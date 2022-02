Este caso llegó a través del Rotafono. | Fuente: RPP

La señora Ángela Vela Romero (51) está esperando desde hace dos años ser operada de unos cálculos renales que le provocan intensos dolores, por lo que hizo un llamado a las autoridades de EsSalud para que atiendan su caso.

A través del Rotafono, la mujer -natural de Tarapoto- señaló que los doctores que la han tratado en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud se han limitado a decirle que está en “una lista de espera”.

“Me dijo el doctor que no me podían operar y que me iban a poner en una lista de espera, pero no me dicen fecha, no me dicen nada. Tantas medicinas que me ponen para el dolor, porque yo vivo con el dolor. Me paran dopando todos los días o me voy de emergencia”, manifestó.

La única explicación que le han dado sobre la demora en programar su operación es que, debido a la pandemia de la COVID-19, solo están realizando una cirugía por semana. “No entiendo eso, si es una emergencia”, se quejó.

Salud comprometida

Ángela Vela Romero señaló que, debido a los intensos cólicos renales que sufre, vive prácticamente a punta de analgésicos y calmantes; pero estas medicinas eventualmente pueden causarle más daños a su salud.

“Según la última consulta, me dijo (el doctor) que con el tiempo los fármacos van a afectar mi riñón y con el tiempo voy a tener que hacerme diálisis. Eso no es justo, señorita”, reclamó la mujer.

“Tienen que tener prioridades. Entiendo que puede haber una lista, pero en mi caso yo estoy con el dolor. Vivo con cólicos y me aplican cantidad de medicamentos. Me han puesto morfina hace dos días porque no aguanto el dolor”, añadió.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: