Mujer denunció desaparición de sus hijas: acusa a su expareja de llevárselas

Ximena Vidaurre dijo que su expareja Pedro José Labarthe Onrubia se llevó a sus hijas con engaños. | Fuente: RPP

La señora Ximena Vidaurre denunció la desaparición de sus dos menores hijas, de 3 y 4 años, y acusó a su expareja, Pedro José Labarthe Onrubia, de llevárselas con engaños.

A través del Rotafono, la madre dijo temer que el hombre se lleve a sus hijas fuera del país, ya que -dijo- este tiene un catamarán en Ecuador que podría ser utilizado para la fuga.

"El día de hoy se cumplen 48 horas que estamos buscándolas. Tengo la custodia. Hace más de dos años que no viven con el padre, que es un ser muy violento y consumidor de drogas”, manifestó.

“Hago un llamado a todas las autoridades, a la ministra de la Mujer, a la Defensoría del Pueblo, a todos los que puedan ayudar en seguir la búsqueda y que mis hijas aparezcan”, añadió.

Sin documentos

Ximena Vidaurre dijo que su expareja no tiene ningún documento que lo autorice llevarse a sus hijas. Al respecto, señaló que el hombre ha salido de Lima sin documentos ni brevete, por lo que no se explica cómo no ha podido ser intervenido en las últimas horas.

"No tiene ningún documento de mis hijas, ha salido de Lima sin documentos, sin brevete, sin DNI. No tiene brevete porque se lo quitaron por manejar ebrio hace muchos años. (…) Las autoridades no han hecho nada, no han hecho ningún control existiendo una denuncia”, agregó.

Una vez hecha pública la denuncia, Migraciones publicó un comunicado en Twitter en el que aseguró que "ya se ha enviado la alerta informativa a nuestros Puestos de Control Migratorio o Fronterizos" sobre este caso, para evitar una eventual fuga al extranjero.

“Migraciones garantiza que ningún menor de edad podrá ser llevado fuera del país con documentos falsos”, sostuvo la institución en la mentada red social.

Ante la denuncia que un padre ha sustraído a sus dos menores hijas con la intención de llevarlas al extranjero, MIGRACIONES recuerda que: en los puestos de control los inspectores verifican la documentación y autenticidad de la misma, como se ha realizado en otras ocasiones (1/3) — Migraciones Perú (@MigracionesPe) June 23, 2022

