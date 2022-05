“A todos nos afecta”: malestar entre pasajeros por alza del pasaje en Corredores Complementarios

El alza del pasaje perjudica especialmente a quienes utilizan el servicio a diario. | Fuente: RPP

Los usuarios de los Corredores Complementarios expresaron su malestar por el incremento del precio de los pasajes, que se hizo efectivo a partir de este miércoles, 11 de mayo.

Equipos de RPP Noticias recorrieron Lima buscando la opinión de los pasajeros, quienes se mostraron consternados por la situación.

En el Rímac, desde donde inicia el Corredor Azul, nuestra reportera señaló que algunos pasajeros desconocían de este incremento de precios, por lo que se mostraron sorprendidos.

“La verdad recién me he entrado y creo que a todos nos afecta como está ahora la situación. Creo que será complicado para todos”, refirió un joven.

“Estamos cada día peor”

En la avenida Javier Prado, donde circula el Corredor Rojo, otra de nuestras periodistas consultó a los pasajeros, quienes coincidieron en rechazar la medida.

“Me enteré anoche en las noticias; escuché que iban a subir el pasaje. Ha aumentado los pasajes, pero los sueldos siguen igualitos. De todas maneras, afecta la economía”, comentó un señor.

“Yo voy a La Molina. Me he enterado y ya no sorprende, porque estamos cada día peor y esto afecta nuestros bolsillos diarios”, refirió, por su lado, una señora.

A partir de este miércoles los pasajes de los Corredores Complementarios subirán hasta en 50 céntimos, aunque los concesionarios han implementado precios diferenciados, más económicos, por tramos cortos de la ruta.



