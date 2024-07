Fiestas Patrias: adultos mayores pusieron a bailar al público con su peña jaranera

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carisma, arte y pasión es lo que corre por las venas de todos los peruanos. Y un ejemplo de ello es un grupo de adultos mayores de San Martín de Porres, quienes forman parte de los talleres gratuitos que ofrece la municipalidad de este distrito. Más peruanísimos que nunca, ellos se vistieron de rojo y blanco y armaron la jarana previo a las Fiestas Patrias.

"Es muy importante que nuestros adultos mayores ocupen su tiempo y su mente en cosas positivas como estás y más aún recibiendo clases que permiten que ellos mismos armen su jarana. El patriotismo y el arte lo llevan en la sangre", indicó el alcalde Hernán Sifuentes.

Ellos son Walter Sebastián (70), Pedro Gavidia (69) y Óscar Cortéz (72) quienes llevan alrededor de 12 meses dictando clases en los talleres gratuitos del Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM), donde enseñan canto y también a tocar guitarra, cajón y diversos instrumentos musicales.

Pedro Gavidia tiene un gran cariño por la guitarra, mientras que Óscar Cortéz lleva en las venas el arte por las cuerdas. Junto a ellos está Walter Sebastián quien pone a bailar a más de uno. Además, encontramos a Manuel Gaspar (85), Raúl Cavero (79), Jorge Luis Paulino (69) y Bertha Neira (65) en el canto.

Previo a la celebración por el 203 Aniversario de la Independencia del Perú, este grupo de vecinos sanmartinianos se vistieron de rojo y blanco y demostraron lo que mejor saben hacer: música, enseñar y llevar alegría en sus melodías.

Jarana patriótica

En los ambientes del CIAM ya se viven las Fiestas Patrias y estos tres vecinos arman la jarana por todo el distrito con canciones como Contigo Perú, Jálame la pitita y un mix de festejo. Ellos ya son conocidos e incluso por las calles les piden que sigan trabajando en nuevos temas musicales.

Para don Pedro la guitarra se han convertido en su inseparable amiga, mientras que don Óscar no se imagina qué haría si no tuviera este instrumento en sus manos; entre tanto, don Walter se siente bendecido por tener una voz tan prodigiosa. Sin embargo, nada de esto hubiera sido posible si no se hubieran creado los talleres gratuitos, pues en estos espacios la Municipalidad de San Martín de Porres les ha permitido mejorar o descubrir sus talentos.

El 28 de julio el Perú celebrará un año más de Independencia y los peruanos ya se alistan para celebrarlo de distintas maneras. En el caso de estos tres vecinos empezaron a festejar el gran sentimiento de haber nacido en este país y a cantarle al distrito y a los millones de peruanos.

Los alumnos del taller de canto y baile en la peña sanmartiniana no dudaron en demostrar sus mejores pasos de baile al son de la guitarra y el cajón.

“Siento un ambiente bueno, como si fuera un segundo hogar, nos permite estar reunidos todos los adultos mayores ya que, a veces, en la casa no tentemos alguna cosa que hacer”, finalizó uno de los alumnos.