Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que desde hoy, jueves 9 de diciembre, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 12 de diciembre.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Jueves 9 de diciembre

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:30 – 18:00

AGRUPACIÓN FAMILIAR LA TERRAZA MZ A, B A.H BAYOVAR 2, 3, 4, 5, 6, 8, 20, 46, 47, 47A, 48, 49,49A, 50,51, 53, 54, 55, 55A, 55A2, 56, 57, 58, 59, 60, 61A, 62, 63, 64, 65, 66, 67, AGRUPACIÓN FAMILIAR CIUDAD LUZ MZ Ñ LT 4, 5, A.H BAYOVAR AMPLIACION MZ A, A1, B, B1, C, D, D1, D2, E, E3, E4, F, F1, F2, F3, G, H1, I, J, J1, J1A, J2, K, K1, M, N, N1, Ñ, O, O2, P, Q, R, S, Z2, Z3, 46, 55A3, 56, 64, AGRUPACIÓN FAMILIAR ALFONSO UGARTE MZ A, B, C.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 17:00

COOP VIRGEN DE FÁTIMA MZ A, B, B1, C, C1, D, E, F, G, H, X, ASOC LAS ORQUÍDEAS DEL NORTE MZ A LT 3-7, 10A, 13-16, 18, ASOC RESIDENCIAL SANTA ROSITA MZ A, B, C.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 18:00

A.H BRISAS DEL NORTE MZ A, B, C, D, E, F, F1, G, H, I, ASOC VALLE HERMOSO MZ J, K, O, S, T, U, AV LOS OLIVOS CDRA 7, AV LOS ALAMOS CDRA 9, 33, CA LOS TULIPANES CDRA 3, 19, A.H LA LIBERTAD MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, P, A.H HIJOS DE LAMUD MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I.

VENTANILLA 08:30 – 17:30

AGRUP DE FAMILIAS 7 DE JUNIO Y CONFRATERNIDAD SECT I MZ A, B, C, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, S1, A.H. ARMANDO VILLANUEVA DEL CAMPO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, A.H. VIVIENDA TALLERES SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ Y, Z, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6.

OYÓN 08:00 – 17:00

ZONA RURAL DE MACHU-MALLAY Y CENTRO POBLADO DE MALLAY, UBICADOS EN EL DISTRITO DE OYÓN.

BARRANCA 08:00 – 17:00

CENTROS POBLADOS UBICADOS EN CARRETERA HACIA CARAL, UBICADO EN EL DISTRITO DE SUPE

HUAURA 07:00 – 17:30

JR. FÉLIX CÁRDENAS (PANAMERICANA NORTE KM 148), UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA.

Viernes 10 de diciembre

ANCÓN 09:00 – 13:00

BUNGALOW 2, 3 LAS COLINAS, URB LAS COLINAS MZ E LT 5, LA CARABELA MZ C1 LT 8, URB PLAYA HERMOSA MZ C1 LT 3, 4, 5, LAS CARABELAS MZ C LT 2, 7 PLAYA HERMOSA ALTA.

COMAS 09:30 – 14:30

AV ALFONSO UGARTE CDRA 4, 7, 9, 10, PUEBLO JOVEN AÑO NUEVO MZ A, B, B5, C, C5, D, D5, E, H4, I, I4, N4, O, O3, P3, Q3, R3, V4, V6, W4, W6, Z3, 6, 41, 51, 52, 53, AV MIGUEL GRAU CDRA 9, CA MOORE CDRA 11, JR FRANCISCO SEGUIN CDRA 1, JR LEONCIO CORONADO CDRA 2, JR PEDRO RUIZ GALLO CDRA 3, 4.

VENTANILLA 09:00 – 16:00

A.H LOS OLIVOS DE LA PAZ MZ A1, O.

CARABAYLLO 11:00 – 15:00

15478A JR BLAS NUÑEZ DE VELA MZ A1, D1, D2, CA LAS PETUNIAS MZ I LT 15, MZ H1, I CARABAYLLO.

HUARAL 09:00 – 15:00

CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE ACOS, COMUNIDAD DE CANCHAPILCA, LAMPIAN, CARAC, COTO; UBICADOS EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACOS

Sábado 11 de diciembre

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:30 – 18:00

A.H HUASCAR MZ 13, 14, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30A, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 126, 131, 132, 135, 137, 169, A.H VILLA HERMOSA A, A2, B, B2, C, C2, D, E, F, F2, G, G2, H, H2, I, J, J2, , A.H 9 DE OCTUBRE MZ E, I, I1, A.H 20 DE ENERO MZ B, C, D, E, F, G, P, Q, R, S, , A.H PROYECTO INTEGRAL FUTURO 2000 MZ A, B, C, D, E,AMPLIACIÓN FRANCISCO BOLOGNESI MZ A, B, C, E, F, A.H 24 DE OCTUBRE MZ A, B, E, A.H 25 DE OCTUBRE MZ A, B, B1, C, D, E, AGRUPACIÓN FAMILIAR LAS BRISAS DE SAN JUAN MZ A, C, D, E, F.

LIMA CERCADO 09:00 – 09:15

CA EDUARDO DEL CASTILLO CDRA 13, 14, 23, 24, 25, CA ROCAVELO CDRA 1, CA CASOS CDRA 12, 13, 14, 24, CA LÓPEZ ALBÚJAR CDRA 14, JR GERANIOS CDRA 5, CA AZUCENAS CDRA 14, CA MALINOWSKI CDRA 5, CA DALIAS CDRA 2, 3, 14, 15, AV ALBORADA CDRA 13, 14, 15, CA RAÚL PORRAS BARRENECHEA CDRA 23, 24, CA ALIANZA CDRA 13, 24, 25, AV ALEJANDRO BERTELLO CDRA 4, 5, CA SALAZAR BONDY CDRA 12, 14, CA VALDEAVELLANO CDRA 4, CA PABLO ARGUEDAS CDRA 13, CA ARIAS ARAGUEZ CDRA 13, 23.

LIMA CERCADO 10:45 – 11:00

CA EDUARDO DEL CASTILLO CDRA 13, 14, 23, 24, 25, CA ROCAVELO CDRA 1, CA CASOS CDRA 12, 13, 14, 24, CA LÓPEZ ALBÚJAR CDRA 14, JR GERANIOS CDRA 5, CA AZUCENAS CDRA 14, CA MALINOWSKI CDRA 5, CA DALIAS CDRA 2, 3, 14, 15, AV ALBORADA CDRA 13, 14, 15, CA RAÚL PORRAS BARRENECHEA CDRA 23, 24, CA ALIANZA CDRA 13, 24, 25, AV ALEJANDRO BERTELLO CDRA 4, 5, CA SALAZAR BONDY CDRA 12, 14, CA VALDEAVELLANO CDRA 4, CA PABLO ARGUEDAS CDRA 13, CA ARIAS ARAGUEZ CDRA 13, 23.

LIMA CERCADO 13:00 – 13:15

CA VENUS CDRA 8, 9, 10, CA NEPTUNO CDRA 4, 5, 6, 7, 9, PSJE A. EROLITOS CDRA 6, CA URANO CDRA 1, AV MARIANO CORNEJO CDRA 15, 16, 17, 18, CA METEORO CDRA 4, 5, 6, CA JULIO RODAVERO CDRA 7, 8, 9, CA PLUTÓN CDRA 8, 9, CA MERCURIO CDRA 4, 5, 6, 7, 9, CA OCASO CDRA 1, 4, AV ALBORADA CDRA 17, CA JÚPITER CDRA 5, 6, 10, CA SATURNO CDRA 3, 6, 9, 10, CA MARTE CDRA 3, 4, 5, 6.

LIMA CERCADO 14:45 – 15:00

CA VENUS CDRA 8, 9, 10, CA NEPTUNO CDRA 4, 5, 6, 7, 9, PSJE A. EROLITOS CDRA 6, CA URANO CDRA 1, AV MARIANO CORNEJO CDRA 15, 16, 17, 18, CA METEORO CDRA 4, 5, 6, CA JULIO RODAVERO CDRA 7, 8, 9, CA PLUTÓN CDRA 8, 9, CA MERCURIO CDRA 4, 5, 6, 7, 9, CA OCASO CDRA 1, 4, AV ALBORADA CDRA 17, CA JÚPITER CDRA 5, 6, 10, CA SATURNO CDRA 3, 6, 9, 10, CA MARTE CDRA 3, 4, 5, 6.

CALLAO 08:30 – 17:30

A.H SANTA CATALINA MZ A, B, C, D, E, ASOC LOS JARDINES DEL ENCANTO, AV FRANCIA MZ B LT 18, URB LOS OLIVOS DE OQUENDO MZ B, D, AV LOS ALISOS MZ A, A1, D, E, URB LA ENSENADA DE OQUENDO MZ A, B, URB LAS BEGONIAS DE OQUENDO MZ A, B, AV LOS ALISOS MZ A, A1, D, E, AV LOS ANGELES MZ A, B, E, I, URB SANTA ISABEL DE OQUENDO MZ A, B, D, E, F, G, H, URB SANTA LUISA DE OQUENDO MZ C, D, CA SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ C, F, PSJE MANUEL REYES CDRA 10.

SAN MARTIN DE PORRES 08:00 – 18:00

JR HUANCAVELICA CDRA 33, JR ICA CDRA 33, JR APURIMAC CDRA 33, JR AYACUCHO CDRA 32, 33, JR AREQUIPA CDRA 31, 33, JR IQUITOS CDRA 4, JR HUANUCO CDRA 34, JR CHACHAPOYAS CDRA 3, 4, JR ANDAHUAYLAS CDRA 4, 5, 6, 7, 32, 33, JR PASCO CDRA 32, 33, 34, AV PERU CDRA 32, 33, 34, 35, JR JUNÍN CDRA 33, AV 27 DE NOVIEMBRE CDRA 4, 5, 6, 7, 33, 34.

PUENTE PIEDRA 11:00 – 15:00

AV ALFONSO ALVA DIAZ CDRA 4, 8, 13, ASOC EL DORADO MZ E, E2, F, F1.

HUARAL-PACARAOS 08:00 – 16:00

COMUNIDAD CAMPESINA DE RAVIRA, PACARAOS, VISCAS DEL DISTRITO DE PACARAOS; CHAUCA Y SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE ANDAMARCA; PASAC Y CHISQUE DEL DISTRITO DE ATAVILLOS ALTOS.

Domingo 12 de diciembre

CANTA 09:00 – 16:00

KM.59.5 CANTA-C.P. CHECTA, CARRET CANTA KM.60-C.P. CHECTA, A CANTA KM 61.97- C.P. LARANCOCHA, FTE. MZ. A2 LT.6 - C.P. PUCARA, FTE.MZ.D LT.27-C.P. PUCARA, A.H. BNS.AIRES C.P. LETICIA, CARRET CANTA KM.54.5-C.P. YANGAS, C.P. ALCACOTO, C.P. ARENILLA, C.P. OSOYNIK, C.P. SANTIAGO DE PUNCHAUCA, C.P. LA CAMPANA, FDO CARMELITO - C.P. CARMELITO, C.P. SANTA ROSA DE PUQUIO, C.P. CERRO PUQUIO, C.P. SIPAN PERU, C.P. FRAY MARTIN, C.P. EL ROSARIO, C.P. SAN JOSE, C.P. HUARANGAL, C.P. OLFA, C.P. CABALLERO, C.P. CASINELLI, C.P. PARAISO, C.P. RIO SECO, C.P. CASA BLANCA, C.P. OLAVIDE, C.P. CHOCAS BAJO, C.P. HUATOCAY, C.P. CHOCAS ALTO, C.P. BUENAVISTA, C.P. VISTA ALEGRE, C.P. EL OLIVAR, C.P. VIRGEN DEL CARMEN DE QUIPAN, C.P. TRAPICHE, C.P. HUANCHIPUQUIO, C.P. ZAPAN, C.P. JUAN VELASCO ALVARADO, C.P. SANTA ROSA DE MACAS, C.P. COCAYALTA, C.P. HUARABI BAJO, C.P. HORNILLOS, C.P. HUARABI ALTO, C.P. CERRO BLANCO, CARRET CANTA-C.P. BUENAVISTA, FTE MZ.B LT.7 - C.P. LA CABAÑA, C.P. CERRO BLANCO, PROG.DE VIV.RESID. LAS PALMERAS, C.P. CHOCAS BAJO, ASOC.DE PROP.CAROLINA II ETAPA, STA BARBARA/ AV. J. V. ALVARADO, C.P.SAN ANTONIO DE PADUA, C.P. SANTA ROSA DE PUQUIO, AV.PROL.STO DOMINGO Y AV. PACAYAL, PROG.RESID. COSTA DEL SOL II ETAPA, C.P. EL ROSARIO, PROG.DE VIV. BONAVISTA, C.P. HUARABI BAJO, C.P. SANTIAGO DE PUNCHAUCA, LETICIA - CARRETERA LIMA CANTA KM 52.93, PROG.VIV.SAN FRANSISCO DE CARABAYLLO II ETAPA, PARCELA 400 SECTOR CAUDIVILLA HUACOY Y PUNCHAC, C.P. CASA HUERTA EL PARAISO, AV. CASINELLII, CARRETERA LIMA-CANTA KM.55.3 C.P. YANGAS, C.P. ZAPAN CARRETERA LIMA-CANTA KM.38, C.P. HUARANGAL, C.P. BUENAVISTA CHOCAS ALTO, C.P. VIRGEN DEL CARMEN DE QUIPAN ANEXO II, C.P. CASINELLI, C.P. MAGDALENA, PAY PAY BAJO-C.P. YANGAS, FDO. LLIPATA CARRT. LIMA CANTA KM.63, AV. CHAVIÑA/ LOS ALGARROBOS-C.P.RIO SECO, INGRESO C.P. CAMPANA, CARRETERA LIMA-CANTA KM.26, VALLE CHILLON PARCELA 62 UC MARIA PARADO DE BELLIDO, C.P. PUNCHAUCA.