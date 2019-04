George Forsyth: "Soy más peruano que la papa"

El alcalde de La Victoria prefiere por el momento trabajar en el distrito y no pensar en el sillón presidencial. | Fuente: Andina

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, respondió a las críticas que surgieron luego de que Datum lo colocara en primer lugar como político presidenciable para el 2021. La máxima autoridad del distrito pidó que no le quiten su nacionalidad y que se siente peruano.

"Yo he nacido en Venezuela porque mi papá trabajaba ahí representando al Perú. Soy un peruano nacido en el extranjero, porfavor no me vayan a quitar mi nacionalidad", señaló en entrevista con Trome.

También indicó que le gusta el huayno y la danza de tijeras. "Yo amo nuestra cultura, nuestras costumbres y la rica comida, como el chupe de camarones, el rocoto relleno y el cebiche”, señaló.

Forsyth expresó que pensar en una candidatura a la presidencia no está en sus planes y prefiere concentrarse en las labores que viene realizando en La Victoria junto a la gerente de Fiscalización, Susel Paredes.

"Estamos contentos por nuestros logros, aunque falta mucho por hacer", refirió.

Como se recuerda, el alcalde tuvo que reforzar su seguridad personal tras amenazas que ha recibido producto de su labor de fiscalización en Gamarra. "Tenemos varios nombres y hemos entregado toda la información a la Policía. Hay una persona poderosa en el distrito. Hasta Elías Cuba me denunció desde la cárcel, pero eso no me va a detener", indicó.