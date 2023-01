Según el comandante general del Cuerpo General de Bomberos, Luis Ponce La Jara, más de 200 hombres de rojo trabajaron para controlar el siniestro. | Fuente: Foto: Maritza Sáenz / Video: RPP

Un promedio de cinco familias damnificadas y 14 viviendas afectadas es el saldo que dejó el incendio registrado anoche en una antigua casona de tres pisos, ubicada entre los cruces de los jirones Carabaya y Lino Cornejo, a pocos metros de la Plaza San Martín, en el Cercado de Lima.

El siniestro, que se produjo durante las manifestaciones contra el Gobierno de Dina Boluarte, ha dejado en la calle a cinco familias; mientras que otras 14 deben esperar al menos 72 horas para que el humo se disipe de sus viviendas colindantes al inmueble afectado.



Entre los afectados por el incendio, que ya fue controlado por los bomberos tras arduas horas de trabajo, se encuentra don Hugo Marru, un adulto mayor que se gana la vida vendiendo retratos artísticos en la calle.

Don Hugo ha pasado 63 años de su vida en la casona y, al día de hoy, no sabe qué hacer tras perder su hogar y sus herramientas de trabajo. Según comentó a RPP Noticias, durante el incendio solo tuvo tiempo de sacar de su casa algunas prendas de vestir y dos balones de gas para evitar que exploten.

“Solo he podido sacar la ropa que tengo puesta, porque el fuego avanzó tan rápido que no me dio tiempo. Felizmente, saqué dos balones de gas porque habría sido peor”, contó.

La pérdida de la vivienda no es lo único que preocupa al adulto mayor que padece de cáncer de amígdalas. Aunque se aloja temporalmente en la vivienda de sus hijos, situada en Carabayllo, Hugo está preocupado por las horas que le tomará trasladarse desde este distrito hasta el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en Surquillo, donde recibe tratamiento médico.

Si usted desea apoyar a don Hugo, se puede comunicar al 986 727 923. Toda ayuda será bien recibida.

Algunas personas se desmayaron tras el incendio en la casona

Gladys (72) y sus once familiares, entre su hija, su yerno y sus nietas, vivían hace un año en uno de los cuartos de la casona afectada por el incendio. La mujer relató a RPP Noticias que, antes del siniestro, estaba tapando las ventanas para evitar respirar el humo de las bombas lacrimógenas.

Cuando una de sus vecinas alertó sobre las llamas de fuego que consumían el edificio, Gladys y sus familiares evacuaron la vivienda de inmediato, sin tener tiempo para sacar algunas prendas. Al descender por las escaleras, las nietas de Gladys se desmayaron porque no soportaron el humo del incendio. Lo mismo le ocurrió a la adulta mayor, quien se desmayó al salir del inmueble.

La mujer y sus nietas fueron trasladadas al hospital más cercano. Actualmente, se encuentran en una de las carpas que instaló la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para albergar temporalmente a las personas que resultaron afectadas, entre ellos se encuentran adultos mayores y niños.

Más temprano, un grupo de ciudadanos de buen corazón llegó al lugar para entregar desayunos y donar prendas de vestir para los damnificados. Hasta el momento se desconocen las causas del incendio, que afortunadamente no dejó víctimas que lamentar.