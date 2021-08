El alcalde de Lima se reunió este miércoles con el presidente Pedro Castillo. | Fuente: Andina

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se reunió este miércoles con el presidente Pedro Castillo. Al culminar, el burgomaestre brindó detalles de este encuentro.

Como primer punto, indicó que el mandatario le ha señalado que las propuestas de las rondas urbanas en Lima Metropolitana ya no se llevará a cabo. "Las rondas urbanas, me ha asegurado, no habrá en Lima Metropolitana", dijo.

Al respecto, indicó que se buscará fortalecer la presencia de la Policía Nacional y de las Juntas Vecinales.

"Aquí tenemos a la Policía Nacional, al Serenazgo, a las juntas vecinales que hay que fortalecer. Hemos coincidido en que debe ser puesto en discusión en lo que es el marco del Comité Nacional o el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana", afirmó.

Rondas urbanas

El pasado 28 de julio, el presidente Pedro Castillo planteó que su Gobierno deberá expandir el sistema de rondas para luchar contra la inseguridad ciudadana.

"Nosotros creemos que debemos expandir el sistema de las rondas en el Perú que no es otra cosa que la población organizada para dar seguridad a toda la población", dijo durante su Mensaje a la Nación.



Sin embargo, el alcalde de Lima dijo que esto "colisiona" con la normativa referida a la seguridad ciudadana. En diálogo con Las 5 de las 7 por RPP TV, el burgomaestre afirmó que "hay una serie de colisiones normativas que se tienen que atender, cualquier presidente o autoridad debe respetar la Constitución y la ley".

"La ley orgánica de municipalidades establece que de darse una situación de rondas urbanas, tendría que ser la municipalidad metropolitana la que norme estas agrupaciones y las funciones que tienen. Nada de eso se ha dicho, nada se ha planteado, no ha habido diálogo con la municipalidad metropolitana", reclamó.