Sujeto roba celular de alta gama a una trabajadora con discapacidad en un cafetería de Jesús María [VIDEO]

Una persona aún no identificada aprovechó un descuido y le robó un celular de alta gama a la trabajadora con discapacidad de una cafetería ubicada en la cuadra 5 de la avenida Húsares de Junín en Jesús María. La víctima no pudo hacer nada ante este suceso.

Andrés Tam, hermano de la agraviada, contó que ha puesto la denuncia en la comisaría, pero señaló que la Policía no les brindó mayor información sobre las investigaciones ni si están en la búsqueda de este sujeto.

Las cámaras de seguridad del establecimiento mostraron que la joven, llamada Diana Tam, se encontraba de espaldas a la persona acomodando unas servilletas y puso su teléfono en sus piernas. El ladrón agarró el equipo y se fue corriendo con rumbo desconocido por las calles de Jesús María.

Diana Tam lamentó haber perdido su teléfono de alta gama y afirmó que vendió hasta su cabello para recaudar el dinero a fin de comprarlo.

"Yo lo empleaba para todo. Mi uso personal y trabajo como cobranzas, estudios. No tengo teléfono y eso me limita un poco. Si la gente me podría apoyar se los agradecería de corazón", comentó la joven a RPP Noticias.



Jesús María: Roban celular de alta gama a trabajadora con discapacidad en un cafetería | Fuente: Cortesía

Motociclistas realizan piques ilegales

Otro problema que afronta el distrito de Jesús María, además de la inseguridad ciudadana, son los piques ilegales. Vecinos denunciaron que un grupo de motociclistas se reúne todos los jueves frente al cuartel general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), para realizar carreras en la avenida La Peruanidad.

Los sujetos se juntan desde la tarde hasta altas horas de la noche para hacer piques sin que ninguna autoridad los sancione, según indicaron los vecinos a través del Rotafono.

Un vecino manifestó a RPP Noticias que esta situación se repite semanalmente perjudicando a los vecinos de la zona. Esto, afirmó, a pesar de la presencia de alrededor de una docena de patrulleros policiales y de Serenazgo de Jesús María.

"Vivo en un edificio de Horacio Urteaga frente a la avenida La Peruanidad y todos los jueves se reúnen moteros a hacer piques. Todos los jueves. Es de nunca acabar. Desde la tarde hasta altas horas de la noche se ponen a correr. Generan un ruido que no deja descansar. Ahorita veo patrullas de policías y Serenazgo en la avenida La Peruanidad pero no los detienen", relató.