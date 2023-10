Denuncian que Municipalidad de Lima no cumple con el abastecimiento completo de insumos para las ollas comunes

La Municipalidad de Lima estaría entregando menos alimentos a las dos mil ollas comunes en la capital de los que son declarados en los documentos. Así lo reveló este domingo el programa 'Punto Final'.

El dominical señaló que la comuna capitalina se ha convertido en el único administrador desde agosto pasado al sustituir al Midis, con un presupuesto de aproximadamente 80 millones de soles hasta diciembre. Sin embargo, los beneficiarios de este servicio expresaron su malestar por la carencia de insumos.



“Esto nos entregaban con el ministerio de inclusión social, ahora recibimos esto con la Municipalidad de Lima ¿Dónde están las conservas?”, reclamó Jessica Burga, de la olla común de Huaycán. Esos productos figuran en la lista de productos de la Municipalidad de Lima, pero no lo entregan.



Según 'Punto Final', la cantidad de alimentos que proporcionaba el Midis era mucho mayor que a la comuna limeña. Además,ya no entregan filete de pescado en aceite vegetal y entero de caballa en agua con sal.



Isabel Ayala, funcionaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Lima, justificó que esta falta de conservas en las ollas comunes es debido a los efectos del Fenómeno del Niño.



“Hace falta la otra parte de la historia y las ollas comunes lo saben. Nosotros días antes del reparto la empresa (Agro Imperio) ingresa formalmente a mesa de partes el primer documento donde indica que por el Fenómeno del Niño que no va a poder repartir un enlatado, luego ingresa otro documento, dos días antes donde dice que no va repartir el enlatado de caballa también por el tema del fenómeno del Niño. Como es un contrato anual, la compañía atiende según lo que requiera el área usuaria. Nosotros ya no podíamos requerir caballa y le comunicamos al Midis”, señaló.

En una olla común de Villa María del Triunfo ya no tienen arroz y no logran completar los almuerzos hasta finde mes. El mismo problema sufre San Juan de Lurigancho, distrito que tiene la mayor cantidad de ollas comunes.

Respuesta de la Municipalidad de Lima

La Municipalidad de Lima emitió un comunicado esta noche para informar que presentarán una denuncia por difamación agravada a la periodista Mónica Delta y la producción del programa Punto Final por el reportaje de las ollas comunes.

Según la comuna, todo lo mencionado en el reportaje es falso y menciona graves hechos que no son ciertos. No se brindó más información al respecto.