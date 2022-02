Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que este sábado, 12 de febrero, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Sábado 12 de febrero

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:00 – 18:00

URB. LOS REGADORES AV. LAS LOMAS CDRA 12, MZ K, N, AV. LOS CÓNDORES MZ A, URB. VALLE DE MANTARO AV. LOS REGADORES MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, URB. ZARATE AV. LURIGANCHO CDRA 11, 12, ASOC. MOSHA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, P, N, M, A.H. PALOMARES MZ N, ASOC. NUEVO AMANECER MZ A, URB. MAHERA MZ A, B, C, D, A.H. ALTO HORIZONTE MZ A, B, C, D, E, F, O, P, P2.

CALLAO 08:30 – 17:30

AV. MIROQUESADA CDRA 7, JR. ATAHUALPA CDRA 5, 8, JR. CUSCO CDRA 3, 5, 6, 7, JR. LAZARETO CDRA 7, 8, 9.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

A.H. 23 DE OCTUBRE MZ A, A1, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ASOC. AYAUCHO MZ N.

CARABAYLLO 09:00 – 14:00

URB. SANTA BARBARA MZ A, B, C, D, E, F.

CALLAO 09:00 – 16:00

URB. SAN ANTONIO AV. CHALACA CDRA 20, 21, CALLE ESMERALDAS CDRA 2, CALLE LAS AMATISTAS CDRA 1, 2, CALLE LOS BRILLANTES CDRA 1, CALLE LOS DIAMANTES CDRA 1, 2, JR. AGUAMARINA CDRA 2, JR. LOS TOPACIOS CDRA 1, 2, JR. LOS ZAFIROS CDRA 2.

HUAURA 08:00 - 14:00

PLAZUELA DOS DE MAYO, AV. 28 DE JULIO CDRA. 8 Y 9; AV. DOS DE MAYO CDRA. 1; CALLE CORONOEL PORTILLO CDRA.1, PASAJE CORONEL PORTILLO, UBICADO EN EL DISTRITO DE HUACHO.