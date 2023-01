Larcomar | Fuente: Andina

La empresa Parque Arauco calificó de "acción desproporcionada" la clausura temporal del Centro Comercial Larcomar por parte de la Municipalidad de Miraflores.

A través de un comunicado, precisó que "Larcomar" opera bajo estrictos estándares de seguridad, evaluados constantemente por empresas certificadoras reconocidas, en cumplimiento de las normas que establece la ley, con el certificado ITSE, así como con todos los permisos y licencias Municipales vigentes.

"Rechazamos tajantemente la información publicada por la Municipalidad en la que asevera que Larcomar 'pone en riesgo la vida de los miles de visitantes que reciben' y que las 'instalaciones eran una bomba de tiempo debido a que no cumplen con medidas de seguridad'", indicó.

Asimismo, Parque Arauco aclaró que las imágenes publicadas por la Municipalidad de Miraflores corresponden a un "espacio que actualmente está en obras", con los permisos edificatorios correspondientes y no se encuentra en operación, ni con acceso al público.

"Las observaciones que resultaron de la inspección municipal en áreas comunes del centro comercial eran menores y no comprometían la seguridad de nuestros visitantes. Tanto es así, que ya han sido inmediatamente subsanadas y nos encontramos realizando las gestiones para reiniciar operaciones a la brevedad", expresó.

Además, la empresa resaltó que ningún locatario activo opera en las instalaciones de Larcomar sin las autorizaciones entregadas por la propia Municipalidad de Miraflores.

"Confiamos en que la Municipalidad reconsiderará su decisión y procederá con el levantamiento de la medida impuesta. Larcomar constituye un ícono para Miraflores y para los miles de turistas que visitan la ciudad de Lima, siendo una vitrina para nuestra gastronomía y productos nacionales", manifestó.

Versión de la Municipalidad de Miraflores



El jueves la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad de Miraflores clausuró el Centro Comercial Larcomar tras detectar deficiencias en materia de seguridad, como la falta de luces de emergencia, señalización de rutas de evacuación, ausencia de pasamanos en rutas de evacuación e inexistencia de accesos de salida.

Asimismo, se determinó que carece de un sistema de detección de humo centralizado y se encontró material inflamable en la ruta de evacuación que eleva el riesgo de incendio.

La Municipalida de Miraflores también encontró deficiencias en las instalaciones de la sala Cinépolis. El informe técnico indica que se cerró el lugar por mantenerlo abierto al público sin autorización debido a que se encuentra en una etapa de remodelación para su relanzamiento, situación que atenta contra la seguridad de las personas.

Otra de las razones es que la sala no cumple con las disposiciones de seguridad y protección emitidas por Indeci u otros organismos competentes como las relacionadas al funcionamiento de las puertas de emergencia, pasillos, escaleras, luces de emergencia, instalaciones eléctricas y/o carecer de salida de emergencia (escalera y/o puerta).

