. VIV. ESTEBAN MONZON FERNANDEZ MZ A, B, C, D, A.H. AMPLIACIÓN ESTRELLA SIMÓN BOLÍVAR MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, M, N, ASOC. PROP. VIV. ESTRELLA SIN FRONTERAS MZ G, H, I, J, K, ASOC. VIV. 13 DE JUNIO MZ A, B, C, D, A.H. LA MERCED MZ J, K, L, ASOC. SIMÓN BOLÍVAR LA ENSENADA MZ A, B, C.
ANCÓN 09:00 – 09:15
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04, C. EDUCATIVO PARROQUIAL ARENITAS II, CAMINO A LA PLAYA HERMOSA ANCON, ESTADIO DE ANCON, A.H. MIGUEL GRAU MZ V, V1.
ANCÓN 17:45 – 18:00
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 04, C. EDUCATIVO PARROQUIAL ARENITAS II, CAMINO A LA PLAYA HERMOSA ANCÓN, ESTADIO DE ANCÓN, A.H. MIGUEL GRAU MZ V, V1.
SUPE 07:00 A 18:00
C.P. LA VENTUROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SUPE.
HUARAL 08:00 A 16:00
COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA PERLA, PALLAC, PISCOCOTO, LA FLORIDA Y HUYOPAMPA; UBICADOS EN EL DISTRITO DE ATAVILLOS BAJO.
HUAURA 09:30 A 16:30
AV. INDUSTRIAL N°690, UBICADO EN EL DISTRITO DE CALETA DE CARQUÍN
Viernes 8 de octubre
PUENTE PIEDRA 09:30 – 18:30
AV JULIO DÍAZ DÍAZ LT. A-03 SCT LAS LOMAS DE CARABAYLLO, AV JULIO DÍAZ DÍAZ M R2 - L A-2 ASOC. PREDIO SUMACC RUMI PATA, ASOC. VIV. VALLE HERMOSO EL MIRADOR MZ A, B, C, D, E, F, LL, M, M02, N, N02, Ñ, Q, Q1, R, S, C.P. LAS PIEDRITAS MZ A, A1, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, P, O.
Sábado 9 de octubre
SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 18:00
ASOC. LA PUNTA DE HUANCAYO CAMPOY MZ A, B, ASOC. SAN ROQUE DE CAMPOY MZ A, B, C, D, E, F, ASOC. VIV. HUANCAYO CAMPOY MZ D, E, F, ASOC. LOS COMPRADORES DE CAMPOY MZ H, I, I1, J, M, N, Ñ, O, O1, Q1, T, T1, T5, CALLE 19 CDRA 1, JR. OROPESA CDRA 2, ASOC. LOS PINOS MZ S, ASOC. EL VALLE MZ H, I, J, K, L, M, ASOC. VIV. SAN PEDRO DE CAMPOY MZ T2.
CERCADO DE LIMA 13:00 – 18:00
URB. CONDE LA VEGA JR. LUIS CARRANZA 2295, 2550.
CERCADO DE LIMA 13:00 – 18:00
URB. CONDE DE LA VEGA JR. LUIS CARRANZA CDRA 21, 22, PJE. MANUEL ANGOSTO CDRA 9.
SAN MARTÍN DE PORRES 08:30 – 16:30
URB. CONDEVILLA AV. GARCIA Y GARCIA CDRA 38, 39, CALLE ANGEL CORNEJO CDRA 2, AV. 12 DE OCTUBRE CDRA 1, AV, FORTUNATO HERRERA CDRA 39, AV. JOSÉ GRANDA CDRA 37, 38, 39, AV, PRÓCERES CDRA 1, JR. CARAVEDO CDRA 2, CALLE CORONEL INCLAN CDRA 1, CALLE FANNING CDRA 38, CALLE JOSE COSSIO CDRA 2, CALLE MANUEL TELLERIA CDRA 1, CALLE PABLO CHÁVEZ AGUILAR CDRA 2, CALLE TOMÁS COCHRANE CDRA 38, CALLE JOAQUIN INCIA CDRA 1, CALLE BERNARDO ALCEDO CDRA 1, CALLE FELIPE SASSONE CDRA 38, 39, AV, CONDEVILLA CDRA 38, CALLE GUZMAN BARRÓN CDRA 39, 41, CALLE FORTUNATO HERRERA CDRA 38, 39, 40, CALLE ORTIZ SALCEDO CDRA 1.
SUPE 06:30 A 18:00
CARRETERA A CARAL Y CENTROS POBLADOS DE CARAL, UBICADO EN EL DISTRITO DE SUPE.
HUARAL 08:00 A 16:00
SECTOR RURAL DE PACARAOS, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE ANDAMARCA.