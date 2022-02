El accidente ocurrió alrededor de las 2:30 p.m.; por el momento, se desconocen las causas que conllevaron a la falla de estos mecanismos aéreos. | Fuente: Andina

Miembros de la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional del Perú y del Serenazgo rescataron esta tarde a cuatro personas que practicaban parapente y cayeron al mar, a la altura de la playa Marbella, en Magdalena del Mar.

Se trata de tres hombres y una mujer, todos los cuales fueron rescatados con vida y están en buen estado de salud, pese al susto que se llevaron tras el accidente.

La primera en ser rescatada fue Cynthia Ninamango Palomino, a quien personal del Serenazgo de Magdalena del Mar ayudó a salir de la playa, que se caracteriza por tener una marea violenta y gran cantidad de piedras.

Otro de los rescatados ha sido identificado como Jorge Urcos Sánchez. Ambos proceden de Huancayo. Habían decidido hacer este paseo como parte de su visita a Lima.

Se desconoce causas del accidente

Los tres parapentistas restantes fueron sacados del mar por efectivos de la Unidad de Salvataje de la PNP, que llegó con motos acuáticas en medio de las turbulentas aguas.

El accidente ocurrió alrededor de las 2:30 p.m.; por el momento, se desconocen las causas que conllevaron a la falla de estos mecanismos aéreos.

El alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres, manifestó en TV Perú que el personal del municipio acudió en apoyo tras visualizar el accidente en las cámaras de seguridad. Indicó que, al parecer, el primer parapente cayó por accidente, mientras que el segundo se precipitó al mar con la intención de ayudar a los ocupantes del primero.

"Nuestras cámaras visualizaron el accidente. El primer parapente cayó a unos 150 metros mar adentro. Luego de ver por las cámaras, avisamos a la Unidad de Riesgo de Desastres para apoyar en el rescate".



Detalló que la mujer rescatada tenía signos de hipotermia y, por eso, el personal médico de San Isidro le brindó oxigenoterapia, una manta térmica especial y logró estabilizarla.

(Con información de Andina)

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": Hay un riesgo de prematuridad asociada a una alta mortalidad de los niños, la niña culminará su crecimiento y no crecerá más, habrá un problema de desnutrición y con el problema de la anemia que es tan severo en el país, lo más probable es que no pueda desarrollarse en el colegio y no tenga la capacidad de tomar buenas decisiones, así lo reveló el doctor Napoleón Paredes, médico obstetra, especialista en terapia hormonal. Alertó que los casos de embarazo en adolescentes en la zona rural es casi el doble que en la zona urbana y en la selva es el doble que el promedio nacional, eso se debe a que las niñas están en un hacinamiento y muy expensas al abuso sexual y en la amazonia al tema cultural.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.