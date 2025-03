Tres edificios totalmente colapsados y cuatro de manera parcial, tras más de 60 horas de incendio en Barrios Altos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Más de 60 horas después de desatado el gran incendio en la zona de Barrios Altos, en el Cercado de Lima; los bomberos continúan luchando contra el fuego, que aún no puede ser extinguido.

Un equipo de RPP llegó esta mañana a la zona de emergencia y conversó con el brigadier general Alfonso Panizo, comandante territorial del Departamento de Lima y Callao, quien consideró que la única forma de poder apagar el incendio es que todos los edificios comprometidos terminen de derrumbarse.

Y es que el riesgo de colapso de las estructuras es lo que impide a los bomberos ingresar al foco del incendio y atacar las llamas.

“La única forma de terminar de apagarlo es demoliéndolo. Tenemos que abrir las paredes. Hemos abierto unos boquetes y hemos entrado. (Pero) no puedo tumbar más, porque no sé si se me va a venir todo encima. (...) Si no hacemos eso, tiene para cinco días fácil”, comentó.

Nuestra reportera informó que al menos siete edificios han colapsado producto del incendio, tres completamente y cuatro de manera parcial.



Los bomberos atacan las llamas con escaleras telescópicas. | Fuente: RPP / Claudia Huamantingo

Ayuda a bomberos y damnificados

El incendio también ha comprometido parte de la quinta Santa Rosa, que ha sido evacuada en su totalidad. Los habitantes de este solar fueron reubicados temporalmente en la Plaza Italia, donde se han instalado carpas para que estas personas puedan pernoctar.

Cabe destacar que personas particulares y representantes de oenegés e instituciones han llegado a la zona de emergencia para brindar apoyo a los damnificados y a los bomberos.

Entre ellos, destaca un hombre disfrazado del popular superhéroe de las historietas Batman, quien llevó bebidas rehidratantes a los bomberos que están luchando contra las llamas.