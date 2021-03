Mujer pide ayuda para retirar del hospital el cuerpo de su padre fallecido hace tres días

Victoria Portal hizo este pedido a través del Rotafono. | Fuente: RPP

Victoria Portal pidió ayuda a través del Rotafono para poder retirar del Hospital Cayetano Heredia el cadáver de su padre, Francisco Portal Palacios (74), fallecido el pasado jueves, 25 de marzo.

La mujer contó que su padre ingresó por Emergencias debido a que se sentía mal. El anciano presentaba plaquetas bajas, además de otras dolencias, como cirrosis hepática, gastritis, entre otras.

Según su versión, cuando los médicos revisaron a su padre, le indicaron que presentaba una saturación de oxígeno de 91, por lo que debía ser derivado al área COVID, ante lo que la mujer -dijo- pidió una prueba de descarte.

Ella relató que, mientras esperaban la atención en triaje, por más de tres horas, su padre lamentablemente falleció.

El retiro del cuerpo

Victoria Portal denunció que, tras el fallecimiento de su padre, hace prácticamente tres días, ha encontrado una serie de trabas en el Hospital Cayetano Heredia para poder retirar el cadáver y darle sepultura.

“Lamentablemente, esta es la realidad que se vive en el hospital. No me dan una solución, me mandan de un área a otra área. En Seguridad Interna, es un trato pésimo. Lo único que hacen es poner trabas, no te dan una solución. He buscado las mil y un maneras, y no me dan una solución”, señaló.

Ella hizo un llamado a las autoridades del Hospital Cayetano Heredia para que atiendan su caso y pueda retirar el cuerpo de su padre. “Es lo único que quiero”, manifestó.



