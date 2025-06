La Molina: Policía detuvo a cuatro integrantes de banda criminal dedicada al robo de casas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los efectivos de la PNP están tras los pasos de una última integrante de la banda criminal. | Fuente: Foto: PNP / Video: RPP

La Policía Nacional detuvo a cuatro integrantes de una banda criminal dedicada al robo de casas en la urbanización Santa Patricia, en el distrito limeño de La Molina.

Previamente, los sujetos intervenidos habían sido identificados por los efectivos de la PNP gracias a las cámaras de videovigilancia, que captaron a los delincuentes ingresando a distintas viviendas del distrito.

El modus operandi de la banda criminal consistía -primero- en verificar que los cercos eléctricos colocados en los exteriores de las viviendas estuvieran inoperativos. Posteriormente, ingresaban a los inmuebles trepando los muros durante la madrugada.

Los detenidos fueron identificados como Jerry Rivera García, Luis Anthony Goñas Gutiérrez, Jair Hermosa Meléndez y Kenji Vera Julca.

En diálogo con RPP, el coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigaciones de Robos de la PNP, señaló que los sujetos intervenidos tienen un extenso prontuario delictivo.

“El día de hoy hemos podido capturar a cuatro sujetos con un rosario de antecedentes policiales. Tocaban la puerta y, si no había [nadie], violentaban o si no, hacían simplemente el escalamiento [de los muros], aprovechando, de repente, que no hay corriente en estos sistemas de seguridad. Ingresaban por las partes de las paredes bajas y que no tienen ningún sistema de seguridad”, relató Montúfar.

Asimismo, la gran mayoría de delincuentes capturados tiene un prontuario delictivo de hace más de 10 años por delitos como robo de celulares, robo agravado, fraude informático, tenencia ilegal de armas, entre otros.

Los sujetos se movilizaban en un vehículo donde se hallaron desarmadores y otros implementos que utilizaban para forzar las puertas de las viviendas.

PNP tras los pasos de una quinta integrante

Por último, los efectivos de la PNP están tras los pasos de una última integrante de la banda criminal. Se trata de una mujer, quien ya ha sido identificada y que, según las autoridades, servía de señuelo.

La mujer se encargaba de tocar las puertas de las casas y ganarse la confianza de los vecinos. Posteriormente, una vez que detectaba que la vivienda estaba vacía, sus cómplices ingresaban para llevarse lo que encontraban a su paso.