Ollas comunes siguen esperando envío de autógrafa de ley al Ejecutivo | Fuente: Andina / Referencial

La Presidenta de las Ollas Comunes de Lima, Fortunata Palomino, en diálogo con RPP, señaló que su organización sigue esperando que el Congreso envíe “de una vez” al Ejecutivo la autógrafa de la ley que reconoce a las Ollas Comunes como organizaciones sociales de base, a fin de que pueda ser promulgada y entrar en vigencia inmediata, dada la difícil situación que atraviesan estas organizaciones para conseguir alimentos.

“Las ollas comunes de Lima metropolitana estamos atravesando una situación muy crítica. Se ha vuelto más insoportable porque la verdad, no conseguimos el presupuesto. Aparte no llega todavía el presupuesto de 54 millones de soles que se había asignado para este año […] Desde hace 3 meses no recibimos nada”, señaló Fortunata Palomino.

Vale mencionar que dicho proyecto de ley fue aprobado el último jueves en el Pleno del Congreso; y, el día de ayer, el presidente de la República, Pedro Castillo, saludó la iniciativa legislativa y manifestó estar a la espera de la autógrafa para realizar su promulgación.

“Pedimos al Congreso que envíe de una vez al Ejecutivo para que pueda poner la rúbrica y se pueda reglamentar para que se nos pueda asignar un presupuesto hasta que dure la pandemia y un año más. Eso es lo que hemos pedido”, solicitó la Presidenta de las Ollas Comunes de Lima.

Autogestión y recuperación

Dada la subida de precios de los principales alimentos en el país, y la falta de presupuesto asignado por parte del Estado, Fortunata Palomino contó que las ollas comunes están “autogestionándose” y haciendo “recuperación” de alimentos en los mercados mayoristas y minoristas.

“Seis distritos de las ollas comunes van a recuperar los alimentos todos los lunes al mercado mayorista. También poniéndonos de acuerdo con el gerente de [la Empresa Municipal de Mercados] EMMSA porque, la verdad, es que la situación se ha vuelto muy crítica. Estamos yendo a los mercados pequeños para hacer recuperación de alimentos. Sin embargo, eso se ha vuelto difícil. Como todo ha subido, las verduras también han subido y los vendedores tienen que vender todo lo que puedan para sacar su capital”, refirió

Asimismo, contó que los sábados hacen polladas y chicharronadas para generar ingresos ya que esos productos los obtienen a consignación. Sin embargo, según relató, esto es insuficiente para poder costear los insumos y, por ello, han reducido la preparación de alimentos a un solo plato al día.

“Lo que es el azúcar se ha vuelto demasiado caro. Ya no estamos haciendo desayunos. Solo hacemos segundo […] Antes cocinábamos sopa y segundo y eso entregábamos a dos soles a nuestros socios; pero ahora, por la situación que está demasiado caro, no podemos ya hacer dos platos”

Precios inalcanzables

Palomino explicó que muchos alimentos básicos para sus organizaciones han subido “demasiado” sus precios, por lo que se han vuelto “inalcanzables”.

“Hemos dejado de comprar pollo, hemos dejado de comprar alverjita, vainita […] Lo que compramos ahora es pescado [que] algunas veces baja, y también hueso. […] La lenteja que comprábamos a 4 soles, ahora está a 8 soles. La alverjita a 6 soles […] Zapallo también antes era barato, pero [ahora] está a 3 soles. Estamos tratando de hacer alcanzar y llenarles la barriga a nuestras familias porque, la verdad, para alimentarnos ya no encontramos, comemos lo que encontramos”, contó en RPP.

Por ello, Fortunata Palomino espera que, antes de quincena de abril, lleguen las canastas de alimentos que la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, les prometió el día de ayer en una reunión; aunque lamentó que dicha ayuda no contenga azúcar ni aceite, dos insumos esenciales en la preparación de alimentos

“Nos van a mandar una canasta que no va a contener aceite, no va a contener azúcar. El aceite es lo que más utilizamos y el azúcar necesitamos porque, aunque sea [hacemos] agua de maracuyá, agua de hierbas; pero tenemos que echar algo de azúcar porque de ahí comen los niños. Hace un mes nos habían prometido eso […] Y estamos esperando pues […] Ojalá que no sea una mecida más”

Anemia y desnutrición en los niños

Fortunata Palomino precisó que una de las principales preocupaciones de las miles de Ollas Comunes de Lima metropolitana es la desnutrición de los niños, tan presente en las familias asociadas debido a la falta de una alimentación adecuada.

“Los niños necesitan alimentarse, estar nutridos, comer alimentos que les nutran para que ellos no tengan anemia, no tengan la deficiencia para poder estudiar. Un niño mal alimentado va a ir a dormir [al colegio], un niño mal alimentado no va a aprender. Qué futuro vamos a tener mañana. Esa es la preocupación que tenemos” refirió

Ante esa situación, hizo un llamado al ministro de Salud, Jorge Antonio López, para que se realicen campañas de despistaje de anemia, TBC y desnutrición no solo para los niños, sino también para los adultos de las zonas donde operan las Ollas Comunes que, según precisó Fortunata, “son 2447 [y] alimentan a 255 mil personas”.