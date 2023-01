Familiares de pacientes oncológicos realizan plantón en exteriores del INEN para exigir medicamentos

Paola Palomino, vocera del Colectivo Ley de Cáncer Infantil, lamentó que hasta el momento no ha podido conversar con la ministra de Salud, Rosa Bertha Gutiérrez, sobre los requerimientos de medicamentos. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Hanneliss Martínez

Un grupo de familiares de pacientes oncológicos realizó este viernes un plantón en los exteriores del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), por falta de medicamentos ante la falta de ejecución del Reglamento de la Ley de Cáncer Infantil.



Paola Palomino, vocera del Colectivo Ley de Cáncer Infantil señaló a RPP Noticias cuáles son los requerimientos principales de los pacientes menores de edad.

"Los requerimientos principales que se hacen para los niños son los medicamentos, medicamentos básicos que ellos necesitan para sus tratamientos, las quimioterapias como Asparaginasa pegilada, el Atra, Filgastrim, Mesna; y medicamentos tan básicos como para tosos los peruanos que no hay en estos momentos en el INEN: paracetamol en tabletas, el tramadol en gotas, la leucovorina, simeticona", dijo.

La representante del colectivo lamentó que hasta el momento no ha podido conversar con la ministra de Salud, Rosa Bertha Gutiérrez, o con la presidenta Dina Boluarte, para hacer llegar las quejas de los padres de familia.

"Ya hemos tenido contactos anteriores, el año pasado con el actual ministro de Economía, quien nos ofreció poder trabajar el presupuesto para la Ley de Cáncer Infantil y su reglamento. Hasta el momebto no se ha dado otra conversación con la actual ministra de Salud", afirmó.

Testimonios

La madre de Fátima, paciente de cuatro años, indicó a RPP Noticias que no hay medicamento para la quimioterapia de su hija.



"Mi esposo está dentro con mi hija internada. Dice que no le van a poner todavía el trióxido de arsénico porque no hay el Atra. Primero le dan de tomar el Atra a mi hija y dentro de cuatro horas le empiazan a poner el trióxido de arsénico por la vena. ¿Quiere decir que hoy no va a recibir el Atra? Y mi hija está en peligro. Si no le ponen el trioxido de arsénico, mi hija puede fallecer", dijo.



Josseline, madre de un paciente de ocho años, señalo que a su hijo también le negaron la existencia del medicamento Atra.

"Mi hijo recayó por trámites, EsSalud no me quería dar cupos. Ahora mi hijo recae y como es alérgico a la quimioterapia asparaginasa, le toca la quimioterapia erwinia, del cual no hay y como no hay no le están colocando. El esquema es por un mes y es un esquema incompleto. Con el aspirado de médula que se va a hacer, si la médula sigue con la enfermedad lo desahucian a mi hijo por el motivo que no hay la quimio", manifestó.



La madre de familia sostuvo que la compra del medicamento demorará tres meses y que un médico le recomendó comprar el medicamento para ayudar a su hijo.



"Yo le pregunto, ¿cuánto está? 15 mil soles cada ampolla, son 16 ampollas que me tocaría comprar. Ni mi sueldo básico cubre todo eso", lamentó.



