Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: EFE

La empresa Enel informó que este sábado y domingo, 15 y 16 de mayo, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Sábado 15 de mayo

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 19:00

AH JESUS OROPEZA CHONTA MZ. A, ASOC.LOS PINOSÕB-23 - A.H. LOS PINOS, AV PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRA. 35, 36, 37, AV REPUBLICA DE POLONIA CDRA. 9, AV SAN MARTIN DE PORRES ESTECDRA. 3, AV SAN MARTIN DE PORRES OESTE CDRA. 3, AVENIDA SAN MARTIN DE PORRAS [URB.-MARISCAL L - ASOC. LOS PINOS, CA RIO MAJES ESQ CA. A, JR RIO AZANGARO CDRA.10, JR RIO CAPEYUNE CDRA.36, JR RIO MOCHE CDRA.1, JR RIO SANTA MARTHA CDRA.1, JR RIO SUCHES CDRA.10, JR. RIO ENE CDRA.1, JR. RIO RIMAC CDRA.1, M A - L 23-A PISO 3 AH JESUS OROPEZA CHONTA, PQ RIO CANDAMO-JR. RIOI MOQUE SN, URB. LOS PINOS MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 10:30 – 17:30

AV JARDINES OESTE CDRA. 2, 3, 4, AV LAS FLORES CDRA. 8, 9, AV LAS FLORES DE PRIMAVERA CDRA. 13, 14, AV LOS JARDINES OESTE ESQ. AV. LAS FLORES SN URB. LAS FLORES DE LIMA, AV. CANTO GRANDE CDRA.13, AV. LOS JARDINES CDRA.2, COOP.LAS FLORES MZ.99, JR LAS GROSELLAS CDRA.17, JR LOS AMELOS CDRA.17, LAS ANEMONAS CDRA.13, LAS MANDRAGORAS CDRA.4, LAS RIMARINAS CDRA. 3, 4, PARQUE LOS VIENTOS MZ. E SAN HILARION BAJ, URB FLORES MZ. K, URB. SAN HILARION 2DA. ETAPA MZ. B, C1, E, E1, URB. SAN HILARION MZ. C, D, E, E1.

CALLAO 08:00 – 18:00

CALLE LORETO CUADRA 3, 4.

VENTANILLA 09:30 – 12:30

A.H. KEIKO SOFIA FUJIMORI MZ F2, F4, F10, Z3, A.H. SAGRADO CORAZON DE JESUS I ETP PACHACUTEC MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, AA.HH. CHAVIN DE HUANTA MA. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, H SAGRADO CORAZON DE JESUS I ETP MZ. A, B, C, D, E, F, G, H.

SANTA ROSA DE QUIVES 09:00 – 17:00

MZ A LT 01, 16, 17, 18, 19 C.P. HORNILLOS

SAN MIGUEL DE ACOS 08:00 A 16:00

Comunidad San Juan de Uchucuanico, Comunidad de Huascoy ubicados en el distrito de San Miguel de Acos; Comunidad de Cormo, Comunidad de Huaroquin ubicados en el distrito de Atavillos Altos.

VÉGUETA 08:00 A 18:00

Ca. Constitución, Ca. Bolognesi, Ca. La Marina, Ca. Melchor Aponte, Ca. Nueva Loza Deportiva El Huracán, Av. Dos De Mayo, Plg. Dos De Mayo, Ca. Miraflores, Fundo Cerro Colorado, Otros expansión urbana Huracán, Av. Emancipacion, Ca. Emancipacion – Frente Estadio Municipal, Av. Emancipacion S/N Sct Liseras, Ps. Lucia Ramirez, Ca. Independencia, Ca. S/N Piscina Municipal, ubicado en el distrito de Végueta.

Domingo 16 de mayo

COMAS 09:00 – 17:30

A.H. ROSA DE AMERICA MZ. J, K, L, AV ROSA DE AMERICA CDRA 8, 9, 10, AV. GERARDO UNGER CDRA.59, CALLE SAN ANDRES CDRA.60, URB. LOT. IND. MOLITALIA MZ. B, C, URB. SANTA ISOLINA MZ. K, L.

BELLAVISTA 09:00 – 16:30

27D M E2 - L 22 AREAS COMUNES URB. CIUDAD DEL PESCADOR, AV 1 COMUNAL 1 - 1ER PISO CDAD DEL PESC, AV 1 OF 1 CENTRO COM 4 C DEL PESCADOR BELL, AV 1 OF19 CENTRO COM 4 C DEL PESCADOR BELL, AV 1 S/N URB. CIUDAD DEL PESCADOR, AV ESQ. AV. AMANCAES CON GUILLERMO MORE, AV INSURGENTES ESQ CA. 6B (PILETA) FTE MZ Q URB CIUDAD DEL PESCADOR, AV INSURGENTES M III - L 1B MCDO JOSE OLAYA URB. CUIDAD DEL PESCADOR, AV LOS INSURGENTES CDRA.5, AV. UNO C. DEL PESCADOR, AV.1 C. COMUNAL 1 DP. 7 C. DEL PESCADOR B, AV.1 DP.15 BELLAVISTA C.COM. C. PESCADOR, AV.1 FTE.CENECAPE C.DEL PESCADOR BELLAVI, AV.1 URB.CIUDAD DEL PESCADOR TIENDA 10, C. COMUNAL N°1, CA 28E, CA 41/CALLE T1, CALLE UNO DP.12 A C.DEL PESCADOR, CALLE UNO DP.18 PISO 02, CTRO COMERCIALN-4 AV N-1 O-20 C-PESC BELLA, INSURGENTES DP.03 C.COM C. PESCADOR, INSURGENTES DP.07 C.COM P4 C. PESCADOR, JR BELEÑOS CDRA.3, PQ COMUNAL NO. 1- CALLE 26 Y GLLRMO MORE S/N URB. CIUDAD DEL PESCADOR, PQ VIRGEN DEL CARMEN FTE MZ. T1 LT.9 AV JUAN V. ALVARADO, URB. CIUDAD DEL PESCADOR MZ D2, E2, F2, G2, MIII, R1, T1, U1.