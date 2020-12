Largas colas afuera de las agencias para canjear el pavo navideño [VIDEO]

Este es el panorama en la paviferia de la avenida República de Panamá. | Fuente: RPP

Decenas de personas hacen largas colas afuera de las agencias de recojo de pavos navideños, a pocas horas de celebrarse la Nochebuena.

RPP Noticias recorrió los puntos de recojo de la tradicional ave, comprobando que las filas se extienden por varias cuadras, aunque ahora -a diferencia de ayer- hay más orden.

Este es el caso de la agencia ubicada en la cuadra 42 de la avenida República de Panamá, donde los clientes hicieron cola desde las primeras horas del día, a fin de canjear su pavo.

En la cola, muchos dijeron que tuvieron que venir de distritos alejados, como San Juan de Lurigancho, ya que en las agencias cercanas a sus domicilios les dijeron que no había stock de pavos.

Oyentes de RPP Noticias denunciaron que, por ejemplo, en la agencia de Villa El Salvador no están entregando pavos, pese a que muchas personas hicieron cola desde la madrugada.

“Ayer he estado y me dijeron que para hoy iban a atender desde las ocho de la mañana. Vine a las tres de la madrugada y salió un tipo (diciendo) que no va a haber pavo, que no iba a haber repartición”, señaló David Obregón.

En las agencias que tienen stock y están entregando pavos, se está permitiendo ingresar preferencialmente a las personas mayores de 60 años, a fin de que no estén haciendo cola por varias horas.

La avícola San Fernando reconoció que hubo desabastecimiento de pavos en varias de sus agencias, debido a la amplia demanda reportada y a las restricciones por la pandemia.

“Estamos tratando de resolver las dificultades para abastecer los puntos de distribución, en cuanto a cantidad y pesos”, indicó la empresa a través de un comunicado.



