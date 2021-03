Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que este lunes y martes, 15 y 16 de marzo, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

LUNES 15 DE MARZO

CARABAYLLO 00:00 – 06:00

Av. SAN JUAN ALTURA AVICOLA FINA

BREÑA 08:00 – 18:00

AV OSCAR R BENAVIDES CDRA 1, 2, JR CRNEL MIGUEL BAQUERO CDRA 1, 2, 3, JR CORNELIO BORDA CDRA 1, 2, TTE PAIVA 759 INMOBILIARIA LAURELLI, AV ALFONSO UGARTE CDRA 5, 7, CA SANCHEZ PINILLOS CDRA 1, 2, 3, JR PACASMAYO CDRA 8, PSJE CORONEL GOULD CDRA 2, JR PROLG ASCOPE CDRA 6, 7, PSJ ANTONIO ALARCO CDRA 1, JR HUAROCHIRI CDRA 6, 7.

CALLAO 08:30 – 17:30

AV BUENOS AIRES CDRA 7, 8, JR LORETO CDRA 7, 8, JR SALOOM CDRA 4, JR ALMIRANTE LORD THOMAS COCKRANE CDRA, 4, JR ALMIRANTE GUISSE CDRA 3, 4, 5, CA APURIMAC CDRA 4, 5, 6.

MARTES 16 DE MARZO

PUENTE PIEDRA 09:00 – 17:00

ASOC POBL ZONA TACNA GRAMADALES MZ G, H, H1, H2, I, J, M, M2, M ASOC DE PROP BELLAVISTA LOS GRAMADALES MZ A, B, D, F, G, L, LL, Ñ, AHM CERRITO LA LIBERTADD MZ A, B, C, D, E, F, G, H, K, AHM LOS CLAVELES MZ B, C, D, E, AHM LOS JARDINES DEL NORTE MZ A, B, C, D, E, F, AHM CERRITO SAN JUAN MZ A, B, E, F, H , AHM PADRE ETERNO MZ A, B, C, AHM VIRGEN DE GUADALUPE MZ A, B, C, D, I, AHM HERMOZO HUASCARAN MZ I, J, PROY INTEGRAL CERRO MELLIZO MZ G, I, J, AHM BELLAVISTA MZ A, D, F, K, I, L, LL, M, Ñ, O, CP POBL R EL BOSQUE MZ A, B, C.

SAN ANTONIO DE CHACLLA 09:00 – 17:00

ASOC DE VIV CORAZON DE JESUS JICAMARCA ANEXO 8SCT 8 MZ A, A1, B, C, D1, E, E1, F1, G, H, H1, I, I1, J, J1, K , K1, L1, M, N, O, T, U, W, X.

BREÑA 09:00 – 17:00

CONSTRUCTORA LEON S.A.C. JR CENTENARIO 165 TORRE I, II.

VENTANILLA 09:30 – 16:30

PPN PACHACUTEC SCT D GR D3 MZ A1, A2, C, C1, D, D1, D2, F, G1, J, K, K1, L1, L2, X, X1, W, W1.

CARABAYLLO 09:30 – 14:30

PROLOG NICOLAS DE PIEROLA CDRA 1, 2, VARGAS MACHUCA CDRA 3, 4, PROLOG AUGUSTO B LEGUIA CDRA 1, 2, JR AYACUCHO CDRA 4, AV TUPAC AMARU CDRA 30, 31, PROLOG BALTA CDRA 1, 2.

SAN MIGUEL 11:00 – 15:00

CONSTRUCTORA LOS LAURELES S.A.C JR CESAR LOPEZ ROJAS 177 TORRE I, CONSTRUCTORA LOS LAURELES S.A.C JR CESAR LOPEZ ROJAS 177 TORRE II.

COMAS 12:00 – 16:00

AV BELAUNDE OESTE CDRA 2, 3, JR JOSE OLAYA CDRA 3, 5, 6, JR BARTOLOME HERRERA CDRA 4, PABLO DE OLAVIDE CDRA 4.