Hombre denunció que usurparon su identidad para tramitar el permiso de tránsito y ahora no puede salir a trabajar

Angelino Huamaní Padilla hizo la denuncia a través del Rotafono. | Fuente: Rotafono

Angelino Huamaní Padilla denunció a través del Rotafono que una persona ha usurpado su identidad para tramitar el permiso de tránsito durante el Estado de Emergencia Nacional y, debido a esto, no puede salir a trabajar.

“Me siento indignado. Por mi celular he intentado sacar el permiso, pero me doy con la sorpresa de que tienen el permiso registrado con mi número de DNI. No sé qué hacer, porque no puedo salir a trabajar. No puedo transitar por la cuarentena”, sostuvo.

El hombre dijo que la persona que usurpó su identidad es Elder Edmar Roque, quien trabaja en un call center de Los Olivos.

Huamaní Padilla acudió a la comisaría PNP de Pamplona Alta, en San Juan de Lurigancho, para hacer la denuncia respectiva, pero -aseguró- le dijeron que no podían hacer nada en 15 días, hasta que pase el Estado de Emergencia.

“Yo vivo con mi pareja, mis dos hijos y mis padres. Yo soy el único que trabaja. Me están cortando manos y pies, porque no puedo salir a laborar”, demandó.

El hombre hizo un llamado a las autoridades para que vean su caso. Él teme que la persona que usurpó su identidad sea un bandido y esté delinquiendo con su nombre.