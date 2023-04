Padres de Katherine Gómez llegaron a Colombia para pedir la entrega del asesino de su hija

Padres de Katherine Gómez piden a las autoridades colombianas encontrar el procedimiento más ágil que permita la entrega al Perú del asesino de su hija. | Fuente: RPP

Los padres de Katherine Gómez, quien murió tras ser quemada viva por su expareja, el venezolano Sergio Tarache Parra, viajaron a Colombia junto con la exministra de la Mujer Rosario Sasieta, para pedirle a las autoridades de ese país encontrar el procedimiento más ágil que permita la pronta entrega del feminicida a las autoridades peruanas.



Esto debido a que mañana martes, 18 de abril, se cumplen los cinco días que tiene la Cancillería colombiana "para encontrar la fórmula" para que Tarache Parra -quien fuera detenido en Colombia el pasado 12 de abril- sea extraditado al Perú.

"No podemos permitir que este asesino no vuelva al Perú, tiene que regresar para que se enfrente a la justicia peruana y reciba la cadena perpetua", señaló Rosario Sasieta al programa Encendidos de RPP.

La abogada, quien señaló ser la vocera de la familia de Katherine Gómez, explicó que viajaron a Colombia con el propósito de recabar información sobre el proceso y el por qué de la demora en la entrega de Sergio Tarache Parra a las autoridades peruanas, pues "mañana se cumplen los cinco días que tiene la Cancillería colombiana para encontrar la fórmula, que dentro de sus atribuciones, le corresponde y entregarnos a este asesino"

"Si no logramos que el Gobierno de Colombia haga justicia con nosotros, realmente estaríamos de alguna manera desamparados y tendríamos que utilizar un proceso de extradición desde la Corte Suprema de la República para que a él no lo liberen", detalló.





Piden apoyo del Gobierno colombiano

José Gómez y Cinthia Marache, padres de la joven de 18 años, exhortaron a las autoridades colombianas mayor celeridad con la entrega del asesino de su hija. incluso, pidieron la intervención del presidente Gustavo Petro.

"Quiero decirle al señor presidente de Colombia, Gustavo Petro, que soy un padre de familia que no vengo con ningún color político y le pido que me entienda como padre, que se ponga en mis zapatos y que me ayude a que el asesino de mi hija vaya al Perú a pagar por el delito que cometió", indico José Gómez.

"Yo, como madre, dije desde un principio que mi sed de justicia no va a parar, voy a seguir luchando por mi hija, le pido a las autoridades colombianas que me apoyen para que (Sergio Tarache Parra) llegue a Lima a pagar su delito", sostuvo Cinthia Marache.