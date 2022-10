Pamela Cabanillas señaló que se entregará a las autoridades | Fuente: Facebook

Pamela Cabanillas Sánchez, la mujer acusada de estafar a miles de personas en el concierto de Daddy Yankee, dio una entrevista para el programa dominical Panorama donde reconoció sus delitos, anunció que se entregará a las autoridades y pidió disculpas por haber engañado a tanta gente.

La joven de solo 18 años viajó a Europa, pero se desconoce en qué país se encuentra. En la entrevista con el dominical señaló que vendió entradas falsificadas para los conciertos de Daddy Yankee, Bad Bunny, Karol G y Coldplay cambiando los QR, pero que no podrá devolver el dinero a los afectados porque se lo gastó todo.

"No, lamentablemente no van a poder recuperar su dinero porque ya me lo he gastado", manifestó Pamela Cabanillas. Ella indicó que uso el dinero para comprar ropa y zapatillas caras en Europa.

“Soy una persona que le gusta mucho las zapatillas, vestirse bien, comprarse ropa cara, comprarse zapatillas caras, salir a comer a lugares caros, tomar buenos tragos, soy de esas personas”, afirmó.

Modus operandi

Pamela Cabanillas hacía la reventa de entradas a través de las redes sociales y para ello se contactó con varios personajes con una cantidad enorme de seguidores en Instagram o Tik Tok. Entre ellos están: Cristian Valcárcel y Diego Zurek. Ambos aseguraron que fueron víctimas y no cómplices de la joven, quien ya cuenta con más de tres denuncias en su contra por estafas.

Cabanillas fugó del país un día antes de realizarse los dos conciertos de Daddy Yankee y afirmó en la entrevista que ni Diego Zurek o Christian Valcárcel tenían conocimiento de los movimientos fraudulentos de las entradas.

Más de 7 mil personas afectadas

El general PNP Manuel Lozada Morales, jefe de la Región Policial Lima, informó a RPP Noticias que hasta el momento hay más de siete mil registros de personas que habrían sido estafadas en el concierto de Daddy Yankee. Lo llamativo es que las autoridades descubrieron que una sola entrada fue vendida hasta 367 veces.

"Tenemos hasta el momento 25 denuncias por estafa, por haber adquirido entradas a este espectáculo de Daddy Yankee falsas; sin embargo, con información precisa de la empresa tienen ellos más de siete mil registros de personas que han ido hasta las puertas de acceso y no han podido ingresar porque su entrada era falsa, eso es un dato de la misma compañía encargada del acceso al estadio", señaló.