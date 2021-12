Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que este sábado y domingo, 18 y 19 de diciembre, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Sábado 18 de diciembre

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 16:00

A.H. JUAN PABLO II MZ A, A1, B, C, D, E, H, H1, H2, I, I3, M, N, O, P, P1, Q, R.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

ASOC. DE VIVIENDA LOS JARDINES DE JUAN VALER MZ A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N.

PUENTE PIEDRA 09:30 – 17:30

ASOC. LOTIZACIÓN SEMI RÚSTICA CHILLON MZ G, H, I, J.

INDEPENDENCIA 08:00 – 18:00

URB. EL ERMITAÑO JR. PENSAMIENTOS CDRA 1, 2, 3, MZ T, V, X, JR. LOS PALTOS CDRA 1, 2, 3, CALLE LAS CASTAÑAS CDRA 0, 1, 2, 3, 10, JR. LAS GRANADAS CDRA 1, 2, 3, CALLE VIOLETAS CDRA 1, 2, CALLE LOS GLADIOLOS CDRA 1, 2, JR. SAUCES CDRA 1, 2, 3, CALLE LOS LIRIOS CDRA 1, AV. LOS JAZMINES CDRA 2, 3, 4, MZ N, U, Y, JR. ROSAS CDRA 1, JR. LOS LAURELES CDRA 1, 2, 3, CALLE MADRESELVAS CDRA 1, MZ C, JR. LOS PINOS CDRA 1, 2, 3, 7, 8, 9, CALLE LAS FRESAS CDRA 1, CALLE FLORILANDIA CDRA 1, PASAJE LAS JUNAS CDRA 1, CALLE AZALEAS CDRA 1, JR. MARACUAYA CDRA 1 MZ A, A1,B, B1, D, D1, E1, CALLE GRAU MZ F, PASAJE 9 MZ B1, E1, H1, PASAJE LA MERCED CDRA 1, MZ C, C1, D1, F1, G1, H1, JR. SANTA ROSA MZ F1, CALLE LOS ARRAYANES CDRA 1, CALLE ADELFAS CDRA 1, 4, CALLE CAMELIAS CDRA 1, CALLE LOS ARRAYANES MZ G, G2, CALLE LOS GIRASOLES CDRA 2, CALLE LOS MEMBRILLOS CDRA 1, 2, CALLE LAS CHIRIMOYAS CDRA 1, CALLE LAS MANDARINAS CDRA 1, CALLE LAS LUCUMAS CDRA 1, CALLE LAS HORTENCIAS MZ P, CALLE LOS ROSALES CDRA 1, 2, CALLE LOS PEPINOS CDRA 1, CALLE LAS HORTENCIAS CDRA 1, MZ P2, U2, CALLE LOS ALPISTES CDRA 1, PASAJE LOS LIMONES CDRA 1, JR. JORGE DIMITROV CDRA 39, A.H. CERRO SAN ALBINO CALLE LAS MAGNOLIAS CDRA 1, 2, MZ A, A1, A2, A4, B, C, C1, D, E, F, G, J, K, 1K, 2K, H, I, L, M, N, Ñ, I2, 1, 1M, 3A, 3Z, 4, 4A, 5, 5A, O, Q, Q1, R, S, T, U, V, W, Y, X, Z, CALLE PACASMAYO CDRA 1, CALLE LEONCIO PRADO CDRA 1, PASAJE RICARDO PALMA CDRA 39, JR. SANTA ROSA CDRA 39, CALLE SANTO DOMINGO CDRA 1, PASAJE AYACUCHO CDRA 1,AV. SAN ALBINO CDRA 1, CALLE SANTO DOMINGO CDRA 1, CALLE SAN JOSE CDRA 1, A.H. SAN JUAN DE DIOS MZ A, A2, A3, A6, A9, B, B1, B2, B8, B9, C, C1, C2, C9, D, D1, D2, D9, E, E1, E2, E9, F, F1, G, G1, G2, H, H1, H2, H3, I, I1, I2, I8, J, J1, J2, K, K1, K2, L, L1, L2, M, N1, O1, P, P1, Q, Q1, R, R1, R8, S, S1, T, T1, T8, U8, V, V1, V8, Y, Y1, X, X8, W, W8, Z, Z1, Z3, PASAJE PRIVADO CDRA 2, JR. HUARAZ CDRA 2, JR. CAJAMARCA CDRA 1, JR. JOSE SANTOS CHOCANO CDRA 1, 4, CALLE EL SOL CDRA 5, JR. LIMA CDRA 1, 3, PASAJE BOLOGNESI CDRA 1, CALLE AYACUCHO CDRA 1, CALLE APURIMAC CDRA 1, CALLE TALARA CDRA 1.

CALLAO 08:00 – 16:00

P.J. SAN MARTIN DE PORRES CALLE COCHRANE CDRA 7, MZ A, B, C, D, A.H. ALAN GARCIA PEREZ MZ A, D, E, F, UNIDAD VECINAL MODELO JR. SALOOM CDRA 1, 2, MZ C, D, JR. CARRILLO ALBORNOZ CDRA 1, 2.

Domingo 19 de diciembre

COMAS 09:00 – 18:00

P.J. EL CARMEN ALTO MZ R, R2, R3, PASAJE HUAYNA CAPAC CDRA 1, 2, MZ A, O, O2, P, P1, Q, Q1, CALLE RICARDO BENTIN CDRA 5, 6, MZ P, P1, P2, PROLONGACIÓN SIERRA MAESTRA CDRA 1, MZ B, Q, R, S1, S3, PASAJE LIBERTAD MZ P, P4, PASAJE PACHACUTEC CDRA 1, MZ R, R1, S, T, PASAJE ATAHUALPA CDRA 1, MZ S1, T4, PASAJE SINCHI ROCA MZ O2, S, R, R4, R4A, R5, S2, PASAJE BARRANCA MZ S3, PASAJE LIBERTAD MZ P4.

RIMAC 08:00 – 18:00

JR. SALITRAL CDRA 1, 2, 4, JR. VIRU CDRA 3, 4, 5, JR. RIMAC CDRA 4, PASAJE SANTA ROSA CDRA 1, AV. CIRCUNVALACIÓN CDRA 5, CALLE RAMON ESPINOZA CDRA 6.

RIMAC 08:00 – 18:00

JR. TOMAS VIDAL CDRA 6, JR. VIRU CDRA 5, 6, PASAJE EL AGUILA CDRA 1, 6, JR. VILLACAMPA CDRA 1, 2, AV. FRANCISCO PIZARRO CDRA 5, 6, CALLE GUTIERREZ CDRA 1, 2, A.H. VIRGEN DE GUADALUPE JR. MANCO INCA CDRA 1, AV. LOS PROCERES CDRA 1, 2.