Magdalena: Mujer resultó herida de gravedad tras choque de motocicleta con auto en la avenida Brasil

La joven logró sobrevivir al accidente, pero pide apoyo económico para sus tratamientos | Fuente: Captura de video

Una joven que viajaba en motocicleta rumbo a la playa resultó gravemente herida tras salir despedida del vehículo en que viajaba en la cuadra 30 de la Av. Brasil, en el distrito de Magdalena del Mar. El accidente ocurrió el último domingo, cuando el conductor del auto intentó realizar un giro en U en la vía, pero su acción provocó el impacto que dejó a los dos pasajeros del vehículo menor heridos.

Una cámara de seguridad registró el momento del impacto y cómo la mujer, identificada como Brigitte Paisag, de 23 años, termina tendida en el asfalto. Los vecinos de la zona de inmediato acudieron para ayudarla a ella y al chico que manejaba la moto donde viajaba. Tanto su familia como amigos apoyan con los gastos médicos que ascienden los cinco mil soles.

"Lo único que yo pido es que se haga justicia porque he quedado bastante adolorida. Tengo puntos en rodilla y la cabeza. Quiero que los responsables se hagan cargo de lo que ha sucedido porque no puede ser que conductores que tengan el brevete suspendido estén transitando así porque me ha podido costar la vida. Mi familia y amigos cercanos me están ayudando con los gastos porque nadie me está apoyando con todo eso", manifestó Brigitte Paisag, quien guarda reposo en su vivienda.



Los padres de la joven exigen a Víctor Sánchez Guevara, quien conducía el vehículo causante del accidente, que se haga cargo de los gastos médicos y posteriores terapias que debe recibir la joven.

Dos personas mueren tras accidente en Rímac

Dos personas fallecieron este domingo luego de que la mototaxi donde viajaban se chocara contra un bus de transporte público. El accidente se dio en el cruce de la avenida Alcázar y la calle Antón Sánchez, en el distrito del Rímac.

Martin Ernesto Rea guillen, de 53 años, era el conductor de la mototaxi de placa 1483CB, que transportaba a una mujer por la calle Anton Sánchez. Testigos comentaron a RPP Noticias que la custer arrastró el pequeño vehículo aproximadamente cinco metros en la vía, causando su deceso.

La otra víctima es una mujer que fue trasladada por una ambulancia al hospital Cayetano Heredia donde solo se confirmó su fallecimiento.

Los efectivos policiales buscan acceso a las cámaras de seguridad y testimonios para esclarecer la culpabilidad de los hechos. En este cruce hay semáforos; sin embargo, los vecinos afirmaron que muchas veces los vehículos no suelen respetarlo.