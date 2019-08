Carlos Neuhaus | Fuente: RPP

El presidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, Carlos Neuhaus, reveló este sábado que le propusieron aplazar el evento deportivo a octubre de este año y que él rechazó el planteamiento.

En el programa Enfoque de los sábados, Neuhaus señaló que recibió la propuesta del presidente de Panam Sports (Organización Deportiva Panamericana), el chileno Neve Ilic, quien luego, al cierre del evento, afirmaría que Lima tuvo los Juegos Panamericanos más grandes de la historia.

"¿Carlos, si quieres los trasladamos para octubre de este año? Y yo le dije 'no', lo vamos a hacer. Estamos comprometidos y además en julio nosotros tenemos vacaciones escolares, universitarias, fiesta nacional, el impacto del tráfico baja, así que lo hacemos", dijo.

Carlos Neuhaus señaló que la revelación de esta propuesta debe sorprender a sus colegas, pero que valió la pena apostar con la fecha oficial del inicio de los Panamericanos y se cumplió con un compromiso de país.

"El Perú se comprometió el 2013, fue y le ganó a tres países, que era Venezuela, Argentina y Chile (...) y no podíamos fallarle, nos quitaban del circuito olímpico. No íbamos a poder ni siquiera hacer un voley de playa bolivariano por 10 años o más. Nos cobraban una multa de 50 millones de dólares y la verdad no estábamos para correr esos riesgos", dijo.

Asimismo, el presidente del Comité Organizador de Lima 2019 agradeció al expresidente Pedro Pablo Kuczynski por reservar los fondos, "que no se tocó", para este evento deportivo y también agradeció al mandatario Martín Vizcarra por el apoyo.